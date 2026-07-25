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Help a Mother from Orphanage Rebuild Her Life

Goal$10,000 USD
Raised$3,130 USD

Fundraiser created byTamara Gorshenina

Fundraiser funds will be received by Tamara Gorshenina

Help a Mother from Orphanage Rebuild Her Life

Не оставим Светлану и её детей в беде



Меня зовут Тамара Горшенина, я подруга Светланы. Она проживает в г Курганинск Краснодарский край .Я создала этот сбор от её имени, чтобы помочь ей и её детям в это трудное время, поддержать их семью и помочь им жить в более безопасных условиях.


Светлане 44 года, она мать троих детей и находится в очень трудной финансовой ситуации.


Светлана выросла в детском доме. У неё нет семьи или родственников, к которым она могла бы обратиться за помощью.


До того как уверовать в Господа Иисуса Христа, она вышла замуж за человека, который позже стал проявлять к ней физическое насилие. Отношение мужа и тяжёлые обстоятельства заставили её искать Бога, и она уверовала в Иисуса Христа всем сердцем.


Когда её муж, который был мусульманской веры, узнал об этом, после очередных побоев он выгнал её вместе с детьми из дома. С тех пор Светлане пришлось одной, воспитывая троих детей, справляться со всеми жизненными трудностями.


Сейчас они живут в маленьком домике с одной спальней. У них нет нормальной кухни - нет кухонных шкафов и раковины, как видно на фотографии, поэтому Светлане приходится мыть всю посуду в ванной. У них также нет полноценной кровати - только диван,( точнее они есть но они не пригодны ) который раскладывается для сна. Зимой в доме становится холодно, потому что тепло уходит через щели.

Чтобы как-то выживать, Светлана каждый день ходит на работу пешком, потому что у неё нет машины. Дорога занимает около часа в одну сторону и около часа обратно.


Её зарплаты не хватает даже на самые необходимые расходы, включая коммунальные платежи и вынужденные долги. Тем более ей не хватает средств на срочный ремонт жилья, который очень необходим.


И всё же, несмотря на все трудности, Светлана продолжает делать всё возможное, чтобы поддерживать своих детей, заботиться о них своими силами и служить своему Господу Иисусу Христу.


Давайте поддержим нашу сестру в Господе и не оставим эту семью в беде, в которой она находится уже больше 11 лет.

Любая поддержка, даже самая небольшая, может сильно помочь этой семье. Собранные средства будут использованы на срочные бытовые нужды, коммунальные платежи, погашение вынужденных долгов, покупку необходимых вещей для детей и ремонт жилья, чтобы Светлана и её дети могли жить в более безопасных и достойных условиях.


Пожалуйста, поддержите её молитвой, а если есть возможность - помогите финансово или поделитесь этой историей с другими.


Спасибо за вашу доброту и поддержку.


«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».

Галатам 6:2


«Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его».

Притчи 19:17

Для получения дополнительной информации свяжитесь со Светланой

📞 Контакты

Светлана (WhatsApp / Telegram): +7 918 699-72-85

Дьякон Давид Комнацкий: +7 918 015-14-01



Do Not Leave Svetlana and Her Children in Need


My name is Tamara Gorshenina, and I am Svetlana’s friend. I created this fundraiser on her behalf to help her and her children during this difficult time, support their family, and help them live in safer conditions.


Svetlana is 44 years old. She is a mother of three children and is in a very difficult financial situation.


Svetlana grew up in an orphanage. She does not have family or relatives she can turn to for help.


Before she came to faith in the Lord Jesus Christ, she married a man who later became physically abusive toward her. His treatment of her and the difficult circumstances in her life led her to seek God, and she believed in Jesus Christ with all her heart.


When her husband, who was Muslim, found out about her faith, he beat her again and forced her and the children out of the home. Since then, Svetlana has had to face life’s hardships on her own while raising three children.


Today, they live in a small one-bedroom house. They do not have a proper kitchen - there are no kitchen cabinets or sink, as shown in the photo, so Svetlana has to wash all the dishes in the bathtub. They have a sofa that folds out for sleeping. In the winter, the house becomes cold because heat escapes through the cracks.


To survive, Svetlana walks to work every day because she does not have a car. It takes her about one hour to get to work and about one hour to walk back home.


Her salary is not enough even for the most basic needs, including utility bills and debts she was forced to take on. She also does not have enough money for urgent repairs to her home, which are very necessary.


Still, despite all these difficulties, Svetlana continues to do everything she can to support her children, care for them on her own, and serve her Lord Jesus Christ.


Let us support our sister in the Lord and not leave this family alone in the hardship they have been living through for more than 10 years.


Any support, even the smallest amount, can make a big difference for this family. The funds raised will be used for urgent household needs, utility bills, repayment of necessary debts, essential items for the children, and home repairs, so that Svetlana and her children can live in safer and more dignified conditions.


Please support her in prayer, and if you are able, consider helping financially or sharing her story with others.


Thank you for your kindness and support.


“Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.”

Galatians 6:2


“Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed.”

Proverbs 19:17

For more information, you can contact

📞 Contact

Svetlana (WhatsApp / Telegram): +7 918 699-72-85

Deacon David Komnatsky —+7 918 015-14-01


I tried to upload the video link, but it didn’t work, so I’ll post the link here instead.

This is a video showing how it looked before, but there isn’t a big difference now between how it was before and how it is after.



https://youtube.com/shorts/w2e5Yt5VdyY?is=Ay7zXNjRz6K-V-P6

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