PLEASE HELP GHEORGHE VIDRASCO GET OUT OF THE HELL

Help Georgiy escape hell: 6 years in a Panama prison without trial, consul, or water.
*FEE AMOUNT:* $5,000
*WHAT:* Lawyer + guarantor for parole. Release after 6 years of torture.
*MY STORY:*
My name is Georgiy Vidraşco. I was born on May 5, 1983, in Moldova. On February 12, 2020, my life turned into hell.
*ARREST AND TRIAL IN 2 DAYS*
On February 12, 2020, I was arrested at the Panama airport.
On February 13, 2020, I was simply held at the police station; there was no interrogation or inheritance, and the next day, February 14, 2020, I was taken to court. They found drugs hidden in shampoo bottles in someone else's suitcase. I swear I didn't know what I was carrying. I'm against drugs. I thought I was helping transport cosmetics.
February 14, 2020, the trial lasted only 5 minutes, and I was sentenced to 8 years. *The trial lasted 5 minutes* I didn't have a chance to defend myself. I saw a lawyer only once in my life—right there in the courtroom. He didn't speak Romanian. He didn't ask a single question. He didn't dispute my ignorance of the drugs. There was no Moldovan interpreter. The authorities—the police and the prosecutor's office, including the Russian interpreter—pressured me to admit my guilt and sign the papers, thus telling me I would receive the minimum sentence of 8 years, instead of 15. I was in shock the entire time. This wasn't a trial. It was a reprisal.
*6 YEARS OF HELL WITHOUT A MOLDOVAN CONSUL*
From February 12, 2020, to today, May 6, 2026, 6 years, 2 months, and 19 days have passed. *6 years.* During this entire time, NOT A SINGLE MOLDOVAN CONSUL CAME to see me. Zero. Zero. Zero.
According to the Vienna Convention, my country is OBLIGED to protect me. The Moldovan Embassy in Washington is responsible for Panama. They know I'm here. But in 6 years, they haven't made a SINGLE call, sent a SINGLE letter, or sent a SINGLE lawyer. Moldova has abandoned me to die.
*HOW I LIVE: IT'S TORTURE*
I'm in La Nueva Joya prison. It's a concrete hell.
1. *Cell:* There are 13 of us in a cell for 4. We sleep in turns on the bare concrete floor. Cockroaches are everywhere.
2. *Water:* We are given water for 40 minutes a day for 13 people. That's 3 minutes per person. We wash, do laundry, and drink. The rest of the time, we're thirsty.
3. *Food:* Rice. Once a day.
4. *Doctor:* There's none. I have dental problems from scurvy. I have a stomach ache. There's no medicine. If you get sick, you die.
5. *Complaints:* The administration won't accept complaints. The prison warden tears up our letters. We have no rights.
This is a violation of Article 3 of the European Convention: "No one shall be subjected to torture or inhuman treatment." I have been tortured for 6 years.
*WHY AM I ASKING FOR HELP NOW*
I have served 6 years of an 8-year sentence. According to Panamanian law, I have been eligible for parole for a year now—release with a travel restriction until February 12, 2028.
But the system requires three things to release me:
1. *Paid lawyer:* $2,000-$3,000. A free one drags out the case for years.
2. *Local Panamanian guarantor:* Another $1,000-$2,000. A stranger must take a risk and sign for me.
3. *Courses in prison:* I have already signed up.
I don't have this money. I have no one in Panama. My family in Moldova are poor pensioners. The Moldovan state has been refusing assistance for 6 years.
**If I don't collect the money, I'll rot here for another year and 10 months until the end of my sentence. For a crime I didn't commit.
For anyone who cares and truly wants to help, the bank details are below:
MoldindConbank - Iurie Vidrasco - 5188 9403 5197 8200
Revolut - Karina Gulbe - IE05REVO99036003830982
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Помогите Георгию выйти из ада: 6 лет в тюрьме Панамы без суда, консула и воды
*СУММА СБОРА:* $5,000
*ДЛЯ ЧЕГО:* Адвокат + поручитель для УДО. Выйти на свободу после 6 лет пыток.
