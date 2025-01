M'aider à financer mon combat judiciaire

Bonjour, Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ceux qui me considèrent sincère et droit, et c'est déjà beaucoup. J'ai passé les trente derniers jours à encaisser des insultes et des diffamations, tout en travaillant comme un âne en plus de mes missions quotidiennes, pour réaliser les transcriptions des propos infâmes qui ont été portés contre moi. Vous savez qui je vais attaquer. Mes frais s'élèvent déjà à 2500 euros de constats d'huissier, 3600 euros de frais d'avocat et ce n'est qu'un début. Je ne vise pas à collecter des dizaines de milliers d'euros pour couvrir tous mes frais ; je gagne mieux ma vie que beaucoup d'entre vous, mais si vous désirez me filer un coup de main, que vous croyez en nous et que vous en avez les moyens , je ne suis pas contre le fait d'accepter votre aide. Merci d'avance. Gaël.

Follow this campaign to get email notifications when the campaign owner posts an update.

Prayer Requests

Click the Pray button to let the campaign owner know you are praying for them.