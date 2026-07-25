Prevent a miscarriage of justice for Rinderknecht

(English version -

Version française juste après)

Help us prevent a miscarriage of justice for Jonathan Rinderknecht

NOT GUILTY: Ten to 2! The jury made it clear how it felt about this case. 10 jurors voted “NOT guilty”, 2 voted “guilty” (At one point, it was even 11 to 1).





We are Jonathan's family, and we're asking for your help as we seek a fair trial where truth and justice prevail. From the beginning, we have known Jonathan to be innocent. Would you please pray that truth comes to light and justice is done? (click on the "pray" button) Your prayers mean so much to us. Jonathan has shared how aware he is of God's presence through the prayers of so many.

If you're also able to make even a small gift, it would help provide the resources needed to ensure Jonathan receives a fair defense. Thank you for your prayers and your support. We'd also love to hear a word of encouragement from you!





For a summary of some of the case, here is an article from the end of the trial. It was declared a mistrial on a jury deadlock, a stunning blow to U.S. prosecutors’ efforts to scapegoat Jonathan. https://www.latimes.com/california/story/2026-06-26/jonathan-rinderknecht-verdict-palisades-fire





“They don’t have the goods,” said Lisa Sweetingham, a longtime Palisades resident and journalist who attended the trial in federal court after losing her home in the fire. “Ten jurors saw that, and a lot of people in the audience saw that. They really don’t have the evidence to bring it home.” https://www.latimes.com/california/story/2026-06-29/they-dont-have-goods-residents-criticize-plans-to-retry-palisades-fire-arson-case





Yet, U.S. prosecutors immediately, in a knee-jerk reaction, decided to retry the case in hopes of getting a “better jury” and have kept Jonathan in prison meanwhile.

Federal prosecutors are sworn to uphold the Constitution and the integrity of our justice system—not simply to win convictions. They never had evidence in the first place, but when a jury votes 10–2 for not guilty, that verdict deserves respect. Retrying the case without even pausing to reconsider after such a decisive rejection raises serious questions about respect for the jury system and the constitutional principles prosecutors are sworn to defend. It raises questions as to why they are pursuing Jonathan in the first place. https://nypost.com/2026/06/29/opinion/palisades-fire-mistrial-doesnt-change-guilty-verdict-for-politicians/





WE NEED YOUR HELP!





The story:

As he had done every year, Jonathan went around midnight to the small hill next to the neighborhood where he had lived for many years in Pacific Palisades, near Los Angeles, California, to watch the fireworks. For him, it was a way to remember the wonderful years he had spent in a neighborhood to which he felt deeply connected.

Shortly after midnight on January 1st, he noticed a fire and immediately called 911. Due to network issues, he even called back several times. The fire was quickly brought under control, with no property damage.

Later, it would come to light that firefighters had been instructed to leave the area while there were still red embers, crackling, and smoke present. We don’t know whether the Palisades fire on January 7th is a reignition of the Lachman fire, but it definitely was openly smoking and not smoldering underground as the government’s theory of a holdover fire states. This second fire — the Palisades Fire — is the one that caused such devastating destruction.





Jonathan did not start the January 1st fire (the Lachman Fire), so it goes without saying that there is no evidence that he did, nor that he was anywhere near Pacific Palisades six days later when the Palisades Fire began.





In summary:

— On one side, thousands of homeowners have filed lawsuits against the City of Los Angeles, the LAFD (L.A. Fire Department), the LADWP (L.A. Department of Water and Power), and certain California state agencies. These homeowners believe those entities’ negligence should be held responsible for the destruction caused by the Palisades Fire.

— On the other side, the government accuses Jonathan of being responsible for the destruction caused by the Palisades Fire, which began on January 7th, simply because he established his presence by calling 911 during the first fire on January 1st. Jonathan maintains his innocence.





Defending Jonathan against these accusations is an enormous human, legal, and financial challenge for our family. You can make a difference and give him the means to prepare a fair and complete defense in the interest of truth and justice. Thank you SO MUCH for your help, prayers, and support.





The funds will be used exclusively to cover legal defense costs, expert witness fees, and related court expenses, and will be administered by the attorneys handling the case.









En français

Aidez-nous à empêcher une erreur judiciaire contre Jonathan Rinderknecht

NON COUPABLE : Le vote de 10 contre 2 montre clairement l’opinion du jury dans cette affaire. 10 jurés ont voté « NON coupable », 2 ont voté « coupable ».





Nous sommes la famille de Jonathan et nous vous demandons votre aide afin qu'il bénéficie d'un procès équitable, où la vérité et la justice puissent triompher. Depuis le début, nous savons que Jonathan est innocent. Vous pourriez simplement prier pour que la vérité éclate et que la justice soit rendue. Jonathan nous a confié combien il a vu l’impact des prières et cela compterait énormément pour nous.





