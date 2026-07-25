Fight for Victorias Tiny Heart

(Traducción al español a continuación):
This campaign is coordinated in partnership with Dr. Jesus Calderon, Coordinador de Extensionismo AMCA, and Fundación Bebé Cardio, A.C. Medical documentation available upon request.
My name is Joshua Rentz. I am a friend and medical advocate for the Barnett Bacaricia family, having worked alongside the Comca’ac (Seri) community of Punta Chueca, Sonora during a medical mission in May 2026. I am receiving and managing funds on behalf of María Victoria Barnett Bacaricia and her parents, Gildardo Barnett Morales and Damarys Bacaricia Tanori, to cover travel, lodging, meals, and related costs for her cardiac surgery in June 2026 and orthopedic evaluation in July 2026.
Her name is María Victoria Barnett Bacaricia. She is thirteen months old. She weighs just over eleven pounds. And she is about to face two of the biggest battles of her young life — back to back.
Victoria was born into the Comca’ac (Seri) people of Punta Chueca, Sonora — one of the most remote indigenous communities in all of North America, tucked between the Sonoran Desert and the Sea of Cortez. Her family loves her fiercely. And they have been fighting for her since the day she was born.
She was born with five complex congenital heart defects. She has been in active heart failure. She has a rare genetic syndrome — Mullegama-Klein-Martinez Syndrome — that only a few hundred children in the world are known to carry. She also has scoliosis, left hip dysplasia, and three compressed vertebrae.
But here is the news that changed everything:
Victoria has been accepted for cardiac surgery in June 2026 at Fundación KARDIAS in Mexico City — the most experienced pediatric heart surgical team in all of Mexico, with a survival rate exceeding 98%.
She has also been accepted for orthopedic evaluation at Shriners Hospital for Children Mexico in July 2026 — immediately after her cardiac recovery.
The surgeons are ready. The dates are set. The only thing standing between Victoria and these two life-changing interventions is the cost of getting her there.
Her family cannot cover flights, lodging, transportation, meals, or medications. They are indigenous, rural, and without financial resources of any kind. The hospitals are free. The journey is not.
Every dollar raised here goes directly toward:
• Round trip flights from Sonora to Mexico City — twice, for both parents as is their custom, and Victoria
• Lodging during cardiac recovery and the orthopedic evaluation
• Ground transportation and daily needs for both trips
• Daily meals for the family during both trips
• Post-operative medications and follow-up costs
This is not a maybe. This is not a waiting list. The surgeries are confirmed. The family just needs to get there.
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Victoria has already survived more in thirteen months than most of us will face in a lifetime. Help her get to the finish line.
The surgeons are ready. The dates are set. Help us get her there.
This campaign is coordinated in partnership with Dr. Jesus Calderon Coordinador de Extensionismo AMCA, and Fundación Bebé Cardio, A.C. Medical documentation available upon request.
Su nombre es María Victoria Barnett Bacaricia. Tiene trece meses de edad. Pesa poco más de cinco kilos. Y está a punto de enfrentar dos de las batallas más grandes de su corta vida — una tras otra.
Victoria nació en el seno del pueblo Comca'ac (Seri) de Punta Chueca, Sonora — una de las comunidades indígenas más remotas de toda América del Norte, ubicada entre el desierto de Sonora y el Mar de Cortés. Su familia la ama profundamente. Y han luchado por ella desde el día en que nació.
Nació con cinco defectos cardíacos congénitos complejos. Ha estado en insuficiencia cardíaca activa. Tiene un síndrome genético poco común — el Síndrome de Mullegama-Klein-Martinez — que solo unos pocos cientos de niños en el mundo se sabe que padecen. También tiene escoliosis, displasia de cadera izquierda y tres vértebras comprimidas.
Pero aquí está la noticia que lo cambió todo:
Victoria ha sido aceptada para cirugía cardíaca en junio de 2026 en la Fundación KARDIAS en la Ciudad de México — el equipo quirúrgico pediátrico cardíaco más experimentado de todo México, con una tasa de éxito superior al 98%.
También ha sido aceptada para evaluación ortopédica en el Hospital Shriners para Niños México en julio de 2026 — inmediatamente después de su recuperación cardíaca.
Los cirujanos están listos. Las fechas están confirmadas. Lo único que se interpone entre Victoria y estas dos intervenciones que cambiarán su vida es el costo de llegar hasta allá.
Su familia no puede cubrir los vuelos, el alojamiento, el transporte, la alimentación ni los medicamentos. Son indígenas, viven en una zona rural y no cuentan con recursos económicos de ningún tipo. Los hospitales son gratuitos. El camino para llegar no lo es.
Cada dólar recaudado aquí se destinará directamente a:
- Vuelos de ida y vuelta desde Sonora a la Ciudad de México — dos veces, para ambos padres como es su costumbre, y Victoria
- Alojamiento durante la recuperación cardíaca y la evaluación ortopédica
- Transporte terrestre y necesidades diarias durante ambos viajes
- Alimentación diaria para la familia durante ambos viajes
- Medicamentos postoperatorios y costos de seguimiento
Esto no es un tal vez. Esto no es una lista de espera. Las cirugías están confirmadas. La familia solo necesita llegar.
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Victoria ya ha sobrevivido más en trece meses de lo que la mayoría de nosotros enfrentaremos en toda una vida. Ayúdala a cruzar la línea de llegada.
Los cirujanos están listos. Las fechas están confirmadas. Ayúdanos a llevarla hasta allá.
Esta campaña es coordinada en colaboración con el Dr. Jesus Calderon, Coordinador de Extensionismo AMCA, y la Fundación Bebé Cardio, A.C. Documentación médica disponible a solicitud.