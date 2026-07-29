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Help Sergio Keep Fighting for His Daughters

GoalQ 50,000 GTQ
RaisedQ 100 GTQ

Fundraiser created bySasha Ponce

Help Sergio Keep Fighting for His Daughters

Help Sergio Keep Fighting for His Daughters / Ayudemos a Sergio a seguir luchando por sus hijas


My name is Sergio Estuardo Tot Caal. I am 30 years old and from El Estor, Izabal, Guatemala.


In August 2025, while working as a heavy machinery operator in the United States, my life changed completely. What started as pain in my leg became one of the greatest battles of my life.


After receiving a devastating diagnosis and a very discouraging medical prognosis, I made the difficult decision to return to Guatemala in November to be close to my family and continue treatment at Hospital Roosevelt.


Since then, I have undergone surgeries, treatments, and extremely difficult physical, emotional, and spiritual challenges. I have exhausted all of my savings trying to fight for my life. Due to my current health condition and recovery process, I am unable to work physically at this time, and chemotherapy treatments are temporarily paused under medical supervision.


What gives me strength every day are my two little daughters, ages 7 and 4. They are my reason to continue fighting and never lose hope.


Despite everything, my faith in God has become stronger than ever. In the middle of this storm, He has been my rock and my hope.


Today, I humbly ask for your support. Any donation, no matter how small, will help with medical expenses, medications, transportation, food, recovery costs, and support for my daughters during this difficult time.


If you are unable to donate, we would deeply appreciate your prayers and sharing this campaign with others.


Thank you from the bottom of my heart for your kindness, support, and prayers. May God bless you abundantly.


Versión en Español


Mi nombre es Sergio Estuardo Tot Caal, tengo 30 años y soy de El Estor, Izabal, Guatemala.


En agosto de 2025, mientras trabajaba como operador de maquinaria en Estados Unidos, mi vida cambió por completo. Lo que comenzó como un dolor en la pierna terminó convirtiéndose en una batalla muy difícil contra una enfermedad que ha afectado profundamente mi salud y mi vida.


Después de recibir un diagnóstico devastador y un pronóstico médico muy desalentador, decidí regresar a Guatemala en noviembre para estar cerca de mi familia y continuar mi tratamiento en el Hospital Roosevelt.


He pasado por operaciones, tratamientos y momentos muy duros física, emocional y espiritualmente. He agotado todos mis ahorros tratando de luchar por mi vida. Actualmente no puedo trabajar debido a mi estado de salud y las quimioterapias están temporalmente en pausa por indicación médica.


Pero si hay algo que me mantiene de pie, son mis dos hijas pequeñas, de 7 y 4 años. Ellas son mi fuerza, mi motivo para seguir luchando y no rendirme.


A pesar de todo, sigo confiando en Dios. En medio de esta tempestad, mi fe se ha fortalecido y sé que Él obra a través de personas de buen corazón.


Hoy les pido humildemente su apoyo. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia para mí y mi familia en este momento tan difícil. Los fondos recaudados serán utilizados para medicamentos, estudios médicos, transporte, alimentación, recuperación y apoyo para sus hijas mientras Sergio no puede trabajar.


Si no puede apoyar económicamente, agradeceremos muchísimo sus oraciones y que comparta esta campaña.


Gracias de todo corazón por su apoyo y solidaridad. Que Dios los bendiga abundantemente.


PS:

This campaign is being organized from the United States on Sergio’s behalf to help support his medical and family expenses during this difficult time.

Esta campaña está siendo organizada desde Estados Unidos en apoyo a Sergio y su familia durante este difícil proceso.


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