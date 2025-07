Justice For Vasili

On March 27th, 2025, Vasillios was wrongfully found guilty of burning an object with the intent to intimidate in a politically motivated trial in a Charlottesville court. These charges stem from the infamous “Unite the Right” rally in 2017, however almost 7 years later a antifa backed prosecutor decided to charge innocent men who attended the rally, Vasillios being one of them. Despite overwhelming evidence of his innocence and the presence of armed Antifa criminals who had firearms, batons, and pepper spray present , Vasillios was convicted by an Antifa prosecutor and a biased jury for holding a tiki torch. Now, his lawyer and he are determined to appeal this miscarriage of justice and fight for Freedom. However, this comes with a cost. We are raising $3600 to cover the fees of his legal team and court filing costs. Your contribution will help ensure that Vasillios can appeal this decision to a higher court.

Στις 27 Μαρτίου 2025, ο Βασίλειος κρίθηκε άδικα ένοχος σε μια πολιτικά προβληματισμένη δίκη σε δικαστήριο του Σάρλοτσβιλ,για τον “εμπρησμό αντικειμένου με σκοπό τον εκφοβισμό”. Οι κατηγορίες αυτές προέρχονται από τη διαβόητη συγκέντρωση “Unite the Right” το 2017, αλλά σχεδόν 7 χρόνια μετά, ένας εισαγγελέας υποστηριζόμενος από την αντιφα αποφάσισε να κατηγορήσει αθώους άνδρες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση — μεταξύ τους και τον Βασίλειο.Παρά τα ολοφάνερα στοιχεία αθωότητάς του και την παρουσία ένοπλων εγκληματιών της αντιφα (με πυροβόλα, γκλοπ και σπρέι πιπεριού), ο Βασίλειος καταδικάστηκε από έναν εισαγγελέα της αντιφα και ένα μεροληπτικό δικαστήριο — μόνο και μόνο επειδή κρατούσε έναν πυρσό.Τώρα, ο ίδιος και ο δικηγόρος του αποφασίζουν να απευθυνθούν σε εφετείο για να διορθώσουν αυτήν την προφανή δικαστική παρεκτροπή και να πολεμήσουν για την Ελευθερία. Ωστόσο, αυτό έχει κόστος.Συγκεντρώνουμε 3600 για να καλύψουμε τα έξοδα της νομικής ομάδας και τις δικαστικές καταθέσεις. Η δική σας συμβολή θα βοηθήσει να φτάσει αυτή η υπόθεση σε ανώτερο δικαστήριο.