Justice For Vasili

Goal:
USD $3,600
Raised:
USD $2,018
Campaign funds will be received by Vasillios Pistolis
On March 27th, 2025, Vasillios was wrongfully found guilty of burning an object with the intent to intimidate in a politically motivated trial in a Charlottesville court. These charges stem from the infamous “Unite the Right” rally in 2017, however almost 7 years later a antifa backed prosecutor decided to charge innocent men who attended the rally, Vasillios being one of them. Despite overwhelming evidence of his innocence and the presence of armed Antifa criminals who had firearms, batons, and pepper spray present , Vasillios was convicted by an Antifa prosecutor and a biased jury for holding a tiki torch. Now, his lawyer and he are determined to appeal this miscarriage of justice and fight for Freedom. However, this comes with a cost. We are raising $3600 to cover the fees of his legal team and court filing costs. Your contribution will help ensure that Vasillios can appeal this decision to a higher court.
Στις 27 Μαρτίου 2025, ο Βασίλειος κρίθηκε άδικα ένοχος σε μια πολιτικά προβληματισμένη δίκη σε δικαστήριο του Σάρλοτσβιλ,για τον “εμπρησμό αντικειμένου με σκοπό τον εκφοβισμό”. Οι κατηγορίες αυτές προέρχονται από τη διαβόητη συγκέντρωση “Unite the Right” το 2017, αλλά σχεδόν 7 χρόνια μετά, ένας εισαγγελέας υποστηριζόμενος από την αντιφα αποφάσισε να κατηγορήσει αθώους άνδρες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση — μεταξύ τους και τον Βασίλειο.Παρά τα ολοφάνερα στοιχεία αθωότητάς του και την παρουσία ένοπλων εγκληματιών της αντιφα (με πυροβόλα, γκλοπ και σπρέι πιπεριού), ο Βασίλειος καταδικάστηκε από έναν εισαγγελέα της αντιφα και ένα μεροληπτικό δικαστήριο — μόνο και μόνο επειδή κρατούσε έναν πυρσό.Τώρα, ο ίδιος και ο δικηγόρος του αποφασίζουν να απευθυνθούν σε εφετείο για να διορθώσουν αυτήν την προφανή δικαστική παρεκτροπή και να πολεμήσουν για την Ελευθερία. Ωστόσο, αυτό έχει κόστος.Συγκεντρώνουμε 3600 για να καλύψουμε τα έξοδα της νομικής ομάδας και τις δικαστικές καταθέσεις. Η δική σας συμβολή θα βοηθήσει να φτάσει αυτή η υπόθεση σε ανώτερο δικαστήριο.
Read seige
Inshallah brother.
For our Folk. HH.
WLM
DEO VINDICE
Stay strong, brother!
I wish you the best.
Endure until the end
Good luck brother. You'll beat this,
Sometimes it is hard to be on the right side of history. Stay strong, king.
Fight the good fight.
DEO VINDICE
July 15th, 2025
Thank you everyone for donations to fight the political persecution. Being the time of persecution is approaching I paid the lawyer his fee. The GSG will stay open in hopes to reach the goal.
June 17th, 2025
27 марта 2025 года Василий был несправедливо признан виновным в «зажигании предмета с целью запугивания» в политически мотивированном суде в Шарлоттсвилле, США.
Эти обвинения связаны с печально известным митингом «Объединим правых» в 2017 году. Спустя почти 7 лет прокурор, поддерживаемый Antifa, решил привлечь к ответственности невиновных людей, присутствовавших на том мероприятии — среди них оказался и Василий.
Несмотря на очевидные доказательства его невиновности и действия вооруженных боевиков Antifa (огнестрельным оружием, дубинками и перцовыми баллончиками), Василия осудили по воле ангажированного прокурора и пристрастного жюри — всего лишь за то, что он держал в руках факел.
Теперь он и его адвокат намерены подать апелляцию, чтобы исправить эту вопиющую судебную ошибку и бороться за Свободу. Но это требует средств.
Мы собираем $3600, чтобы покрыть расходы на юридическую команду и судебные издержки. Ваш вклад поможет Василию добиться пересмотра дела в вышестоящем суде.
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