*МОЯ ИСТОРИЯ:*
Меня зовут Видрашко Георгий. Я родился 05.05.1983 в Молдове. 12 февраля 2020 года моя жизнь превратилась в ад.
*АРЕСТ И СУД ЗА 2 ДНЯ*
12.02.2020 меня арестовали в аэропорту Панамы.
13.02.2020 меня просто держали в полицейском участке, не было ни допроса, ни наследования, а на следующий день 14.02.2020 увезли на суд. В чужом чемодане нашли наркотики, спрятанные в бутылках с шампунем. Я клянусь: я не знал что везу. Я против наркотиков. Я думал что помогаю перевезти косметику.
14.02.2020, суд продлился всего 5 мин, меня осудили на 8 лет. *Суд длился 5 мин* У меня не было шанса защититься. Адвоката я увидел 1 раз в жизни — прямо в зале суда. Он не говорил по Румынски. Не задал ни одного вопроса. Не оспорил что я не знал о наркотиках. Молдавского переводчика не было. Органы- полиция и прокуратура, в том числе и русский переводчик надавили на меня что бы я признал свою вину и подписал бумаги, таким образом сказали Я получу минимальный срок это 8 лет, вместо 15 лет. В тот момент я был в шоковом состоянии на протяжении всего времени. Это был не суд. Это была расправа.
*6 ЛЕТ АДА БЕЗ КОНСУЛА МОЛДОВЫ*
С 12.02.2020 и до сегодня, 06.05.2026, прошло 6 лет 2 месяца и 19 дней. *6 лет.* За всё это время ко мне НЕ ПРИШЁЛ НИ ОДИН КОНСУЛ МОЛДОВЫ. Ноль. Нуль. Zero.
По Венской Конвенции моя страна ОБЯЗАНА защищать меня. Посольство Молдовы в Вашингтоне отвечает за Панаму. Они знают что я здесь. Но за 6 лет они не сделали НИ ОДНОГО звонка, не отправили НИ ОДНОГО письма, не прислали НИ ОДНОГО адвоката. Молдова бросила меня умирать.
*КАК Я ЖИВУ: ЭТО ПЫТКА*
Я сижу в тюрьме La Nueva Joya. Это бетонный ад.
1. *Камера:* Нас 13 человек в камере на 4-х. Мы спим по очереди на голом бетонном полу. Кругом тараканы.
2. *Вода:* Нам дают воду 40 минут в день на 13 человек. Это 3 минуты на человека. Мыться, стирать, пить. В остальное время — жажда.
3. *Еда:*рис. Раз в день.
4. *Врач:* Его нет. Проблема с зубами от цинги. Болит желудок. Лекарств нет. Если заболеешь — умрёшь.
5. *Жалобы:* Администрация не принимает заявления. Начальник тюрьмы рвёт наши письма. Мы бесправные.
Это нарушение ст. 3 Европейской Конвенции: "Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению". Меня пытают 6 лет.
*ПОЧЕМУ Я ПРОШУ ПОМОЩИ СЕЙЧАС*
Я отсидел 6 лет из 8. По закону Панамы я уже год имею право на УДО — свободу с подпиской о невыезде до 12.02.2028.
Но система требует 3 вещи чтобы меня выпустить:
1. *Платный адвокат:* $2000-$3000. Бесплатный тянет дело годами.
2. *Местный поручитель-панамец:* Ещё $1000-$2000. Чужой человек должен рискнуть и подписаться за меня.
3. *Курсы в тюрьме:* Я уже записался.
У меня нет этих денег. У меня нет никого в Панаме. Моя семья в Молдове — бедные пенсионеры. Государство Молдова отказывает в помощи 6-й год.
**Если я не соберу деньги — я буду гнить здесь ещё 1 год 10 месяцев до конца срока. За преступление, которое не совершал
Всем не равнодушным, кто действитено захочет помочь банковские детали ниже:
MoldindConbank - Iurie Vidrasco - 5188 9403 5197 8200
Revolut - Karina Gulbe - IE05REVO99036003830982