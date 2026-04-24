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Defend Truth, Justice & Free Speech Charles Onana

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Fundraiser created byClaude Gatebuke

Fundraiser funds will be received by Claude Gatebuke

Defend Truth, Justice & Free Speech Charles Onana

The French judicial system is prosecuting Dr. Charles Onana—an investigative journalist and historian who has spent three decades documenting genocide and mass atrocities in the African Great Lakes region—thus silencing factual, authorative and groundbreaking research. Meanwhile, the perpetrators of the crimes continue to enjoy impunity for the crimes documented by Dr. Onana. Dr. Onana's case serves as intimidation and censorship for anyone (including the press) who speak out on genocides, the Genocost, and mass atrocities. This trial also perpetuates the impunity that has allowed such atrocities to prevail for more than 30 years.


On December 9, 2024, a Paris court convicted Dr. Onana and his editor Damien Serieyx for "genocide denial" based on 19 sentences selected from his 662-page scholarly book, Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise, quand les archives parlent (Rwanda, the truth about Operation Turquoise, when archives speak). The book is the fruit of a doctoral thesis defended in 2017 and endorsed by an international panel for its scholarly value.

Anyone who has followed Dr. Onana's work knows he clearly acknowledges the genocide. If anything, he can be accused of being ahead of the curve in documenting and speaking against genocides.


What Is Actually Happening?


The seven NGOs prosecuting Dr. Onana—including Ibuka-France, Survie-France, FIDH, LICRA, CPCR, LDH, and the Rwandan Community of France—are using a 2017 French law that criminalizes questioning the official genocide narrative. It is important to note that Rwandan communities abroad (of which the Rwandan Community of France is very likely a part) are part of Rwanda's foreign affairs ministry and are run by embassies.


Crucially: Just three days after Onana's conviction, on December 11, 2024, the Paris Court of Appeal closed an 18-year case against four French military officers accused of complicity in the Bisesero massacres—effectively vindicating Onana's research on Operation Turquoise.


The same NGOs that pursued Onana remained silent when the case against actual military officers was dismissed. They remain silent when the Rwandan regime jails, harasses, and even kills genocide survivors who dare to tell the full story.


The Real Agenda: Silencing Truth


This is not really about genocide denial. This is about:

  1. Protecting the Rwandan regime from scrutiny over crimes committed by the Rwandan Patriotic Front (RPF) before, during, and after the 1994 genocide
  2. Silencing dissenting voices and historians who provide context beyond the simplistic 100-day narrative
  3. Intimidating journalists who investigate the full picture
  4. Covering up ongoing atrocities in eastern Congo since 1996

By analyzing archival documents from multiple countries, Onana reveals a more complex history and an inconvenient truth.


Why Your Support Matters Now


The appeal is underway this autumn at the Paris Court of Appeal. This is our moment to stand for truth, justice, and freedom of speech.


Dr. Onana's work is not about denying genocide—it's about understanding it fully. His research shows that the 1990 war, geopolitical machinations, and complex patterns of violence created the environment for genocide. This is the kind of rigorous historical work we desperately need.


The stakes are high. If we allow this conviction to stand:

  1. Investigative journalism on sensitive historical topics is stifled
  2. Researchers will self-censor for fear of prosecution
  3. The official narrative becomes the only narrative and the truth takes a backseat
  4. Accountability for all crimes becomes impossible


Real justice requires the full truth. That's what Dr. Onana provides.


Where Your Donation Goes. Your contribution will fund:

  1. Legal fees for the appeal proceedings
  2. Ongoing research to continue uncovering the truth
  3. Publications that provide historical context the mainstream media ignores
  4. Documentation to preserve the full story for future generations


Join Us


Please join us in supporting Dr. Onana's appeal and the broader fight for historical truth.


Donate today to defend:

  1. Truth over political narratives
  2. Justice over censorship
  3. Free speech over intimidation
  4. Accountability for all crimes, not just those that fit one narrative

________________________________________________


URGENCE : DÉFENDRE LA VÉRITÉ, LA JUSTICE ET LA LIBERTÉ D'EXPRESSION – SOUTENEZ L'APPEL DE CHARLES ONANA !


La Situation


Le système judiciaire français poursuit le Dr Charles Onana—journaliste d'investigation et historien qui a passé trois décennies à documenter les génocides et les atrocités de masse dans la région des Grands Lacs africains—réduisant ainsi au silence des recherches factuelles, autoritaires et novatrices. Pendant ce temps, les auteurs des crimes continuent de bénéficier de l'impunité pour les crimes documentés par le Dr Onana. L'affaire du Dr Onana constitue une intimidation et une censure pour quiconque (y compris la presse) s'exprime sur les génocides, le Génocost et les atrocités de masse. Ce procès perpétue également l'impunité qui a permis à de telles atrocités de perdurer depuis plus de 30 ans.


