Operacion de Cataratas Fillo

Porfirio Delgado Carrillo conocido como Fillo es un hombre honrado y trabajador, si puede siempre le echará una mano a quién así lo necesite. Lleva ya un buen tiempo lidiando con cataratas en ambos ojos pero uno en particular ya la vision esta muy limitada, practicamente nula. Queremos hacer esta campaña para que podamos ayudarle a operarse el primer ojo y de esta forma pueda mejorar sus condiciones de trabajo para poder más adelante operarse el segundo.

Fillo siempre ha estado apoyando a los bomberos y la comunidad de distintas formas. Estará muy agradecido con cualquier apoyo que se haga para su operación.





Porfirio Delgado Carrillo, known as Fillo, is an honest and hardworking man; if he can, he'll always lend a hand to anyone who needs it. He's been struggling with cataracts in both eyes for quite some time, but his vision in one eye in particular is severely limited. We want to launch this campaign so we can help him get surgery on his first eye and improve his working conditions so he can later undergo surgery on his second eye.

Fillo has always supported firefighters and the community in various ways. He would be very grateful for any support you can give toward his surgery.