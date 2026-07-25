Help tortured wrongfully accused veteran rebuild

stadounidense; la comunidad internacional; y la Casa Blanca.
Asunto: Alegaciones urgentes de tortura, negligencia y corrupción en la cárcel del condado de Camden (Woodbine, Georgia)
Saludos,
Me llamo Fitz‑Gerald Desprez. Soy veterano del Ejército de EE. UU., nacido en Haití, dado de baja honorablemente, con discapacidad del 100% e inempleable por TEPT. Fui agente de la policía de NYC, personal del Tribunal de Drogas de la Fiscalía del Condado de Nassau (NY), empleado del DHS/TSA, investigador privado y capellán de American Legion. Poseo una licenciatura en Criminología y un MBA.
Presento denuncias graves sobre mi reclusión reciente en la cárcel del condado de Camden, mi seguridad, y problemas sistémicos que afectan a los detenidos. Estas afirmaciones, basadas en observaciones y notas fechadas, requieren investigación independiente.
Puntos clave y cronología
• Reclusión y salud
◦ Aproximadamente 119 días sin acusación formal, mayormente en aislamiento 24/7 en una celda de ~1,2 m x 2,1 m.
◦ Pérdida de ~20 kg (de 95 kg a 75 kg).
◦ 763 denegaciones alegadas de atención médica, incluso tras una caída (~28/03/2026) con conmoción y agravamiento de lesiones previas; ambulancia denegada.
◦ 55 días consecutivos sin ducha; días iniciales sin papel higiénico.
◦ Cambios de medicación sin suficiente justificación clínica, según alego.
• Solicitudes a autoridades federales
◦ Realicé ~358 solicitudes para contactar con DOJ, FBI y Servicio Secreto; no fueron atendidas.
• Amenazas, violencia y posible antisemitismo
◦ ~20/03/2026 (D Block), un interno identificado como Darryl Edmonds presuntamente intentó matarme después de que pidiera comidas kosher y manifestara practicar el judaísmo. Considero motivación religiosa. Fui yo quien terminó en aislamiento; al poco tiempo él habría sido nombrado trustee.
◦ Reporté múltiples amenazas de muerte explícitas.
• Conducta del personal y condiciones
◦ Observé aplicación disciplinaria desigual en perjuicio de internos negros.
◦ Alego que el cabo Fields incurrió en intimidación, omitió sancionar a quien incitó agresión sexual contra mí, y mantuvo límites inadecuados con una interna (H‑15). También golpeos reiterados a mi puerta, trabas a mi comunicación legal y comentarios que minimizan mi TEPT.
◦ Presunta presencia de drogas (metanfetamina/fentanilo); urge auditar cadena de custodia.
• Fallecimiento de mujer embarazada
◦ Fui informado de una muerte el 17/03/2026. Solicito autopsia, toxicología, metadatos de cámaras, registros y llamadas.
• Arma de fuego y entorno de represalias
◦ En 2022, mi arma fue trasladada sin mi consentimiento de Florida a Georgia, en presunta violación de la ley federal. Habría sido devuelta recién en abril de 2026.
◦ Señalo conflictos de interés con personas vinculadas a organizaciones de veteranos (incluida una Auxiliary) que habrían influido de forma adversa.
• Comunicación y proceso
◦ Obstáculos para hablar con mi abogado y usar teléfonos/tabletas; visitas familiares rehusadas por “falta de personal”; negativa de documentación y acceso al fiscal; recreación calificada de “privilegio”.
Solicitudes de acción inmediata
1 Preservación de pruebas: video/audio (H‑13 a H‑20; D Block), bodycams, registros de puertas, radio, accesos, incidentes, historiales y medicación, quejas, duchas/aislamiento (01/03–30/06/2026); contrabando y cadena de custodia.
2 Investigaciones independientes: DOJ Derechos Civiles; FBI; GBI; DEA; revisión clínica de negativas demoras y cambios de medicación; evaluación de posibles delitos de odio.
3 Rendición de cuentas: examinar alegaciones contra personal, incluido el cabo Fields, por posibles violaciones de derechos civiles, obstrucción, intimidación de testigos, perjurio, abuso de autoridad y negligencia; revisar decisiones disciplinarias y de trustees.
4 Protección y acceso: acceso seguro a abogado, familia y autoridades federales; acomodos religiosos, incluidas comidas kosher.
Declaración personal Estoy orgulloso de mi servicio y mi herencia haitiana. Rechazo el racismo y la intolerancia religiosa. Solicito una investigación independiente y, si se confirman los hechos, la responsabilidad correspondiente.
