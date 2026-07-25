GiveSendGo Logo
Fundraiser Image

URGENCE VITALE : AIDE HUMANITAIRE CITOYENNE

Goal€150,000 EUR
Raised€40 EUR

Fundraiser created byGeorges Lina

Fundraiser funds will be received by Georges Lina

URGENCE VITALE : AIDE HUMANITAIRE CITOYENNE

URGENCE VITALE : AIDE HUMANITAIRE CITOYENNE POUR UNE MÈRE,UNE FEMME ET SES DEUX FILLES


NOUS N’AVONS PLUS DE QUOI MANGER ET NOUS REGARDONS LES GENS VIVRE PENDANT QUE NOUS ON SE MEURT…


POUR AVOIR LE DROIT DE VIVRE DIGNEMENT !

MERE, FEMME DU PEUPLE SOUVERAIN, CITOYENNE PRIVEE DE TOUT DANS CE PAYS DES DROITS DE L’HOMME OU ON ME LAISSE MOURIR ET MOURIR MES ENFANTS, J’EN APPELLE A VOTRE SOLIDARITE POUR NE PAS PERDRE MA DIGNITE CAR C’EST TOUT CE QU’IL ME RESTE, MA DIGNITE ET MON HONNEUR.

 

EXCLUE DES DROITS SOCIAUX, REDUITE A LA SURVIE SANS CPAM DONC SANS ACCES AUX SOINS, SANS CAF, SANS AUCUNE RESSOURCE NI NOURRITURE ET PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CAR EMPECHEE DE TRAVAILLER DEPUIS 2020 DANS MON DOMAINE D’ACTIVITE PAR DE L’ARBITRAIRE ET DU FAIT ACCOMPLI, JE RESTE UN ETRE VIVANT, JE RESTE UN ETRE HUMAIN QU’ILS VEULENT EFFACER PAR UNE MORT SOCIALE… JE SUIS PIRE QU’UNE IMMIGREE DANS MON PROPRE PAYS. C’EST LE PRIX A PAYER POUR AVOIR DÉNONCÉ L’INNOMMABLE QUI A FRAPPE LA CHAIR DE MA CHAIR MA FILLE AGEE DE 4 ANS AU MOMENT DES FAITS CRIMINELS RESTES IMPUNIS ENCORE AUJOURD’HUI MALGRÉ MES NOMBREUSES PLAINTES NON INSTRUITES.

https://drive.google.com/file/d/1ihzQsxM5Dge9DUV4ib1FclxA7Ks6mlmG/view?usp=drive_web


 https://c.org/VrkFK75hm2


JE SUIS DEVENUE JOURNALISTE INDEPENDANTE D’INVESTIGATION POUR METTRE EN LUMIERE CE QU’ILS VEULENT CACHER ET POUR SERVIR L’INTERET GENERAL DU PEUPLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR AUCUN CENTIME ET EN ATTENDANT DE POUVOIR REPRENDRE MON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LAQUELLE J’ETAIS REPUTEE MAIS QU’ILS ONT ANEANTIE AUSSI… ILS NE M’ONT LAISSE QU’UN CHAMP DE RUINES…

 

GARDANT LA FOI ET L’ESPOIR EN LA VIE, POUR MES DEUX FILLES ET PORTANT DE TOUTES MES FORCES LA PROMESSE QUE J’AI FAITE A MON DEFUNT PAPA, J’ESSAIE DE RESTER DEBOUT MALGRE LES INJUSTICES QUE JE SUBIS ENCORE DEPUIS PLUS DE 16 ANS… DEPUIS 2010… 

 

JE NE PENSAIS PAS DEVOIR EN ARRIVER A CELA MAIS JE N’AI PLUS LE CHOIX. JE PRENDS MA PLUME ET J’EN APPELLE DONC A LA SOLIDARITE HUMAINE ET CITOYENNE, NON PAS PAR CONFORT MAIS PAR NÉCESSITE, POUR POUVOIR CONTINUER A VIVRE, TENIR DEBOUT, NOUS NOURRIR, NOUS SOIGNER, NOUS LOGER POUR MOI ET MES ENFANTS DONT L’UNE ATTEINTE D’UNE MALADIE AUTO IMMUNE NÉCESSITANT UNE ALIMENTATION ADAPTEE ET COÛTEUSE ET LA CADETTE HANDICAPÉE PHYSIQUE DES SUITES D’ACTES DE TORTURES SUBIS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE COÛTEUSE POUR QU’ELLE PUISSE AVOIR UNE CHANCE DE SE RECONSTRUIRE.

 

CHAQUE CONTRIBUTION PETITE OU GRANDE COMPTE RÉELLEMENT. 


MERCI DE VOTRE SOUTIEN.


Bénéficiaire des fonds :

Les fonds sont destinés à moi-même, ainsi qu’à ma maman et ma sœur. À quatre avec notre petit chien, nous formons une même famille aujourd’hui très fragilisée par l’acharnement en réseau subi depuis 16 ans, et cette collecte représente une chance de survie, de reconstruction et de reprise de souffle.


