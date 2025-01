Supporting Michelle Jørgensen

I have been called to be an evangelist and for that I need money to travel around the world to reach out to the unreached. Now I am staffing the Mission and Ministry team at YWAM Skien and we go on team trips all around Norway and Europe. Our goal, and my personal goal, is to reach out to thousands of youths and adults to spread the gospel and share my testimony.

Earlier this summer (2024), I got a vision from God that He would use me all around the world, specifically Europe. God gave me a vision where He highlighted every continent in the world and showed me that every person on each continent will bow their knees for our King Jesus Christ and He showed me how He can use me in that position as HIs hands.

Since I have been called to be an evangelist, I will also teach others how to do evangelism. So each year I will hand-pluck out a team that I have heard God choose to come with me on a short outreach to evangelize, help the communities, and specifically reach out to schools around the world.

Since I know God has called me to do this, I know that He wants me to ask his children to support me and I will be so grateful for any amount you hear God wants to give me. If you want to contact me personally, you can on Whatsapp, Facebook, and Instagram. I am michelle jørgensen on Facebook and my Whatsapp is 94848624.

I will put out more updates when I can.

If you wish to, you can check out my friend, Faith Rudder, on GiveSendGo as well. We work at the same base and will be staffing the school here.

På Norsk:

Jeg har blitt kalt til å være evangelist og til det trenger jeg penger til å reise rundt i verden for å nå ut til de unådde. Nå er jeg stab i Misjons- og tjenesteteamet ved UIO (ungdom i oppdrag) Skien og vi drar på teamturer rundt i hele Norge og Europa. Vårt mål, og mitt personlige mål, er å nå ut til tusenvis av ungdommer og voksne for å spre evangeliet og dele mitt vitnesbyrd.





Tidligere i sommer (2024) fikk jeg en visjon fra Gud om at han ville bruke meg over hele verden, spesielt Europa. Gud ga meg en visjon der Han fremhevet alle kontinenter i verden og viste meg at hver person på hvert kontinent vil bøye sine knær for vår Konge Jesus Kristus, og Han viste meg hvordan han kan bruke meg i den posisjonen som sine hender.





Siden jeg har blitt kalt til å være evangelist, vil jeg også lære andre hvordan de kan evangelisere. Så hvert år vil jeg håndplukke ut et team som jeg har hørt at Gud velger for å bli med meg på en kort outreach (misjonstur) for å evangelisere, hjelpe lokalsamfunnene og spesifikt nå ut til skoler rundt om i verden.





Siden jeg vet at Gud har kalt meg til å gjøre dette, vet jeg at han vil at jeg skal be barna hans om å støtte meg, og jeg vil være så takknemlig for hver sum du gir og selvfølgelig oppfordrer jeg alle til og be over hvor ye dere skal gi. Hvis du vil kontakte meg personlig, kan du gjøre det på Whatsapp, Facebook og Instagram. på facebook heter jeg michelle jørgensen og nummeret mitt til WhatsApp er 94848624.





Jeg vil legge ut flere oppdateringer når jeg kan.





Hvis du ønsker det, kan du sjekke ut min venn, Faith Rudder, på GiveSendGo også. Vi jobber på samme base og skal bemanne ( være stab) på skolen her.