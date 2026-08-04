Hope for Little Milan♥️

Hello,

My name is Bobby, and today I am asking for your help for an extraordinary little boy named Milan, who is only 2 years old.

From the very beginning of his life, Milan has faced challenges that no child should have to endure. He was born with congenital cataracts and nystagmus, conditions that severely affect his vision. He also has developmental delays and is under the care of several medical specialists.

Despite everything, Milan is a cheerful little boy. He smiles, recognizes the people who love him, and keeps fighting every single day. His family refuses to give up on him, and neither do we.

His journey is far from over. He needs ongoing medical care, specialist consultations, rehabilitation, and further investigations to give him the best possible chance at a better quality of life. These treatments are essential, but they are also financially overwhelming for his family.

We are trying to raise €15,000 to help cover:

Eye treatment and follow-up care

Neurological and genetic investigations

MRI and specialist consultations

Physical therapy and rehabilitation

Medical travel and accommodation

Other essential treatment-related expenses

Every donation, no matter how small, brings Milan one step closer to the care he needs.

If you are unable to donate, please share this campaign. One share can reach someone willing to help and can make a life-changing difference.

We are committed to using every donation responsibly and to keeping supporters updated on Milan's progress throughout his treatment.

Thank you for taking the time to read Milan's story. Thank you for your kindness, your compassion, and for giving this little boy hope.

With gratitude,

Bobby & Milan's Family

"Every child deserves a chance. Together, we can give Milan his." ❤️





Numele meu este Bobby și astăzi vă cer ajutorul pentru un băiețel extraordinar pe nume Milan, care are doar 2 ani.

Încă de la începutul vieții sale, Milan s-a confruntat cu provocări pe care niciun copil nu ar trebui să le îndure. S-a născut cu cataractă congenitală și nistagmus, afecțiuni care îi afectează grav vederea. De asemenea, are întârzieri în dezvoltare și este monitorizat de mai mulți medici specialiști.

În ciuda tuturor acestor încercări, Milan este un copil vesel și iubitor. Zâmbește, îi recunoaște pe cei care îl iubesc și luptă în fiecare zi cu un curaj extraordinar. Familia lui nu a renunțat niciodată la el și nici noi nu o vom face.

Drumul lui Milan este departe de a se fi încheiat. El are nevoie urgentă de îngrijire medicală continuă, consultații de specialitate, recuperare și investigații suplimentare pentru a avea cea mai bună șansă la un viitor mai bun și mai independent. Aceste tratamente sunt esențiale, însă costurile depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei.

Încercăm să strângem 15.000 de euro pentru a acoperi:

Tratamentul oftalmologic și consultațiile de monitorizare;

Investigații neurologice și genetice;

RMN și consultații la medici specialiști;

Kinetoterapie și recuperare;

Transportul și cazarea pentru deplasările medicale;

Alte cheltuieli esențiale legate de tratament.

Fiecare donație, indiferent de valoare, îl aduce pe Milan cu un pas mai aproape de îngrijirea medicală de care are atât de mare nevoie.

Dacă nu puteți dona, vă rugăm să distribuiți această campanie. O simplă distribuire poate ajunge la cineva dispus să ajute și poate schimba viața lui Milan.

Ne angajăm să folosim fiecare donație cu responsabilitate și să îi ținem la curent pe toți cei care ne sprijină cu evoluția lui Milan pe parcursul tratamentului.

Vă mulțumim din suflet că ați citit povestea lui Milan. Vă mulțumim pentru bunătate, compasiune și generozitate. Sprijinul dumneavoastră îi oferă speranță și îl apropie de șansa la viața pe care o merită.

Cu recunoștință,

Bobby și familia lui Milan

„Fiecare copil merită o șansă. Împreună, îi putem oferi lui Milan această șansă.” ❤️







