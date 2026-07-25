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Wsparcie finasowe za fałszywy nakaz zaplaty z sądu

Goalzł 24,000 PLN
Raisedzł 0 PLN

Fundraiser created byTadeusz Kaseja

Wsparcie finasowe za fałszywy nakaz zaplaty z sądu

Prosze o wsparcie dla p. Tadeusz Kaseja który otrzymał fałszywy sądowy nakaz zaplaty w Świnoujściu do zapłaty na kwote 24.619.98 PLN Firma występująca wysłała celowo informacje pod niewłaściwy adres, nie dając mi możliwości negocjacji. Po za tym zacząłem robić wpłaty + spłaty przed otrzymaniem z SRS nakazu w 2025r. SRS zatem powinien odrzucić sprawę jako bezpodstawna. Nie zrobił tego gdyż jest to korupcja małego mafijnego miasta, ujawniło się przy tym, że sądy i firmy współpracujące są niebezpiecznym tyranem, przeciwko ludności bojącym się woli ludzi pomimo zlej reputacji, wydaje wyroki zaocznie bez rozpatrzenia I bez rozpraw. Po za tym SRS w 2016 roku wydal wyrok na podstawie oszustwa, nie sprawdzając faktów komornik oddal po roku nieuczciwie kłamiąc pieniądze. Nikt z oszustów nie został ukarany, wraz z fałszywą kłamliwą firma. To woła o pomstę do nieba.SRS zarzucając kłamliwie naruszanie terminów nawet w przypadku choroby.(73 lata)i usprawiedliwienia. Czyli celowe narzędzie aby sprawy nie rozpatrzyć (dodatkowa niepotrzebna praca) i jak mówi Minister. Sikorski "zajebać robiąc cyrki"

A wiec Naród służy sądowi nie sąd Narodowi, pieniądze są dla ludzi nie ludzie dla pieniędzy itp.

Podwyżka czynszu w moim przypadku wynosi 300% z czasu przed covid'owego.czasu

Firma nie mając ze mną żądnej indywidualnej umowy bez udokumentowania zada 300% podwyżki? nie przedstawienia rachunków nie usprawiedliwiła swojej podwyżki.

Po co ma robić? ludzie nie maja żadnego prawa! musieliśmy wyrazić zgodę aby nas zatruć tzw. szczepionkami, a tutaj nic, nie pytaj za co za ile, bo sąd i komornik; tyrania mafijno komunistyczna.

Czyli powrót okrutnego komunizmu który jest zabroniony w Art.13 KRP. Po za tym pomimo odwołań nawet do Sądu Apelacyjnego nie skutkuje, potwierdzając niewolniczość systemu w którym to elita o “nieskazitelnych charakterach” podobna do władcy życia i śmierci, opanowała wszystkie gałęzie polityczne finansowe gospodarcze religijne i prowadzi wojnę z narodem. A za tym glosowanie na ta czy tamta partie na tego czy innego polityka (wyłączając Pan Posła Grzegorza Brauna) nie gwarantuje nam obrony przed lichwiarska niewolą.

Widzimy niesprawiedliwość na moim przykładzie ale i w moim przekonaniu również wielu innych w podobnej sytuacji. Jak tą niesprawiedliwość rozwiązać, każdy płaci osobno indywidualnie za prąd elektryczny do ENEA jak I podatki do urzędu. Dlaczego wspólnoty są firmami? Po to aby fałszywe firmy rozliczeniowe które są naprawdę właścicielami budynków mieszkań a ludzie ich niewolnikami (oddając nas do sądu) płacą podatki z dochodów, tym samy podwyższając nam prostym niewinnym koszty życia. Dlaczego na przykładzie ENEA nie płacimy indywidualnie za wodę i ogrzewanie?,(za liczniki zapłaciliśmy) śmieci. Sprzątanie zewnętrzne może być bez problemu załatwione koszty jak z zewnętrza energia podzielona jest na wszystkich użytkowników. ( te firmy maja księgowe które wysyłają rachunki do firm rozliczeniowych,które nie maja z nami umów przecież mogą wysyłać do każdego indywidualnie nawet po przez internet? Oszustwem jest również pobieranie za czynsz z góry firmy płacą za rachunki z dołu po zużyciu, tak jak w ENEA (Czynsz naliczony z m2 jak podatek? za usługi płatnicze do firm tzw. administracyjnych które nimi nie są.

Jak jest możliwe aby np.grupa 50 mieszkań w bloku płaciła więcej za indywidualne mieszkanie jak za dom jednorodzinny?? jest to sprzeczne z natura. Kiedy kupujemy żywność hurtem jest taniej, tutaj jest odwrotnie?? Można? można. Lub kto chce zleca umownie na wykonanie płatności firmą, kto nie chce robi to sam. Banki nie przyjmują zleceń za opłaty czynszowe od firm administracyjnych gdyż nie wystawia faktur. Jak to jest możliwe??? niekontrolowane oszustwo w którym wszyscy jesteśmy ofiarami. Nie pozwólmy dalej się oszukiwać!!!. Numer sprawy; Sygn.akt I Nc 1061/24. KS. Mateusza 26:60 Lecz nie znaleźli żadnego. Choć przyszło wielu fałszywych świadków, nie znaleźli żadnego. Na koniec przyszli dwaj fałszywi świadkowie,


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