Utilisation des fonds :

Les dons serviront exclusivement à répondre à nos besoins essentiels : se loger, se nourrir, se soigner, et retrouver une stabilité minimale. Cela inclut le paiement des logements, des garages, des déménagements, de la sécurité de nos affaires, des frais médicaux et thérapeutique, des traitements, l’achat de mobilier ne serait ce qu’une cuisine pour s’alimenter, l’achat d’un frigo, l’achat d’un four, l’achat de mobilier, de vêtements, ainsi que les démarches administratives et juridiques nécessaires pour nous défendre et nous reconstruire (courriers, impressions, papier, envois recommandés, recours, commissaires de justice saisine juridiction…) et du cbd par exemple pour que la petite sœur sorte de ses dépendances dans lequel elle a été plongé par l’état dès lors que l’état l’a prise à ses 14 ans pour la faire taire et qu’elle a subi le pire loin de nous.


Chaque euro sera utilisé pour nous permettre de repartir de zéro, dans la dignité, la sécurité et l’autonomie surtout l’autonomie afin que plus personne ne vienne en faux sauveur de manière perverse et profite de notre détresse.


Gestion des fonds :

Les fonds seront regroupés sur un seul compte bancaire afin d’assurer une gestion transparente et centralisée. Toutes les dépenses seront liées aux besoins de survie et de reconstruction de la famille, et justifiées par des factures et preuves de paiement. L’objectif est une utilisation honnête, loyale envers les donateurs, claire, traçable et responsable.


Recent Donations

Updates

Prayer Requests

Click the Pray button to let the fundraiser owner know you are praying for them.

Fundraisers Near Me

Family
Home for Babu & Rama
Raised: $1,200 USD
Goal: $14,000 USD
Home for Babu & Rama

Hi everyone, I am setting up an online fundraiser for the purpose of building a small house for Babu and Rama, a long lost neighbour of mine from Indi...

Loading...

Community
Help Costume MYPT's Youth Production of Patience!
Raised: $340 USD
Goal: $2,000 USD
Help Costume MYPT's Youth Production of Patience!

Methuen Young People’s Theatre is delighted to present Gilbert and Sullivan’s Patience this year—a production that MYPT last staged in 34 years ago!Br...

Loading...

Community
Faith in Action: Feeding Our Community
Raised: $185 USD
Goal: $1,000 USD
Faith in Action: Feeding Our Community

Hi, we’re Hannah and Emilio.For years, God has placed a deep calling on our hearts to serve those experiencing homelessness throughout Springfield, Ho...

Loading...

Medical
The First Non-Rolling Foam Roller: Help Launch It!
Raised: $8,550 USD
Goal: $75,000 USD
The First Non-Rolling Foam Roller: Help Launch It!

The Foam Roller That Doesn't Roll™ is our motto describing our simple novel home and gym exercise devices designed to fix the problems of rolling off...

Loading...

Medical
Standing with Holly in Her Breast Cancer Journey
Raised: $18,775 USD
Goal: $25,000 USD
Standing with Holly in Her Breast Cancer Journey

First and foremost, we are asking for your prayers.As Holly begins her journey through a breast cancer diagnosis, our greatest hope is not found in a...

Loading...

Business
Help Support Independent Media
Raised: $3,448 USD
Goal: $2,000 USD
Help Support Independent Media

SUPPORT INDEPENDENT MEDIA! If you appreciate our independent media effort, please support us to fight censorship! We are being silenced in every front...

Loading...

Medical
Support Family Along during Recovery from Surgery
Raised: $260 USD
Goal: $5,000 USD
Support Family Along during Recovery from Surgery

Hello my name is Allison and I have been out of work since November due to a new diagnosis of epilepsy. I will be undergoing brain surgery the first w...

Loading...

Family
Rebuilding After Stroke, Loss & Hardship
Raised: $150 USD
Goal: $3,000 USD
Rebuilding After Stroke, Loss & Hardship

Help Me Through This Difficult SeasonMany of you know me through my writing, music, fiber arts, or our fellowship in Christ. Asking for help is not so...

Loading...

Memorial
Help my mom
Raised: $1,365 USD
Goal: $100,000 USD
Help my mom

Update: Unfortunately my dad passed yesterday morning. My mom could really use all the support while we navigate this new part of our lives. We...

Loading...

Family
Reliable Help is On the Way! I do need a car!
Raised: $110 USD
Goal: $500 USD
Reliable Help is On the Way! I do need a car!

I’m asking for community support. Many of you know my son Blais died in a motorcycle accident just over a year ago on September 30, 2023 I went into a...

Loading...

See More Fundraisers

GiveSendGo

The place where help and hope go hand-in-hand.

Start a GiveSendGoSupport GiveSendGo
Border Curve