Rebuilding After the Earthquake

Hi everyone,
Today we are writing these lines from a place of deep vulnerability, but also holding onto hope through the generosity of our friends, family, and anyone who takes the time to read our story.
We recently lost our apartment in the Ritamar Palace building in La Guaira. Watching the place where we were building our future become inaccessible overnight has been a devastating blow to our family.
Beyond the loss of our home, what hurts us most is losing essential items for our baby—his/her clothes, daily supplies, and the safety and peace of the space we lovingly prepared for him/her. As parents, nothing matters more than providing security and stability for your child, and right now we desperately need help to give that back to him/her.
To make things even more challenging, we are currently facing a severe financial crisis due to sudden job loss. This unexpected combination of events has left us without the financial cushion needed to stand back up on our own as quickly as our baby needs us to.
Every dollar raised through this campaign will go directly toward:
Immediate necessities for our baby (clothing, diapers, essential gear, and basic care supplies).
Securing safe, temporary housing where our child can sleep comfortably and stay safe.
Basic relief to help us stabilize our family while we secure new employment.
Any contribution, no matter how small, will make a world of difference for us right now. If you are unable to donate financially, sharing this campaign with your network or on social media would mean everything to us.
From the bottom of our hearts, thank you for taking the time to read our story, for keeping us in your thoughts, and for extending a helping hand to our family during our hardest time.
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Hola a todos,
Hoy nos toca escribir estas líneas desde un lugar de mucha vulnerabilidad, pero también con la esperanza puesta en la solidaridad de quienes nos conocen y de quienes tengan la amabilidad de leernos.
Recientemente perdimos nuestro apartamento en el edificio Ritamar Palace, en La Guaira. Ver el lugar donde construíamos nuestros sueños quedar fuera de nuestro alcance de la noche a la mañana ha sido un golpe devastador para nuestra familia.
Más allá de lo material, lo que más nos duele es haber perdido cosas fundamentales para nuestro bebé: su ropa, sus pertenencias esenciales y la tranquilidad del espacio que con tanto amor preparamos para él. Como padres, no hay nada que desees más que brindarle seguridad y estabilidad a tu hijo, y hoy nos encontramos en una situación donde necesitamos apoyo para volver a garantizársela.
Para complicar aún más nuestro panorama, actualmente nos encontramos atravesando una crisis financiera delicada debido a la pérdida de nuestro empleo. Esta combinación de circunstancias nos ha dejado sin el respaldo económico necesario para ponernos de pie por nuestra cuenta tan rápido como nuestro bebé lo necesita.
El dinero recaudado a través de esta campaña será destinado directamente a:
- Cubrir las necesidades básicas e inmediatas de nuestro bebé (ropa, pañales, artículos de aseo y alimento).
- Asegurar un techo temporal seguro donde nuestro hijo pueda descansar y crecer tranquilo.
- Tener un impulso inicial para reestablecernos financieramente mientras recuperamos la estabilidad laboral.
Cualquier aporte, por pequeño que parezca, marca una diferencia gigantesca para nosotros en este momento. Y si no está en tus posibilidades aportar económicamente, nos ayudarías infinitamente compartiendo esta campaña en tus redes sociales y con tus contactos.
De todo corazón, gracias por tomarte el tiempo de leernos, por tus oraciones y por tenderle una mano a nuestra familia en nuestro momento más difícil.