Atentamente,
Hon. Fitz‑Gerald Desprez, MBA Veterano del Ejército de EE. UU. (100% discapacidad; TEPT; inempleable) Ex policía NYC; ex personal Fiscalía Nassau Ex DHS/TSA; investigador privado; agente inmobiliario; capellán American Legion
Please click link to donate or Zelle
ZELLE: FitZgDesprez@icloud.com
Latin (Latina) [pro forma, for ceremonial use]
Ad: Advocatos; Praesidem Donaldum J. Trump; Officium Exsecutivum Praesidis; ministros; Senatores et Legatos; instrumenta publica; populum Americanum; communitatem internationalem; et Domum Albam.
Titulus: Gravissimae querelae de cruciatu, negligentia, et corruptione in custodia comitatus Camden (Woodbine, Georgia)
Salvete,
Ego sum Fitz‑Gerald Desprez, veteranus Exercitus Civitatum Foederatarum, origine Haitianus, honeste dimissus, centesima parte invalidus et ob PTSD inemployabilis. Olim fui vigil Newyorkensis, minister apud Curiam Drogorum Procuratoris Comitatūs Nassau, operarius DHS/TSA, investigator privatus, et cappellanus Legionis Americanae. Gradum baccalaurei in Criminologia et MBA habeo.
Subicio has allegationes, ex observationibus et notis meis, quae inquisitionem independentem exposcunt.
Capita et tempora
• Detentio et valetudo: circiter 119 dies sine accusatione formali; plerumque clausus 24/7 in cella angusta; circiter 20 chiliogrammata amissa; 763 recusationes curationis medicae allegatae; 55 dies sine balineo; mutatio medicamentorum iniuste allegata; casus die circa 28 Martii 2026 concussionis laesione.
• Postulationes ad auctoritates foederales: circiter 358 petitiones ad DOJ, FBI, Secret Service; non effectae.
• Minas et violentia: die circa 20 Martii 2026 captivus Darryl Edmonds me occidere conatus esse dicitur, postquam cibos kasher petii et Iudaismum profiteri dixi; ego in clausuram missus sum; plures minae mortis relata sunt.
• De moribus praefectorum: disciplina inaequalis adversus captivos Afros observata; allegationes contra Corporalem Fields—intimidatio, defectus disciplinae, fines inhonesti captiva H‑15, impedita communicatio iuridica; medicamenta illicita in custodia exstitisse dicuntur.
• Mors mulieris praegnantis: nuntiata die 17 Martii 2026; petitur autopsia, toxicologia, tabulae camerae, indicia totius diei.
• De arma ignifera: anno 2022 telum meum sine consensu meo ex Florida in Georgiam translatum fuisse contendo; ad Aprilem 2026 tantum redditum; retorsiones inde ortam esse.
• De processu: aditum ad advocatum, telephona, tabellas impeditum; visitationes familiarium recusatae; documenta et contactus Accusatore negati; recreatio pro “privilegio” habita.
Petitiones
1 Servatio probatorum: omnia instrumenta visui et sonori, acta corporalia, libri ianuae, relationes, chartae medicae, querelae, diarii balinei/clausurae (1 Mart.–30 Iun. 2026); relationes contrabandi et catena custodiae.
2 Inquisitiones: DOJ Iura Civilia; FBI; GBI; DEA; revisio clinica; aestimatio criminum ex odio.
3 Reddenda ratio: examen Corporalis Fields et aliorum—iura civilia, obstructorium, intimidatio testium, periurium, abusus potestatis, negligentia; revisio de trustee et disciplina.
4 Tutela et accessus: aditus tutus ad advocatum, familiam, auctoritates foederales; accommodatio religionis, inter cibos kasher.
Professio Superbus sum de ministerio meo et de hereditate Haitiana. Racismum ac odium religiosum reicio. Inquisitionem aequam postulo et, si vera probentur, reos puniri.
Ex animo,
Hon. Fitz‑Gerald Desprez, MBA Veteranus Exercitus Civit. Foed. (100% invalidus; PTSD) Olim vigil NYC; Curia Drogorum Nassau DHS/TSA; investigator privatus; venditor rei familiaris; cappellanus Legionis Americanae
Please click link to donate or Zelle
ZELLE: FitZgDesprez@icloud.com
🇺🇸🇭🇹 Choose Your Impact
Help a 100% Disabled Haitian-American Army Veteran Rebuild His Life
💙 Support Levels
☕ $10 – Coffee of Hope
Helps cover daily essentials while attending legal meetings.
