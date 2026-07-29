Support the Hernandez Family (In Spanish Below)

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL ABAJO:
We ask for your prayers for Wilder and the Hernandez family.
On Tuesday, April 7 at 4:00 a.m., Wilder had a Grand Mal seizure. He is currently on short-term disability, and doctors have advised that he not drive or be alone for at least six months. They are taking the necessary precautions and going through testing with specialists as they look for answers.
As a community, we hope to support Lina, his wife, as she cares for Wilder, her mother who lives with them and the rest of their family. Everyone is doing their part while also working, which can be a challenge at times to manage it all.
With their home on the market and a significant loss of income, this has become a heavy and uncertain time for Wilder’s recovery. Along with the emotional weight of caring for his health and facing the unknown, the days can feel especially overwhelming. We hope to come together as a community to offer support and bring some comfort and relief during this time.
By God’s grace, they remain strong in faith, taking each day as it comes and trusting in His care. They are grateful that the initial tests, including a CT scan, have not shown anything serious, and they continue to pray for healing and guidance during this uncertain time. This is also a moment for us, as a community, to come together in charity and support them in any way we can.
The goal of this effort is to help with their living expenses over the next year, as well as any medical costs that may come up during this time, and to ease some of the burden as Wilder focuses on recovery.
Thank you for considering helping in any way. Every bit of support, big or small, is truly appreciated and will make a difference during this time.
“Whatever you did for one of the least of these… you did for Me.” — Matthew 25:40
TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL:
Les pedimos sus oraciones por Wilder y la familia Hernández.
El martes 7 de abril a las 4:00 a.m., Wilder tuvo una convulsión de Grand Mal. Actualmente tiene una discapacidad a corto plazo, y los médicos le han aconsejado que no conduzca ni esté solo durante al menos seis meses. Están tomando las precauciones necesarias y haciendo pruebas con especialistas mientras buscan respuestas.
Como comunidad, esperamos apoyar a Lina, su esposa, mientras cuida de Wilder; además a su madre que vive con ellos y el resto de su familia. Todo el mundo está haciendo su parte mientras también trabaja, lo que puede ser un desafío a veces para manejarlo todo.
Con su casa en el mercado y una pérdida significativa de ingresos, este se ha convertido en un momento pesado e incierto para la recuperación de Wilder. Junto con el peso emocional de cuidar su salud y enfrentarse a lo desconocido, los días pueden sentirse especialmente abrumadores.
Esperamos unirnos como comunidad para ofrecer apoyo y traer algo de consuelo y alivio durante este tiempo.
Por la gracia de Dios, permanecen fuertes en la fe, tomando cada día como viene y confiando en Su cuidado. Están agradecidos de que las pruebas iniciales, incluida una tomografía computarizada, no hayan mostrado nada grave; y continúan orando por la curación y la orientación durante este tiempo incierto. Esto es también un momento para que nosotros, como comunidad, nos unamos en la caridad y los apoyemos de cualquier manera que podamos.
El objetivo de este esfuerzo es ayudar con sus gastos de manutención durante el próximo año, así como con cualquier costo médico que pueda surgir durante este tiempo, y aliviar parte de la carga mientras Wilder se centra en la recuperación. Gracias por considerar ayudar de cualquier manera. Cada apoyo, grande o pequeño, será realmente apreciado y marcará la diferencia durante este tiempo.
"Lo que hiciste por uno de estos hermanos míos (mas pequeños) ... lo hiciste por mí." - Mateo 25:40