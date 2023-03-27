Un Desconocido salvó mi vida e inspiró una Misión

La historia detrás de mi misión

Cuando tenía 13 años, en 1986, me diagnosticaron diabetes tipo 1. El mismo día que finalmente me dieron de alta del hospital, sufrí mi primer episodio grave de hipoglucemia mientras caminaba de regreso a casa en Cienfuegos, una hermosa ciudad costera situada en la isla más grande del Caribe.

Confundida, débil e incapaz de defenderme, fui atacada por un grupo de hombres. Un joven desconocido que pasaba en bicicleta vio lo que estaba sucediendo.

Sin pensarlo dos veces, tiró su bicicleta al suelo, se enfrentó a mis atacantes y permaneció a mi lado mientras yo perdía y recuperaba el conocimiento. Cuando finalmente pude explicarle que mi nivel de azúcar en la sangre estaba peligrosamente bajo, me dio sirope hasta que comencé a recuperarme.

Unos días después, logré encontrarlo para poder darle las gracias.

Su nombre era Lázaro.

Ese día marcó el comienzo de una amistad para toda la vida.

A lo largo de los años, Lázaro estuvo a mi lado tanto en los momentos más felices como en los más difíciles de mi vida. En muchos sentidos, siempre ha sido mi ángel de la guarda. He tenido el privilegio de conocer a una de las personas más bondadosas y generosas que jamás he conocido.

Más de tres décadas después, en 2022, Lázaro y su familia estaban atravesando una situación extremadamente difícil y necesitaban ayuda.

No podía olvidar al hombre que tantos años atrás había arriesgado su propia seguridad para salvarme la vida.

Así que comencé a ayudar a Lázaro y a su esposa, Mayra, con alimentos y otras necesidades básicas siempre que podía.

Poco a poco, personas de mi ciudad natal, Cienfuegos, comenzaron a enterarse de lo que yo estaba haciendo.

Antiguos vecinos, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, amigos de toda la vida e incluso personas que simplemente habían escuchado hablar de mis esfuerzos comenzaron a comunicarse conmigo.

No me pedían lujos.

Me pedían medicamentos, alimentos, leche en polvo, huevos, aceite para cocinar, artículos para bebés y otras necesidades básicas.

Una persona mayor podía necesitar medicamentos o alimentos nutritivos. Una madre con un bebé recién nacido podía necesitar artículos esenciales para su hijo. Otra familia simplemente podía necesitar suficiente comida para poder superar un momento difícil.

Siempre que podía ayudar, lo hacía.

Así nació esta misión.

Desde 2022, he utilizado mis propios recursos y el dinero que logro recaudar vendiendo plantas, semillas, artículos de colección y objetos personales para ayudar a tantas personas como me sea posible.

Cuando se trata de artículos pequeños o productos difíciles de conseguir, preparo paquetes en mi casa en Canadá y los envío a familias en Cienfuegos.

Para productos más pesados, como leche en polvo, azúcar, aceite y huevos, suele ser más rápido y económico comprarlos desde Canadá a través de proveedores que los entregan directamente a las familias allí.

He guardado recibos y fotografías que documentan gran parte de la ayuda que he brindado. Algunas fotografías muestran los paquetes saliendo de mi casa en Canadá, otras muestran los paquetes siendo recogidos en Cienfuegos y otras muestran los alimentos y productos después de haber sido recibidos por las familias.

Yo ya hacía todo esto mucho antes de siquiera considerar pedir donaciones a personas que no me conocían.

Pero hoy son tantas las personas que me piden ayuda que me resulta imposible ayudarlas a todas con mis propios recursos.

Y tener que decir “Lo siento, esta vez no puedo ayudarte” se ha convertido en una de las partes más difíciles de lo que hago.

Mi meta: $500 al mes

Mi objetivo es recaudar al menos $500 cada mes para ayudar a proporcionar alimentos, medicamentos esenciales y otras necesidades básicas a varias familias.

Yo recibiré personalmente las donaciones en Canadá y seré responsable de utilizarlas para proporcionar esta ayuda. Dependiendo de las necesidades de cada persona, compraré y enviaré los productos apropiados desde Canadá o coordinaré la compra y entrega directa de alimentos y otros artículos esenciales a las familias en Cienfuegos.

Cada contribución cuenta.

$10 pueden contribuir a la compra de huevos y otros alimentos básicos.

$25 pueden ayudar con la compra de alimentos para una familia.

$50 pueden representar una ayuda importante para comprar leche en polvo, alimentos, un medicamento esencial u otra necesidad urgente.

Cuando muchos pequeños actos de bondad se unen, pueden lograr una diferencia enorme.

Continuaré guardando recibos y documentando la ayuda proporcionada. Siempre que sea posible, y con el permiso de las personas que reciben la ayuda, también compartiré fotografías y actualizaciones para que quienes apoyen esta misión puedan ver lo que su generosidad ha hecho posible.

Sé que $500 al mes no me permitirán ayudar a todo el mundo.

Pero sí me permitirán decir “Sí, puedo ayudarte” muchas más veces.

Hace casi cuarenta años, un desconocido vio a una niña de 13 años, asustada y desesperadamente necesitada de ayuda.

Podía haber seguido su camino en bicicleta.

Pero se detuvo.

Esa sola decisión cambió mi vida.

Hoy les pido a otras personas que me ayuden a continuar la cadena de bondad que Lázaro comenzó aquel día.

Un acto de bondad cambió mi vida. Juntos, quizás nuestros actos de bondad puedan cambiar la vida de alguien más.