⛽ $25 – Travel Support
Helps pay for fuel, parking, or transportation to attorneys, medical appointments, and court-related travel.
⚖️ $40 – Legal File Fund
Helps purchase court documents, records, printing, and mailing expenses.
🍽️ $50 – Family Meal
Provides groceries and meals for my family during this difficult time.
🏠 $100 – Housing Support
Helps with mortgage, rent, utilities, and keeping a roof over our family's heads.
📋 $150 – Legal Consultation
Helps pay for attorney consultations and legal case preparation.
🏥 $250 – Medical Recovery
Supports treatment, medications, therapy, and care related to injuries and disabilities.
📂 $500 – Court Preparation
Helps fund investigators, expert consultations, legal filings, and evidence preparation.
⚔️ $1,000 – Justice Champion
Makes a significant impact toward legal representation and rebuilding our family's future.
🛡️ $2,500 – Freedom Defender
Helps sustain the fight for justice while supporting housing, medical care, and legal expenses.
⭐ $5,000 – Family Restoration Partner
Provides major support toward rebuilding our lives after wrongful imprisonment and hardship.
👑 $10,000+ – Legacy Sponsor
Helps fund the long-term vision of rebuilding my life, restoring my family, and working toward creating a future veterans and community center.
Every Dollar Helps
Your donation helps provide:
If you can't donate today, please share my GoFundMe. Every share brings me one step closer to justice and rebuilding my family's future. ❤️🇺🇸🇭🇹
Click the Pray button to let the fundraiser owner know you are praying for them.
Fundraiser created byFitz Desprez
Fundraiser funds will be received by Fitz Desprez
Fundraiser created byFitz Desprez
Fundraiser funds will be received by Fitz Desprez
stadounidense; la comunidad internacional; y la Casa Blanca.
Asunto: Alegaciones urgentes de tortura, negligencia y corrupción en la cárcel del condado de Camden (Woodbine, Georgia)
Saludos,
Me llamo Fitz‑Gerald Desprez. Soy veterano del Ejército de EE. UU., nacido en Haití, dado de baja honorablemente, con discapacidad del 100% e inempleable por TEPT. Fui agente de la policía de NYC, personal del Tribunal de Drogas de la Fiscalía del Condado de Nassau (NY), empleado del DHS/TSA, investigador privado y capellán de American Legion. Poseo una licenciatura en Criminología y un MBA.
Presento denuncias graves sobre mi reclusión reciente en la cárcel del condado de Camden, mi seguridad, y problemas sistémicos que afectan a los detenidos. Estas afirmaciones, basadas en observaciones y notas fechadas, requieren investigación independiente.
Puntos clave y cronología
• Reclusión y salud
◦ Aproximadamente 119 días sin acusación formal, mayormente en aislamiento 24/7 en una celda de ~1,2 m x 2,1 m.
◦ Pérdida de ~20 kg (de 95 kg a 75 kg).
◦ 763 denegaciones alegadas de atención médica, incluso tras una caída (~28/03/2026) con conmoción y agravamiento de lesiones previas; ambulancia denegada.
◦ 55 días consecutivos sin ducha; días iniciales sin papel higiénico.
◦ Cambios de medicación sin suficiente justificación clínica, según alego.
• Solicitudes a autoridades federales
◦ Realicé ~358 solicitudes para contactar con DOJ, FBI y Servicio Secreto; no fueron atendidas.
• Amenazas, violencia y posible antisemitismo
◦ ~20/03/2026 (D Block), un interno identificado como Darryl Edmonds presuntamente intentó matarme después de que pidiera comidas kosher y manifestara practicar el judaísmo. Considero motivación religiosa. Fui yo quien terminó en aislamiento; al poco tiempo él habría sido nombrado trustee.
◦ Reporté múltiples amenazas de muerte explícitas.
• Conducta del personal y condiciones
◦ Observé aplicación disciplinaria desigual en perjuicio de internos negros.
◦ Alego que el cabo Fields incurrió en intimidación, omitió sancionar a quien incitó agresión sexual contra mí, y mantuvo límites inadecuados con una interna (H‑15). También golpeos reiterados a mi puerta, trabas a mi comunicación legal y comentarios que minimizan mi TEPT.
◦ Presunta presencia de drogas (metanfetamina/fentanilo); urge auditar cadena de custodia.
• Fallecimiento de mujer embarazada
◦ Fui informado de una muerte el 17/03/2026. Solicito autopsia, toxicología, metadatos de cámaras, registros y llamadas.
• Arma de fuego y entorno de represalias
◦ En 2022, mi arma fue trasladada sin mi consentimiento de Florida a Georgia, en presunta violación de la ley federal. Habría sido devuelta recién en abril de 2026.
