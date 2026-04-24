Let Compassion for the Flores Family flow

(Translated to Spanish below.)





This fundraiser is on behalf of Marylu Flores and the Aldo Valdez family. I have received permission to create this GiveSendGo to benefit them directly.





Approximately two years ago, Marylu began experiencing difficulty walking. She then found out she was pregnant with their third child and only girl, Melany, who joined their family in March of 2025. Much has transpired in the last 15 months.





Devastatingly, in August of last year, an official diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis was given. ALS, also known as Lou Gehrig's disease, is a progressive neurodegenerative disease that affects motor neurons in the brain and spinal cord. As these nerves die, the brain loses control over voluntary muscles, leading to muscle weakness, atrophy, and eventually paralysis.





Currently, Marylu is now in a skilled nursing facility. She has had a tracheotomy performed, in which doctors placed a tube that keeps her airway open and is attached mechanical ventilator.





Aldo and the three children visit her daily and many of Marylu's family sit by her bedside, loving on her. Due to his devotion to his wife and children at this difficult time, Aldo has been unable to run his business. This family is in desperate need of assistance of all kinds.





Donations through here are most helpful, as they can go directly to them to be used as needed.





Other practical ways to help:

-PRAYERS

-Cards of encouragement sent to the family (Address: 10219 W. Hazel Park St, Apt. 102, Boise, ID 83709)

-Prepared meals (either delivered or freezer meals that Aldo can easily prepare) and easy snacks for the kids to grab (fruit, bars, chips, etc.)

-GAS cards (Shell, Stinker, Maverick are the nearest gas stations)

-Prepaid food gift cards (McDonald's, Del Taco, Subway, Little Ceaser's, Sonic, In-N-Out, Wendy's, etc.) for on-the-go meals as they travel to/from the facility daily

-Remember the kids for their birthdays:

-Aldo, June 3rd (will be 13); Emilio, October 19 (currently 11); Melany, March 10 (15mos.)









Esta recaudación de fondos se realiza en nombre de Marylu Flores y la familia de Aldo Valdez. He recibido permiso para crear esta campaña en GiveSendGo con el fin de beneficiarlos directamente.





Hace aproximadamente dos años, Marylu comenzó a experimentar dificultades para caminar. Poco después, descubrió que estaba embarazada de su tercer hijo —y única hija—, Melany, quien se unió a la familia en marzo de 2025. Han sucedido muchas cosas en los últimos 15 meses.





De manera devastadora, en agosto del año pasado, se emitió un diagnóstico oficial de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. A medida que estos nervios mueren, el cerebro pierde el control sobre los músculos voluntarios, lo que conduce a debilidad muscular, atrofia y, finalmente, parálisis.





Actualmente, Marylu se encuentra en un centro de cuidados especializados. Se le ha realizado una traqueotomía, procedimiento mediante el cual los médicos le colocaron un tubo para mantener abierta su vía respiratoria, el cual está conectado a un ventilador mecánico.





Aldo y sus tres hijos la visitan a diario, y muchos de los familiares de Marylu permanecen junto a su cama, brindándole su amor y compañía. Debido a su total dedicación a su esposa e hijos durante este difícil momento, Aldo no ha podido atender su negocio. Esta familia necesita desesperadamente ayuda de todo tipo.





Las donaciones realizadas a través de esta plataforma son de gran utilidad, ya que llegan directamente a ellos para ser utilizadas según sus necesidades.





Otras formas prácticas de ayudar:

- ORACIONES

- Tarjetas de aliento enviadas a la familia (Dirección: 10219 W. Hazel Park St, Apt. 102, Boise, ID 83709)

- Comidas preparadas (ya sean entregadas en el momento o comidas para congelar que Aldo pueda preparar fácilmente) y refrigerios sencillos que los niños puedan tomar al paso (fruta, barritas energéticas, papas fritas, etc.)

- Tarjetas de gasolina (Shell, Stinker y Maverick son las gasolineras más cercanas)

- Tarjetas de regalo prepagadas para comida (McDonald's, Del Taco, Subway, Little Caesars, Sonic, In-N-Out, Wendy's, etc.) para las comidas que realizan fuera de casa mientras se desplazan diariamente hacia y desde el centro de cuidados.

-Recuerda a los niños en sus cumpleaños:

-Aldo, 3 de Junio (cumplirá 13); Emilio, 19 de Octubre (actualmente tiene 11); Melany, 10 de Marzo (15 meses).



