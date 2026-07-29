Invest in Adnan's Future: Computer Science Student

MAGYAR VERZIÓ

Segíts Adnannak befejezni számítástechnikai tanulmányait Pécsett 2 500 € szükséges

A nevem Adnan Shahariya. Dél-/Délkelet-Ázsiában nőttem fel, és egyetlen álom kísért végig az életemen hogy informatikát tanulhassak, megvédhessem a digitális világot, és olyan jövőt építhessek, amely a családomat is felemelhetné a nehézségekből.

Ez az álom hozott el otthonról, több ezer kilométeren át, a Pécsi Tudományegyetemre, ahol jelenleg számítástechnikát tanulok. Elhagyni mindenkit, akit szeretek a szüleimet, testvéreimet, az ismerős utcákat, ahol felnőttem az egyik legnehezebb döntés volt az életemben. De meghozám, mert hittem abban, hogy a tanulás megér minden áldozatot.

És valóban áldoztam. Tanulmányaim mellett több munkát is vállaltam, műszakok és határidők között őrlődtem, szűkös költségvetésből éltem mindeközben igyekeztem jó eredményeket elérni és lelkileg talpon maradni. Lemaradtam családi eseményekről, születésnapokról, az otthon melegéről mindezt egy nagyobb célért.

Szenvedélyem a kiberbiztonság és az etikus hacking. Olyan ember szeretnék lenni, aki megvédi az embereket és a közösségeket a digitális fenyegetésektől. Szeretnék diplomázni, karriert építeni, és egyszer visszaadni mindazt, amit kaptam.

De most egy nagyon valós és sürgős válsággal szembesülök. Az egy szemeszterre eső tandíjam 2 500 euró és ezt egyedül nem tudom kifizetni.

Mindent megtettem, ami tőlem tellett. Túlórákat vállaltam. Minden kiadásomat a minimálisra csökkentettem. De ez nem elég. Ha nem sikerül összegyűjteni ezt az összeget, elveszíthetem az egyetemi helyemet és mindazt, amiért olyan keményen dolgoztam.

Nem segélyt kérek. Egy esélyt kérek.

Már 10–20 eurós adományok is összeadódnak és közelebb visznek a megoldáshoz. Ha csak 125 ember adna 20 eurót, a szemeszterem megmenekülne. Ennyi az egész.

Az adományod nem csupán egy szemesztert finanszíroz egy egész jövőt. Egy jövőt, amelyben diplomázok, a kiberbiztonsági területen dolgozom, támogatom a hazai családomat, és egyszer majd én is segítek másoknak, akik hasonló helyzetben vannak.

Köszönöm, hogy elolvastad. Köszönöm, hogy törődsz. Fogalmad sincs, mennyit jelent ez nekem.





ENGLISH :=>





Help Adnan Complete His Computer Science Degree in Hungary €2,500 Needed

My name is Adnan . I grew up in South/Southeast Asia with one dream that never left me to study technology, protect the digital world, and build a life that could lift my family out of hardship.

That dream brought me thousands of miles from home to the University of Pécs, Hungary, where I am now studying Computer Science. Leaving behind everyone I love my parents, my siblings, the familiar streets I grew up on was one of the hardest decisions I have ever made. But I made it because I believed education was worth every sacrifice.

And I have sacrificed. I have worked multiple jobs alongside my studies, juggling shifts and deadlines, surviving on tight budgets, all while trying to keep my grades up and my spirit from breaking. I have missed family moments, birthdays, and the comfort of home all in pursuit of something greater.

My passion lies in cybersecurity and ethical hacking fields where I know I can make a real difference. I want to be someone who protects people, systems, and communities from digital threats. I want to graduate, build a career, and one day give back to my family, to my community, and to others who dream like I once did.

But right now, I am facing a very real and pressing crisis. My semester tuition fee is €2,500 and I cannot cover it alone.

I have done everything in my power. I have worked extra hours. I have cut every expense I can. But it is not enough. Without this funding, I risk losing my place at university and with it, everything I have worked so hard to build.

I am not asking for a handout. I am asking for a chance.

Even €10 or €20 from kind strangers adds up and brings me closer to staying in school. If 125 people gave just €20 each, my semester would be saved. That is it. That is all it takes.

Your generosity won't just fund a semester it will fund a future. A future where I graduate, enter the cybersecurity field, support my family back home, and one day pay this kindness forward to someone else in need.

Thank you for reading. Thank you for caring. You have no idea how much it means.