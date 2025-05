FNL FREEDOMNEWS NOUVELLESLIBRES

Support to FNL - FreedomNews, YOUR favorite different, varied, uncensored news channel!

The MSM have become propaganda agents for governments and block conservative and/or alternative ideas from their narrative:

COVID-WUHAN;

COVID-NIH;

COVID-Western governments bad managements;

climate "changes";

LGBTQxyz+ agenda;

transgenders stealing prices from women;

destruction of families values, etc.

Moreover, censorship is becoming more and more prevalent in North America and neither USA, Canada nor Quebec is exempt.

We can no longer talk about any sensitive issues without facing hard baclashes: abortion, vaccination, masks (blocked by YouTube!!), social credit, the forced 'trans' agenda, the Marxist agenda, etc.

"In the face of the MSM narrative and censorship, we respond with an independent multi-platform network, without censorship and with much of common sense!"

Mostly in French but also in English and other, from everywhere!

************************************

Soutien à FNL FreedomNews, VOTRE chaîne d'information préférée, différente, variée et non censurée !

Les MSM sont devenus des agents de propagande subventionnés pour les gouvernements et bloquent les idées conservatrices et/ou alternatives dans leur narration :

COVID-WUHAN ;

COVID-NIH ;

COVID-Mauvaise gestion des gouvernements occidentaux ;

les "changements" climatiques ;

Programme LGBTQxyz+ ;

les transgenres qui volent les prix aux femmes ;

destruction des valeurs familiales, etc.

En outre, la censure est de plus en plus répandue en Amérique du Nord et ni les États-Unis, ni le Canada et ni le Québec n'y échappent.

On ne peut plus parler de sujets sensibles sans s'exposer à des réactions brutales : l'avortement, la vaccination, les masques inutiles (bloqués par YouTube !!), le crédit social, l'agenda "trans" forcé, l'agenda marxiste, etc.

"Face au narratif et à la censure des MSM, nous répondons avec un réseau multiplateforme indépendant, sans censure et avec surtout beaucoup de gros bon sens !"

Principalement en français mais aussi en anglais et autres, de partout !

Daniel Brisson, rédacteur en chef FNL NouvellesLibres FreedomNews s.e.c.