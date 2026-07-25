Support City Youth West Virginia Mission Trip

This summer, City Youth is heading to West Virginia for a life-changing mission trip designed for middle school and high school students who are ready to serve, grow, and make a lasting impact in local churches and communities.

Our mission is simple: to be the hands and feet of Jesus through practical service, compassion, and genuine connection.

Throughout the trip, students will partner with local churches and community leaders to assist elderly residents and families in need by helping with:

Yard clean-up and debris removal Painting homes and community spaces Carpet stripping and basic home improvement projects Gardening and landscaping Outdoor maintenance and beautification efforts

But this trip is about more than projects, it’s about people.

Students will spend time visiting community members, listening to their stories, praying with them, and building meaningful relationships that reflect the love of Christ. Through every conversation, every act of service, and every shared moment, our youth will learn the importance of compassion, humility, and teamwork.

Each evening, students will come together for powerful worship nights, prayer gatherings, devotionals, and team-building experiences that strengthen their faith and encourage spiritual growth. These moments create opportunities for students to deepen their relationship with God while building lifelong friendships with one another.

This mission trip helps young people:

Develop leadership and teamwork skills Grow in responsibility and work ethic Learn the value of serving others Build confidence through hands-on ministry Experience faith in action beyond the church walls

Your support helps provide transportation, lodging, meals, supplies, work materials, and ministry resources for our students as they serve communities in West Virginia.

Every donation, prayer, and act of support helps empower the next generation to live boldly, serve faithfully, and love others wholeheartedly.

Thank you for investing in our students and helping make this mission possible!





Español





Este verano, City Youth se dirige a Virginia Occidental para un viaje misionero que cambia la vida diseñado para estudiantes de secundaria y preparatoria que están listos para servir, crecer y tener un impacto duradero en las iglesias y comunidades locales.





Nuestra misión es simple: ser las manos y los pies de Jesús a través del servicio práctico, la compasión y la conexión genuina.





A lo largo del viaje, los estudiantes se asociarán con iglesias locales y líderes comunitarios para ayudar a los residentes mayores y a las familias necesitadas ayudando con:





Limpieza del patio y eliminación de escombros Pintar casas y espacios comunitarios Desmontaje de alfombras y proyectos básicos de mejoras para el hogar Jardinería y paisajismo Esfuerzos de mantenimiento y embellecimiento al aire libre





Pero este viaje es más que proyectos, se trata de personas.





Los estudiantes pasarán tiempo visitando a los miembros de la comunidad, escuchando sus historias, orando con ellos y construyendo relaciones significativas que reflejen el amor de Cristo. A través de cada conversación, cada acto de servicio y cada momento compartido, nuestros jóvenes aprenderán la importancia de la compasión, la humildad y el trabajo en equipo.





Cada noche, los estudiantes se reunirán para poderosas noches de adoración, reuniones de oración, devocionales y experiencias de trabajo en equipo que fortalecen su fe y fomentan el crecimiento espiritual. Estos momentos crean oportunidades para que los estudiantes profundicen su relación con Dios mientras construyen amistades para toda la vida entre sí.





Este viaje misionero ayuda a los jóvenes: Desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo Crecer en responsabilidad y ética de trabajo Aprende el valor de servir a los demás Aumentar la confianza a través del ministerio práctico Experimenta la fe en la acción más allá de los muros de la iglesia





Su apoyo ayuda a proporcionar transporte, alojamiento, comidas, suministros, materiales de trabajo y recursos ministeriales para nuestros estudiantes mientras sirven a las comunidades en Virginia Occidental.





Cada donación, oración y acto de apoyo ayuda a empoderar a la próxima generación para que viva con valentía, sirva fielmente y ame a los demás de todo corazón.





¡Gracias por invertir en nuestros estudiantes y ayudar a que esta misión sea posible!