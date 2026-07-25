Pray for Venezuela: Earthquake Relief

[See below for Spanish] On June 24, 2026, Venezuela was struck by two devastating earthquakes, seconds apart, that left widespread destruction and thousands of families in urgent need.





We are partnering with Assemblies of God in Venezuela, a nationwide network of local churches serving affected communities. Our trusted point of contact is Vicky Martinez ( https://www.instagram.com/vickymartinez497/ ), a missionary with King's Castle Ministries (https://www.instagram.com/kingscastleministries/) , who works directly with local pastors and leaders to ensure every donation reaches families with the greatest needs.





The fastest and most effective way to help is through financial donations. While many have asked about sending boxes of supplies from the United States, shipping is very expensive and can take up to two weeks or longer to arrive. By sending funds directly to our trusted partners in Venezuela, we enable them to purchase the exact supplies needed locally and begin distributing them immediately.





Your generosity will help us purchase and distribute critical relief supplies, including:





Medical Supplies

Blood pressure monitors Thermometers Disposable medical gloves Face masks First-aid kits Gauze, bandages, adhesive tape, and wound dressings Antiseptics and disinfectants Healing creams and antibiotic ointments Basic prescription medications as identified by local medical teams





Food & Basic Necessities

Non-perishable food Water Baby formula and diapers Hygiene kits (soap, toothpaste, toothbrushes, feminine hygiene products) Blankets Clothing and shoes for children and adults





Through the local church, we are committed to meeting both the physical and spiritual needs of those affected. King’s Castle Ministries in Venezuela is organizing teams to serve in refugee centers and affected communities, ministering to children and adults, praying with families, and providing support during this difficult time.





Every donation, no matter the amount, will provide hope and practical assistance to families who have lost loved ones, homes, and access to basic necessities.





Thank you for standing with the people of Venezuela through your prayers and generosity. Together, we can be the hands and feet of Jesus, bringing hope, healing, and relief to communities in desperate need.





Recipient Relationship

I, Danna Matheus, am a Venezuelan living in the United States and am organizing this fundraiser on behalf of families affected by the June 24, 2026, earthquakes in Venezuela. I will receive the donated funds and transfer them to my trusted contact, Vicky Martinez, a missionary with King’s Castle Ministries in Venezuela. Vicky works directly with Assemblies of God churches, local pastors, and community leaders who are coordinating relief efforts and identifying families with the greatest needs.

Fund Usage

All funds will be used exclusively for earthquake relief efforts in Venezuela. Donations will be used to purchase and distribute essential supplies, including medical items (such as first-aid supplies, thermometers, blood pressure monitors, medications, gloves, masks, and wound care materials), food, clean water, baby formula, diapers, hygiene kits, blankets, clothing, and other emergency necessities identified by local church leaders and medical teams. Purchasing supplies locally allows aid to reach affected families much faster than shipping items from the United States.

Fund Management

I will manage the funds by transferring donations directly to Vicky Martinez via Zelle. She will use the funds to purchase relief supplies locally in Venezuela and coordinate their distribution through Assemblies of God churches, King’s Castle Ministries teams, and trusted local pastors serving the affected communities. This process ensures that assistance reaches families as quickly and efficiently as possible.





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El 24 de junio de 2026, Venezuela fue afectada por dos devastadores terremotos, ocurridos a segundos de diferencia, que dejaron una destrucción generalizada y a miles de familias en situación de necesidad urgente.





Estamos colaborando con las Asambleas de Dios en Venezuela, una red nacional de iglesias locales que sirve a las comunidades afectadas. Nuestro punto de contacto confiable es Vicky Martínez (https://www.instagram.com/vickymartinez497/), misionera de Castillo del Rey (https://www.instagram.com/kingscastleministries/), quien trabaja directamente con pastores y líderes locales para asegurar que cada donación llegue a las familias con mayor necesidad.





La forma más rápida y efectiva de ayudar es mediante donaciones económicas. Aunque muchas personas han preguntado sobre el envío de cajas de suministros desde Estados Unidos, el costo es muy alto y el envío puede tardar hasta dos semanas o más en llegar. Al enviar fondos directamente a nuestros socios de confianza en Venezuela, les permitimos comprar localmente los suministros exactos que se necesitan y comenzar su distribución de inmediato.





Tu generosidad nos ayudará a comprar y distribuir suministros críticos de ayuda, incluyendo:





Suministros médicos





Tensiómetros Termómetros Guantes médicos desechables Mascarillas Medicamentos básicos según lo indicado por los equipos médicos locales





Alimentos y necesidades básicas





Alimentos no perecederos Agua Fórmula para bebés y pañales Kits de higiene (jabón, pasta dental, cepillos de dientes, productos de higiene femenina) Mantas Ropa y zapatos para niños y adultos





A través de la iglesia local, estamos comprometidos a atender tanto las necesidades físicas como las espirituales de los afectados. Castillo del Rey en Venezuela está organizando equipos para servir en centros de refugiados y en comunidades afectadas, ministrando a niños y adultos, orando con las familias y brindando apoyo durante este tiempo difícil.





Cada donación, sin importar el monto, traerá esperanza y ayuda práctica a familias que han perdido seres queridos, hogares y el acceso a necesidades básicas.





Gracias por apoyar al pueblo de Venezuela con sus oraciones y su generosidad. Juntos podemos ser las manos y los pies de Jesús, llevando esperanza, sanidad y alivio a comunidades en gran necesidad.





Relación con los Beneficiarios

Yo, Danna Matheus, soy venezolana y resido en los Estados Unidos. Estoy organizando esta recaudación de fondos en nombre de las familias afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026 en Venezuela. Recibiré los fondos donados y los transferiré a mi contacto de confianza, Vicky Martínez, misionera de King’s Castle Ministries en Venezuela. Vicky trabaja directamente con iglesias de las Asambleas de Dios, pastores locales y líderes comunitarios que están coordinando los esfuerzos de ayuda e identificando a las familias con mayores necesidades.

Uso de los Fondos

Todos los fondos serán utilizados exclusivamente para los esfuerzos de ayuda humanitaria relacionados con los terremotos en Venezuela. Las donaciones se destinarán a la compra y distribución de suministros esenciales, incluyendo artículos médicos (como insumos de primeros auxilios, termómetros, tensiómetros, medicamentos, guantes, mascarillas y materiales para el cuidado de heridas), alimentos, agua potable, fórmula para bebés, pañales, kits de higiene, mantas, ropa y otras necesidades de emergencia identificadas por los líderes de las iglesias locales y los equipos médicos. La compra de estos suministros dentro de Venezuela permite que la ayuda llegue a las familias afectadas mucho más rápido que si se enviaran artículos desde los Estados Unidos.

Administración de los Fondos

Yo administraré los fondos transfiriendo las donaciones directamente a Vicky Martínez a través de Zelle. Ella utilizará esos recursos para comprar los suministros de ayuda localmente en Venezuela y coordinar su distribución por medio de las iglesias de las Asambleas de Dios, los equipos de King’s Castle Ministries y pastores locales de confianza que sirven a las comunidades afectadas. Este proceso garantiza que la asistencia llegue a las familias de la manera más rápida y eficiente posible.