Le 9 décembre 2024, un tribunal parisien a condamné le Dr Onana et son éditeur Damien Serieyx pour « négationnisme du génocide » sur la base de 19 phrases extraites de son livre savant de 662 pages, Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise, quand les archives parlent. L'ouvrage est le fruit d'une thèse de doctorat soutenue en 2017 et validée par un panel international pour sa valeur académique.


Quiconque a suivi les travaux du Dr Onana sait qu'il reconnaît clairement le génocide. Si l'on peut lui reprocher quelque chose, c'est d'être en avance sur son temps dans la documentation et la dénonciation des génocides.


Ce Qui Se Passe Réellement


Les sept ONG qui poursuivent le Dr Onana—notamment Ibuka-France, Survie-France, la FIDH, la LICRA, le CPCR, la LDH et la Communauté rwandaise de France—utilisent une loi française de 2017 qui criminalise la remise en question du récit officiel du génocide. Il est important de noter que les communautés rwandaises à l'étranger (dont la Communauté rwandaise de France fait très probablement partie) relèvent du ministère rwandais des Affaires étrangères et sont gérées par les ambassades.


Point crucial : Trois jours seulement après la condamnation d'Onana, le 11 décembre 2024, la Cour d'appel de Paris a clos une affaire de 18 ans contre quatre officiers militaires français accusés de complicité dans les massacres de Bisesero—validant de fait les recherches d'Onana sur l'opération Turquoise.


Les mêmes ONG qui ont poursuivi Onana sont restées silencieuses lorsque l'affaire contre les officiers militaires a été classée. Elles restent silencieuses lorsque le régime rwandais emprisonne, harcèle et même tue des rescapés du génocide qui osent raconter toute l'histoire.


Le Véritable Enjeu : Réduire la Vérité au Silence


Il ne s'agit pas réellement de négationnisme du génocide. Il s'agit de :

  1. Protéger le régime rwandais des scrutins sur les crimes commis par le Front patriotique rwandais (FPR) avant, pendant et après le génocide de 1994
  2. Réduire au silence les voix dissidentes et les historiens qui apportent un contexte au-delà du récit simpliste des 100 jours
  3. Intimider les journalistes qui enquêtent sur l'ensemble du tableau
  4. Couvrir les atrocités en cours dans l'est du Congo depuis 1996


En analysant des documents d'archives provenant de plusieurs pays, Onana révèle une histoire plus complexe et une vérité qui dérange.


Pourquoi Votre Soutien Est Essentiel Maintenant


L'appel est en cours cet automne devant la Cour d'appel de Paris. C'est notre moment de défendre la vérité, la justice et la liberté d'expression.


Le travail du Dr Onana ne consiste pas à nier le génocide—il s'agit de le comprendre pleinement. Ses recherches montrent que la guerre de 1990, les manœuvres géopolitiques et les schémas complexes de violence ont créé l'environnement propice au génocide. C'est le genre de travail historique rigoureux dont nous avons désespérément besoin.


Les enjeux sont élevés. Si nous laissons cette condamnation perdurer :

  1. Le journalisme d'investigation sur des sujets historiques sensibles est étouffé
  2. Les chercheurs s'autocensureront par crainte de poursuites
  3. Le récit officiel devient le seul récit et la vérité passe au second plan
  4. La responsabilité pour tous les crimes devient impossible


Une véritable justice exige la vérité complète. C'est ce qu'apporte le Dr Onana.


Où Va Votre Don - Votre contribution financera :

  1. Les frais juridiques pour la procédure d'appel
  2. Les recherches en cours pour continuer à découvrir la vérité
  3. Les publications qui apportent un contexte historique ignoré par les médias grand public
  4. La documentation pour préserver l'histoire complète pour les générations futures


Rejoignez-Nous


Veuillez vous joindre à nous pour soutenir l'appel du Dr Onana et le combat plus large pour la vérité historique.


Faites un don aujourd'hui pour défendre :

  1. La vérité face aux récits politiques
  2. La justice face à la censure
  3. La liberté d'expression face à l'intimidation
  4. La responsabilité pour tous les crimes, pas seulement ceux qui correspondent à un seul récit


Faites un Don Maintenant


Chaque contribution compte. Partagez cette campagne dans vos réseaux. Parlez pour la vérité et la justice.

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