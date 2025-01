Subsistence Aid & Aide de subsistance

Thank you very much for the donations. What I do, I cannot do alone. I speak on behalf of the people, the people must be there, like me, relentlessly, diligently and constantly. Thank you for the perseverance in giving, as I do in such a grand way, for all and the future of humanity.

Merci de tout coeur pour les dons. Ce que je fais, je ne peux le faire seule. Je parle au nom du peuple, le peuple doit être au rendez-vous, comme moi, sans relâche, assidu et de façon constante. Merci pour la persévérance dans les dons, comme je le fais de façon si grandiose, pour l'ensemble et pour le futur de l'humanité.