Si vous en avez la possibilité, même un petit don de quelques euros nous aiderait à réunir les ressources nécessaires pour assurer à Jonathan une défense juste et équitable. Merci de tout cœur pour votre soutien ou pour un petit mot d'encouragement de votre part !









Pour un résumé de certains éléments, voici un article publié à la fin du procès. Le procès s'est conclu par un jury dans l'impasse (mistrial), faute d'un verdict unanime, ce qui a constitué un revers majeur pour les efforts des procureurs fédéraux américains visant à faire de Jonathan un bouc émissaire. https://www.latimes.com/california/story/2026-06-26/jonathan-rinderknecht-verdict-palisades-fire





« Ils n’ont pas les preuves », a déclaré Lisa Sweetingham, journaliste et résidente de longue date de Pacific Palisades, qui a assisté au procès devant le tribunal fédéral après avoir perdu sa maison dans l’incendie. « Dix jurés l’ont vu, et beaucoup de personnes présentes dans la salle l’ont vu aussi. Ils n’ont vraiment pas les éléments nécessaires pour convaincre.» https://www.latimes.com/california/story/2026-06-29/they-dont-have-goods-residents-criticize-plans-to-retry-palisades-fire-arson-case

Pourtant, les procureurs fédéraux ont immédiatement décidé de rejuger l’affaire dans l’espoir d’obtenir un « meilleur jury », tout en maintenant Jonathan en prison.

Les procureurs fédéraux ont juré de défendre la Constitution et l’intégrité du système judiciaire, et non simplement d’obtenir des condamnations. Ils n’ont jamais eu de preuves convaincantes. Lorsqu’un jury vote à 10 contre 2 en faveur de l’acquittement, ce verdict mérite le respect. Relancer immédiatement un nouveau procès après un rejet aussi net soulève de sérieuses questions quant au respect du système de jury et des principes constitutionnels que les procureurs sont tenus de défendre. Cela amène aussi à s’interroger sur les raisons pour lesquelles ils poursuivent Jonathan.

https://nypost.com/2026/06/29/opinion/palisades-fire-mistrial-doesnt-change-guilty-verdict-for-politicians/





NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !





L’histoire :

Comme chaque année, Jonathan s’est rendu vers minuit sur la petite colline située à côté du quartier où il avait vécu pendant de nombreuses années à Pacific Palisades, près de Los Angeles (Californie), pour regarder le feu d’artifice. Pour lui, c’était une manière de se remémorer les merveilleuses années passées dans un quartier auquel il était profondément attaché.

Peu après minuit, le 1er janvier, il a remarqué un incendie et a immédiatement appelé les secours. En raison de problèmes de réseau, il a même rappelé de nombreuses fois. L’incendie a été rapidement maîtrisé, sans dégâts matériels.

Par la suite, il est apparu que les pompiers avaient reçu l’ordre de quitter les lieux alors qu’il restait encore des braises rougeoyantes, des crépitements et de la fumée. Nous ne savons pas si l’incendie de Palisades du 7 janvier est une reprise du feu de Lachman, mais il fumait encore visiblement et ne couvait pas sous terre, contrairement à la théorie du gouvernement. Ce second incendie — le Palisades Fire — est celui qui a provoqué les destructions dévastatrices.

Jonathan n’a pas déclenché l’incendie Lachman du 1er janvier. Il va de soi qu’il n’existe aucune preuve qu’il en soit l’auteur, ni qu’il se trouvait à proximité de Pacific Palisades six jours plus tard, lorsque le second feu a commencé.





En résumé :

— D’un côté, des milliers de propriétaires ont engagé des poursuites contre la Ville de Los Angeles, le service des pompiers, le service d’eau & d’électricité et certaines agences de l’État de Californie. Ils estiment que la négligence de ces organismes est responsable des destructions causées par le Palisades Fire.

— De l’autre côté, le gouvernement accuse Jonathan d’être responsable des destructions causées par le Palisades Fire, commencé le 7 janvier, simplement parce qu’il a établi sa présence en appelant les secours lors du premier incendie du 1er janvier. Jonathan continue de proclamer son innocence.





Défendre Jonathan contre ces accusations représente un immense défi humain, juridique et financier pour notre famille.

Votre soutien lui donnera les moyens de préparer une défense complète et équitable, au service de la vérité et de la justice. Un GRAND MERCI pour votre aide, votre soutien et vos prières !





Les fonds serviront exclusivement à couvrir les frais de défense juridique, les honoraires des experts et les dépenses judiciaires liées à l’affaire. Ils seront administrés par les avocats chargés du dossier.