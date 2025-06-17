Campaign Image

Justice For Vasili

Goal:

 USD $3,600

Raised:

 USD $2,018

Campaign created by Vasillios Pistolis

Campaign funds will be received by Vasillios Pistolis

Justice For Vasili

On March 27th, 2025, Vasillios was wrongfully found guilty of burning an object with the intent to intimidate in a politically motivated trial in a Charlottesville court. These charges stem from the infamous “Unite the Right” rally in 2017, however almost 7 years later a antifa backed prosecutor decided to charge innocent men who attended the rally, Vasillios being one of them. Despite overwhelming evidence of his innocence and the presence of armed Antifa criminals who had firearms, batons, and pepper spray present , Vasillios was convicted by an Antifa prosecutor and a biased jury for holding a tiki torch. Now, his lawyer and he are determined to appeal this miscarriage of justice and fight for Freedom. However, this comes with a cost. We are raising $3600 to cover the fees of his legal team and court filing costs. Your contribution will help ensure that Vasillios can appeal this decision to a higher court.

Στις 27 Μαρτίου 2025, ο Βασίλειος κρίθηκε άδικα ένοχος σε μια πολιτικά προβληματισμένη δίκη σε δικαστήριο του Σάρλοτσβιλ,για τον “εμπρησμό αντικειμένου με σκοπό τον εκφοβισμό”. Οι κατηγορίες αυτές προέρχονται από τη διαβόητη συγκέντρωση “Unite the Right” το 2017, αλλά σχεδόν 7 χρόνια μετά, ένας εισαγγελέας υποστηριζόμενος από την αντιφα αποφάσισε να κατηγορήσει αθώους άνδρες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση — μεταξύ τους και τον Βασίλειο.Παρά τα ολοφάνερα στοιχεία αθωότητάς του και την παρουσία ένοπλων εγκληματιών της αντιφα (με πυροβόλα, γκλοπ και σπρέι πιπεριού), ο Βασίλειος καταδικάστηκε από έναν εισαγγελέα της αντιφα και ένα μεροληπτικό δικαστήριο — μόνο και μόνο επειδή κρατούσε έναν πυρσό.Τώρα, ο ίδιος και ο δικηγόρος του αποφασίζουν να απευθυνθούν σε εφετείο για να διορθώσουν αυτήν την προφανή δικαστική παρεκτροπή και να πολεμήσουν για την Ελευθερία. Ωστόσο, αυτό έχει κόστος.Συγκεντρώνουμε 3600 για να καλύψουμε τα έξοδα της νομικής ομάδας και τις δικαστικές καταθέσεις. Η δική σας συμβολή θα βοηθήσει να φτάσει αυτή η υπόθεση σε ανώτερο δικαστήριο.

Recent Donations
Show:
Anonymous Giver
$ 100.00 USD
2 days ago

Read seige

Anonymous Giver
$ 14.88 USD
3 days ago

Inshallah brother.

NovaSpud
$ 100.00 USD
5 days ago

Anonymous Giver
$ 100.00 USD
7 days ago

For our Folk. HH.

Anonymous Giver
$ 15.00 USD
7 days ago

WLM

Anonymous Giver
$ 100.00 USD
7 days ago

Augustus Invictus
$ 100.00 USD
8 days ago

DEO VINDICE

Mark White
$ 20.00 USD
8 days ago

Stay strong, brother!

Anonymous Giver
$ 25.00 USD
9 days ago

I wish you the best.

Anonymous Giver
$ 100.00 USD
9 days ago

JD
$ 20.00 USD
9 days ago

Endure until the end

Anonymous Giver
$ 50.00 USD
9 days ago

Good luck brother. You'll beat this,

Anonymous Giver
$ 20.00 USD
10 days ago

KalNC
$ 100.00 USD
17 days ago

Sometimes it is hard to be on the right side of history. Stay strong, king.

Anonymous Giver
$ 100.00 USD
18 days ago

Michael Meritis
$ 30.00 USD
18 days ago

Anonymous Giver
$ 25.00 USD
18 days ago

Anonymous Giver
$ 20.00 USD
19 days ago

Fight the good fight.

Knott Yielding
$ 100.00 USD
19 days ago

Augustus Invictus
$ 100.00 USD
22 days ago

DEO VINDICE

Updates

Update #2

July 15th, 2025

Thank you everyone for donations to fight the political persecution. Being the time of persecution is approaching I paid the lawyer his fee. The GSG will stay open in hopes to reach the goal. 

Update Update #2 Image
3rd translation

June 17th, 2025

27 марта 2025 года Василий был несправедливо признан виновным в «зажигании предмета с целью запугивания» в политически мотивированном суде в Шарлоттсвилле, США.

Эти обвинения связаны с печально известным митингом «Объединим правых» в 2017 году. Спустя почти 7 лет прокурор, поддерживаемый Antifa, решил привлечь к ответственности невиновных людей, присутствовавших на том мероприятии — среди них оказался и Василий.

Несмотря на очевидные доказательства его невиновности и действия вооруженных боевиков Antifa (огнестрельным оружием, дубинками и перцовыми баллончиками), Василия осудили по воле ангажированного прокурора и пристрастного жюри — всего лишь за то, что он держал в руках факел.

Теперь он и его адвокат намерены подать апелляцию, чтобы исправить эту вопиющую судебную ошибку и бороться за Свободу. Но это требует средств.

Мы собираем $3600, чтобы покрыть расходы на юридическую команду и судебные издержки. Ваш вклад поможет Василию добиться пересмотра дела в вышестоящем суде.

Prayer Requests

Click the Pray button to let the campaign owner know you are praying for them.

GiveSendGo

The place where help and hope go hand in hand.

Start a GiveSendGoSupport GiveSendGo