◦ Señalo conflictos de interés con personas vinculadas a organizaciones de veteranos (incluida una Auxiliary) que habrían influido de forma adversa.
• Comunicación y proceso
◦ Obstáculos para hablar con mi abogado y usar teléfonos/tabletas; visitas familiares rehusadas por “falta de personal”; negativa de documentación y acceso al fiscal; recreación calificada de “privilegio”.
Solicitudes de acción inmediata
1 Preservación de pruebas: video/audio (H‑13 a H‑20; D Block), bodycams, registros de puertas, radio, accesos, incidentes, historiales y medicación, quejas, duchas/aislamiento (01/03–30/06/2026); contrabando y cadena de custodia.
2 Investigaciones independientes: DOJ Derechos Civiles; FBI; GBI; DEA; revisión clínica de negativas demoras y cambios de medicación; evaluación de posibles delitos de odio.
3 Rendición de cuentas: examinar alegaciones contra personal, incluido el cabo Fields, por posibles violaciones de derechos civiles, obstrucción, intimidación de testigos, perjurio, abuso de autoridad y negligencia; revisar decisiones disciplinarias y de trustees.
4 Protección y acceso: acceso seguro a abogado, familia y autoridades federales; acomodos religiosos, incluidas comidas kosher.
Declaración personal Estoy orgulloso de mi servicio y mi herencia haitiana. Rechazo el racismo y la intolerancia religiosa. Solicito una investigación independiente y, si se confirman los hechos, la responsabilidad correspondiente.
Atentamente,
Hon. Fitz‑Gerald Desprez, MBA Veterano del Ejército de EE. UU. (100% discapacidad; TEPT; inempleable) Ex policía NYC; ex personal Fiscalía Nassau Ex DHS/TSA; investigador privado; agente inmobiliario; capellán American Legion
Please click link to donate or Zelle
ZELLE: FitZgDesprez@icloud.com
Latin (Latina) [pro forma, for ceremonial use]
Ad: Advocatos; Praesidem Donaldum J. Trump; Officium Exsecutivum Praesidis; ministros; Senatores et Legatos; instrumenta publica; populum Americanum; communitatem internationalem; et Domum Albam.
Titulus: Gravissimae querelae de cruciatu, negligentia, et corruptione in custodia comitatus Camden (Woodbine, Georgia)
Salvete,
Ego sum Fitz‑Gerald Desprez, veteranus Exercitus Civitatum Foederatarum, origine Haitianus, honeste dimissus, centesima parte invalidus et ob PTSD inemployabilis. Olim fui vigil Newyorkensis, minister apud Curiam Drogorum Procuratoris Comitatūs Nassau, operarius DHS/TSA, investigator privatus, et cappellanus Legionis Americanae. Gradum baccalaurei in Criminologia et MBA habeo.
Subicio has allegationes, ex observationibus et notis meis, quae inquisitionem independentem exposcunt.
Capita et tempora
• Detentio et valetudo: circiter 119 dies sine accusatione formali; plerumque clausus 24/7 in cella angusta; circiter 20 chiliogrammata amissa; 763 recusationes curationis medicae allegatae; 55 dies sine balineo; mutatio medicamentorum iniuste allegata; casus die circa 28 Martii 2026 concussionis laesione.
• Postulationes ad auctoritates foederales: circiter 358 petitiones ad DOJ, FBI, Secret Service; non effectae.
• Minas et violentia: die circa 20 Martii 2026 captivus Darryl Edmonds me occidere conatus esse dicitur, postquam cibos kasher petii et Iudaismum profiteri dixi; ego in clausuram missus sum; plures minae mortis relata sunt.
• De moribus praefectorum: disciplina inaequalis adversus captivos Afros observata; allegationes contra Corporalem Fields—intimidatio, defectus disciplinae, fines inhonesti captiva H‑15, impedita communicatio iuridica; medicamenta illicita in custodia exstitisse dicuntur.
• Mors mulieris praegnantis: nuntiata die 17 Martii 2026; petitur autopsia, toxicologia, tabulae camerae, indicia totius diei.
• De arma ignifera: anno 2022 telum meum sine consensu meo ex Florida in Georgiam translatum fuisse contendo; ad Aprilem 2026 tantum redditum; retorsiones inde ortam esse.
• De processu: aditum ad advocatum, telephona, tabellas impeditum; visitationes familiarium recusatae; documenta et contactus Accusatore negati; recreatio pro “privilegio” habita.
