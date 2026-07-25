Medical emergency, dental care, restoring my smile

Who I Am

​My smile has always been the window through which I viewed the world, the bridge that allowed me to welcome others into my heart.

​I am a person of warmth, vitality, and deep empathy. Those who know me understand that I have always strived to see the beauty in others and to offer support to those around me. Above all, I am a mother: my 17-year-old daughter is my beacon, and witnessing her sorrow as she perceives my struggles is what drives me today to reach out for your support. It is more than a plea; it is a yearning to reclaim the part of myself that has been eclipsed over these past years.

​My Situation

​Until a couple of years ago, my smile was my defining feature—my calling card to the world. Tragically, due to prior health challenges and a severe dental phobia that hindered me from seeking necessary care, my dental health has deteriorated severely. This has plunged me into a state of physical and psychological anguish I never imagined I would be forced to endure.

​Today, my teeth are in a constant state of decay and shifting, and I am missing several molars. This is far more than a mere aesthetic concern; it is a source of chronic pain and recurring infections. The profound shame stemming from this condition has fundamentally altered the trajectory of my life.

​I am not asking for your assistance out of vanity or superficial self-esteem. What breaks my heart most is the impact all of this has had on my dignity. I lost my employment because it was explicitly stated that my inability to smile had become a cause for customer complaints, forcing me out of my job. That position was more than just a paycheck; it was my autonomy. Working with the public has now become an insurmountable hurdle; every attempt to smile is met with the crushing weight of shame, preventing me from being the vibrant, professional woman I have always been.

​This situation has left an indelible mark on my relationship with my daughter: she witnesses my pain and my struggle to express the emotions I hold within. I want, with every fiber of my being, to cease being a living example of suffering or limitation in her eyes. I long for her to see, once again, the strong, joyful, and liberated mother I have always been.

How the funds will be used

Your generosity will allow me to undertake a necessary and comprehensive treatment plan. For transparency, my estimated costs include specialist consultations and diagnostics such as panoramic X-rays, hygiene and therapeutic treatments essential to stop infections and stabilize gum health, prosthetic reconstruction to replace missing molars and restore decayed teeth, and post-operative monitoring with regular check-ups to ensure long-term success.

​My Promise

​I am not one to surrender. I have spent years in the shadows, battling overwhelming anxiety and a misplaced sense of guilt that does not belong to me. Now, I am resolute. Despite my fears, I am prepared to undertake the arduous journey necessary to reclaim my life.

​The reality is that, currently unemployed and faced with medical expenses I cannot possibly meet on my own, I have reached an impasse. Asking for help is the most harrowing step I have ever taken, yet it is the only path forward to escape this darkness.

​Every small contribution serves as a building block; for me, it is a monumental step toward rebirth, allowing me to reconstruct not just my teeth, but my very identity. If you are unable to donate, your support through sharing this appeal is equally invaluable. Helping my voice reach those who can understand my situation is a gift of hope.

​Thank you, from the depths of my heart, for dedicating your time not only to reading my story but also for honoring the desire of a mother and a woman who simply wishes to offer a serene smile once more to those she loves most.

​It will be my priority to keep you constantly updated on the progress of my medical journey as it happens, because transparency and gratitude toward those who are helping me are fundamental to me.





​Chi sono

​Il mio sorriso è sempre stato la finestra attraverso cui ho guardato il mondo e ho fatto entrare le persone nel mio cuore.

​Sono una persona solare, allegra e profondamente empatica. Chi mi conosce sa che cerco sempre di vedere il bello negli altri e di supportare chi mi circonda. Sono anche una madre: mia figlia di 17 anni è la mia luce, e vedere la sua sofferenza nel percepire le mie difficoltà è ciò che oggi mi spinge a chiedere il vostro aiuto, oltre al desiderio di ritrovare quella parte di me che si è spenta negli ultimi anni.

​La mia situazione

​Fino a un paio di anni fa, il mio sorriso era il mio biglietto da visita. Purtroppo, a causa di pregressi problemi di salute e di una forte fobia odontoiatrica che in passato mi ha impedito di proseguire le cure necessarie, la mia salute dentale è gravemente peggiorata, portandomi a vivere un dolore fisico e psicologico che non avrei mai immaginato di dover affrontare.

​Oggi i miei denti si spostano costantemente, sono afflitti da numerose carie e purtroppo mancano diversi molari. Questo non è solo un problema estetico: è una condizione dolorosa che causa infezioni periodiche. La vergogna legata a questo aspetto ha cambiato radicalmente la mia vita.

​Non vi chiedo aiuto solo per una questione estetica o di autostima. La cosa che più mi spezza il cuore è l'impatto che tutto questo ha avuto sulla mia dignità. Ho perso il lavoro perché mi è stato comunicato chiaramente che la mia difficoltà a sorridere era diventata motivo di lamentela da parte dei clienti, portandomi a perdere l'impiego. Quel lavoro non era solo uno stipendio, era la mia indipendenza. Lavorare a contatto con il pubblico è diventato un ostacolo insormontabile: ogni volta che provo a sorridere, mi sento bloccata dalla vergogna, e questo mi impedisce di essere la persona solare e professionale che sono sempre stata.

​Anche nel rapporto con mia figlia questa situazione sta lasciando un segno: lei vede la mia sofferenza, vede la mia difficoltà a esprimere le emozioni che porto dentro, e vorrei con tutta me stessa smettere di essere per lei un esempio di dolore o di limitazione. Vorrei che vedesse di nuovo la madre forte, allegra e libera che sono sempre stata.

​Come verranno utilizzati i fondi

La vostra generosità mi permetterà di affrontare un piano di cure necessario e complesso. Per trasparenza, la mia stima dei costi include le visite specialistiche e le diagnosi come le radiografie panoramiche, i trattamenti di igiene e cura necessari per arrestare le infezioni e stabilizzare la salute delle gengive, la ricostruzione protesica per la sostituzione dei molari mancanti e il restauro dei denti deteriorati, e infine il monitoraggio post-intervento con visite di controllo periodiche per garantire il successo a lungo termine.

​La mia promessa

​Non sono una persona che si arrende. Ho passato anni a nascondermi, a combattere contro il panico e contro un senso di colpa che non mi appartiene. Ora sono pronta a fare tutto il percorso necessario, nonostante la paura, per riprendermi la mia vita.

​Il problema è che, senza un lavoro e di fronte a costi medici che da sola non posso sostenere, mi sono trovata contro un muro. Chiedere aiuto è per me il passo più difficile, ma è l'unico che mi permetterà di superare questa fase buia.

Ogni piccolo contributo è un mattone , è per me un passo enorme verso la rinascita, per ricostruire non solo i miei denti, ma la mia identità. Se non potete donare il vostro supporto attraverso la condivisione di questo appello è altrettanto prezioso: aiutarmi a far arrivare la mia voce a chi può comprendere la mia situazione significa regalarmi una speranza.

​Grazie, dal profondo del cuore, per aver dedicato il vostro tempo non solo a leggere la mia storia, ma anche il desiderio di una madre e donna che vuole solo tornare a donare un sorriso sereno a chi ama di più.

Sarà mia premura aggiornarvi costantemente sui progressi del percorso medico man mano che avverranno, perché la trasparenza e la gratitudine verso chi mi sta aiutando sono per me fondamentali.