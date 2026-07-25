URGENCE VITALE : AIDE HUMANITAIRE CITOYENNE POUR UNE MÈRE,UNE FEMME ET SES DEUX FILLES





NOUS N’AVONS PLUS DE QUOI MANGER ET NOUS REGARDONS LES GENS VIVRE PENDANT QUE NOUS ON SE MEURT…





POUR AVOIR LE DROIT DE VIVRE DIGNEMENT !

MERE, FEMME DU PEUPLE SOUVERAIN, CITOYENNE PRIVEE DE TOUT DANS CE PAYS DES DROITS DE L’HOMME OU ON ME LAISSE MOURIR ET MOURIR MES ENFANTS, J’EN APPELLE A VOTRE SOLIDARITE POUR NE PAS PERDRE MA DIGNITE CAR C’EST TOUT CE QU’IL ME RESTE, MA DIGNITE ET MON HONNEUR.

EXCLUE DES DROITS SOCIAUX, REDUITE A LA SURVIE SANS CPAM DONC SANS ACCES AUX SOINS, SANS CAF, SANS AUCUNE RESSOURCE NI NOURRITURE ET PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CAR EMPECHEE DE TRAVAILLER DEPUIS 2020 DANS MON DOMAINE D’ACTIVITE PAR DE L’ARBITRAIRE ET DU FAIT ACCOMPLI, JE RESTE UN ETRE VIVANT, JE RESTE UN ETRE HUMAIN QU’ILS VEULENT EFFACER PAR UNE MORT SOCIALE… JE SUIS PIRE QU’UNE IMMIGREE DANS MON PROPRE PAYS. C’EST LE PRIX A PAYER POUR AVOIR DÉNONCÉ L’INNOMMABLE QUI A FRAPPE LA CHAIR DE MA CHAIR MA FILLE AGEE DE 4 ANS AU MOMENT DES FAITS CRIMINELS RESTES IMPUNIS ENCORE AUJOURD’HUI MALGRÉ MES NOMBREUSES PLAINTES NON INSTRUITES.

https://drive.google.com/file/d/1ihzQsxM5Dge9DUV4ib1FclxA7Ks6mlmG/view?usp=drive_web





https://c.org/VrkFK75hm2





JE SUIS DEVENUE JOURNALISTE INDEPENDANTE D’INVESTIGATION POUR METTRE EN LUMIERE CE QU’ILS VEULENT CACHER ET POUR SERVIR L’INTERET GENERAL DU PEUPLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR AUCUN CENTIME ET EN ATTENDANT DE POUVOIR REPRENDRE MON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LAQUELLE J’ETAIS REPUTEE MAIS QU’ILS ONT ANEANTIE AUSSI… ILS NE M’ONT LAISSE QU’UN CHAMP DE RUINES…

GARDANT LA FOI ET L’ESPOIR EN LA VIE, POUR MES DEUX FILLES ET PORTANT DE TOUTES MES FORCES LA PROMESSE QUE J’AI FAITE A MON DEFUNT PAPA, J’ESSAIE DE RESTER DEBOUT MALGRE LES INJUSTICES QUE JE SUBIS ENCORE DEPUIS PLUS DE 16 ANS… DEPUIS 2010…

JE NE PENSAIS PAS DEVOIR EN ARRIVER A CELA MAIS JE N’AI PLUS LE CHOIX. JE PRENDS MA PLUME ET J’EN APPELLE DONC A LA SOLIDARITE HUMAINE ET CITOYENNE, NON PAS PAR CONFORT MAIS PAR NÉCESSITE, POUR POUVOIR CONTINUER A VIVRE, TENIR DEBOUT, NOUS NOURRIR, NOUS SOIGNER, NOUS LOGER POUR MOI ET MES ENFANTS DONT L’UNE ATTEINTE D’UNE MALADIE AUTO IMMUNE NÉCESSITANT UNE ALIMENTATION ADAPTEE ET COÛTEUSE ET LA CADETTE HANDICAPÉE PHYSIQUE DES SUITES D’ACTES DE TORTURES SUBIS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE COÛTEUSE POUR QU’ELLE PUISSE AVOIR UNE CHANCE DE SE RECONSTRUIRE.

CHAQUE CONTRIBUTION PETITE OU GRANDE COMPTE RÉELLEMENT.





MERCI DE VOTRE SOUTIEN.





Bénéficiaire des fonds :

Les fonds sont destinés à moi-même, ainsi qu’à ma maman et ma sœur. À quatre avec notre petit chien, nous formons une même famille aujourd’hui très fragilisée par l’acharnement en réseau subi depuis 16 ans, et cette collecte représente une chance de survie, de reconstruction et de reprise de souffle.





Utilisation des fonds :

Les dons serviront exclusivement à répondre à nos besoins essentiels : se loger, se nourrir, se soigner, et retrouver une stabilité minimale. Cela inclut le paiement des logements, des garages, des déménagements, de la sécurité de nos affaires, des frais médicaux et thérapeutique, des traitements, l’achat de mobilier ne serait ce qu’une cuisine pour s’alimenter, l’achat d’un frigo, l’achat d’un four, l’achat de mobilier, de vêtements, ainsi que les démarches administratives et juridiques nécessaires pour nous défendre et nous reconstruire (courriers, impressions, papier, envois recommandés, recours, commissaires de justice saisine juridiction…) et du cbd par exemple pour que la petite sœur sorte de ses dépendances dans lequel elle a été plongé par l’état dès lors que l’état l’a prise à ses 14 ans pour la faire taire et qu’elle a subi le pire loin de nous.





Chaque euro sera utilisé pour nous permettre de repartir de zéro, dans la dignité, la sécurité et l’autonomie surtout l’autonomie afin que plus personne ne vienne en faux sauveur de manière perverse et profite de notre détresse.





Gestion des fonds :

Les fonds seront regroupés sur un seul compte bancaire afin d’assurer une gestion transparente et centralisée. Toutes les dépenses seront liées aux besoins de survie et de reconstruction de la famille, et justifiées par des factures et preuves de paiement. L’objectif est une utilisation honnête, loyale envers les donateurs, claire, traçable et responsable.



