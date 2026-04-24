Remigration statt Ausreiseverbot gegen Patrioten

DDR-Methoden gegen jungen Patrioten!

(English version below)

Die BRD hat offenbar keinen Grenzschutz – außer gegen ihre eigenen Bürger. Wie schon im letzten Jahr beim Remigration Summit 2025 in Mailand, als acht Aktivisten trotz Ausreiseverbot teilnahmen und anschließend gezielt mit Hausdurchsuchungen schikaniert wurden, greift die BRD nun erneut zu totalitären Mitteln – diesmal gezielt gegen Maximilian Märkl.

Der Bundessprecher der Identitären Bewegung Deutschland und Mitorganisator des Remigration Summit 2026 in Porto wurde gezielt am Münchner Flughafen aus der Boarding-Schlange gezogen, festgesetzt und mit einem Ausreiseverbot belegt. Begründung: Seine Teilnahme am diesjährigen Remigration Summit, dem größten europäischen Remigrationskongress würde dem Ansehen der Bundesrepublik schaden.

Während Messermänner ungehindert einreisen dürfen, soll ein deutscher Patriot nicht ausreisen dürfen. Doch Max ließ sich nicht brechen. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Statt aufzugeben, hat er sich ins Auto gesetzt und fuhr über 24 Stunden quer durch Europa nach Portugal, um aller Repression zum Trotz beim Remigration Summit dabei zu sein.

Jetzt drohen ihm weitere Schikanen - Hausdurchsuchungen, Strafen und zusätzliche Verfahren. All dies erwartete die Aktivisten, die sich letztes Jahr nicht einsperren lassen wollten und nach Mailand zum ReSum 25 fuhren. Maximilian Märkl ist einer der mutigsten und idealistischsten Aktivisten Deutschlands. Er weiß genau, was ihm droht, stellt sich trotzdem sehenden Auges ins Feuer, hält den Kopf hin und kämpft unbeirrt weiter für die Erhaltung unserer Heimat.

Diese Kampagne soll nicht nur die direkten Kosten (Rechtskosten, Sprit, erwartete Folgekosten) abdecken, sondern auch seinen weiteren, kompromisslosen Aktivismus unterstützen. Denn wer so viel riskiert und so viel gibt, hat sich unseren vollen Rückhalt verdient.

Jeder Euro geht 100 % direkt an Maximilian Märkl und seine aktivistische Arbeit. Das Ziel von 5.000 € wurde auf Basis einer vorläufigen anwaltlichen Einschätzung und der zu erwartenden Kosten festgelegt.

Max hat seinen Teil getan – jetzt geben wir ihm den Rücken frei.

Title:Remigration instead of Travel Ban against Patriots





Stasi methods against a young patriot!

The Federal Republic of Germany apparently has no border protection – except against its own citizens. Just like last year at the Remigration Summit 2025 in Milan, where eight activists took part despite a travel ban and were subsequently targeted with house searches, the BRD is once again resorting to totalitarian measures – this time directly aimed at Maximilian Märkl.

The federal spokesman of the Identitarian Movement Germany and co-organizer of the Remigration Summit 2026 in Porto was deliberately pulled from the boarding queue at Munich Airport, detained and issued a travel ban. The reason given: His participation in this year’s Remigration Summit, Europe’s largest remigration congress, would damage the reputation of the Federal Republic.

While knife-wielding migrants are allowed to enter unhindered, a German patriot is not allowed to leave the country. But Max refused to be broken. Where injustice becomes law, resistance becomes duty. Instead of giving up, he got into his car and is driving over 24 hours across Europe to Portugal to attend the Remigration Summit despite all the repression.

Now further harassment looms – house searches, fines and additional proceedings. This is exactly what the activists faced last year who refused to be locked in and traveled to Resum25 in Milan. Maximilian Märkl is one of the bravest and most idealistic activists in Germany. He knows exactly what awaits him, yet he still deliberately steps into the line of fire, puts his head on the block and continues to fight unwaveringly for the preservation of our homeland.

This campaign is intended not only to cover the direct costs (legal fees, fuel, expected follow-up costs) but also to support his ongoing, uncompromising activism. Because whoever risks and gives so much has earned our full solidarity.

Every euro goes 100 % directly to Maximilian Märkl and his activist work. The target of €5,000 was set based on a lawyer’s preliminary assessment and the expected costs.

Max has done his part – now we have his back.