Petitiones
1 Servatio probatorum: omnia instrumenta visui et sonori, acta corporalia, libri ianuae, relationes, chartae medicae, querelae, diarii balinei/clausurae (1 Mart.–30 Iun. 2026); relationes contrabandi et catena custodiae.
2 Inquisitiones: DOJ Iura Civilia; FBI; GBI; DEA; revisio clinica; aestimatio criminum ex odio.
3 Reddenda ratio: examen Corporalis Fields et aliorum—iura civilia, obstructorium, intimidatio testium, periurium, abusus potestatis, negligentia; revisio de trustee et disciplina.
4 Tutela et accessus: aditus tutus ad advocatum, familiam, auctoritates foederales; accommodatio religionis, inter cibos kasher.
Professio Superbus sum de ministerio meo et de hereditate Haitiana. Racismum ac odium religiosum reicio. Inquisitionem aequam postulo et, si vera probentur, reos puniri.
Ex animo,
Hon. Fitz‑Gerald Desprez, MBA Veteranus Exercitus Civit. Foed. (100% invalidus; PTSD) Olim vigil NYC; Curia Drogorum Nassau DHS/TSA; investigator privatus; venditor rei familiaris; cappellanus Legionis Americanae
Please click link to donate or Zelle
ZELLE: FitZgDesprez@icloud.com
🇺🇸🇭🇹 Choose Your Impact
Help a 100% Disabled Haitian-American Army Veteran Rebuild His Life
💙 Support Levels
☕ $10 – Coffee of Hope
Helps cover daily essentials while attending legal meetings.
⛽ $25 – Travel Support
Helps pay for fuel, parking, or transportation to attorneys, medical appointments, and court-related travel.
⚖️ $40 – Legal File Fund
Helps purchase court documents, records, printing, and mailing expenses.
🍽️ $50 – Family Meal
Provides groceries and meals for my family during this difficult time.
🏠 $100 – Housing Support
Helps with mortgage, rent, utilities, and keeping a roof over our family's heads.
📋 $150 – Legal Consultation
Helps pay for attorney consultations and legal case preparation.
🏥 $250 – Medical Recovery
Supports treatment, medications, therapy, and care related to injuries and disabilities.
📂 $500 – Court Preparation
Helps fund investigators, expert consultations, legal filings, and evidence preparation.
⚔️ $1,000 – Justice Champion
Makes a significant impact toward legal representation and rebuilding our family's future.
🛡️ $2,500 – Freedom Defender
Helps sustain the fight for justice while supporting housing, medical care, and legal expenses.
⭐ $5,000 – Family Restoration Partner
Provides major support toward rebuilding our lives after wrongful imprisonment and hardship.
👑 $10,000+ – Legacy Sponsor
Helps fund the long-term vision of rebuilding my life, restoring my family, and working toward creating a future veterans and community center.
Every Dollar Helps
Your donation helps provide:
If you can't donate today, please share my GoFundMe. Every share brings me one step closer to justice and rebuilding my family's future. ❤️🇺🇸🇭🇹
Click the Pray button to let the fundraiser owner know you are praying for them.
Hi everyone, I am setting up an online fundraiser for the purpose of building a small house for Babu and Rama, a long lost neighbour of mine from Indi...
Loading...
Methuen Young People’s Theatre is delighted to present Gilbert and Sullivan’s Patience this year—a production that MYPT last staged in 34 years ago!Br...
Loading...
Hi, we’re Hannah and Emilio.For years, God has placed a deep calling on our hearts to serve those experiencing homelessness throughout Springfield, Ho...
Loading...
The Foam Roller That Doesn't Roll™ is our motto describing our simple novel home and gym exercise devices designed to fix the problems of rolling off...
Loading...
First and foremost, we are asking for your prayers.As Holly begins her journey through a breast cancer diagnosis, our greatest hope is not found in a...
Loading...
SUPPORT INDEPENDENT MEDIA! If you appreciate our independent media effort, please support us to fight censorship! We are being silenced in every front...
Loading...
Hello my name is Allison and I have been out of work since November due to a new diagnosis of epilepsy. I will be undergoing brain surgery the first w...
Loading...
Help Me Through This Difficult SeasonMany of you know me through my writing, music, fiber arts, or our fellowship in Christ. Asking for help is not so...
Loading...
Update: Unfortunately my dad passed yesterday morning. My mom could really use all the support while we navigate this new part of our lives. We...
Loading...
I’m asking for community support. Many of you know my son Blais died in a motorcycle accident just over a year ago on September 30, 2023 I went into a...
Loading...
The place where help and hope go hand-in-hand.