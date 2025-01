Me ndihmoni te kurohem

Pershendetje, Une jam Mirandi 36 vjec, prind i dy femijeve nga fshati Eçmenik i Devollit. Vuaj prej vitesh nga Skleroza Multiple, gjendja ime sa vjen dhe behet edhe me serioze. Aktualisht nuk mund te ec pa ndihmen e te tjereve. Pas vizitave te ndryshme dhe rezonances magnetike, mjeket me thane qe kam demtime serioze te palces kurrizore. Ndaj kam kerkuar ndihmen tuaj financiare per te vazhduar kurimin ne Tirane. Nese klikoni ketu eshte dhe diagnoza. Ju lutem me ndihmoni me aq sa keni mundesi, cdo ndihme e vogel ka vlere per mua. Ju uroj te keni shendet ne familjet tuaja! Faleminderit!

