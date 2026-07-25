Help me build The Kingdom of God

DANISH VERSION (ENGLISH BELOW)



Hey, mit navn er Daniel,

Siden oktober 2025 har jeg valgt at leve fuldt ud for Guds kald, i harmoni med Lukas 9:23, og har vendt mig fra alle mine selviske veje. Jeg har ikke et job eller fast indkomst, og min opsparing nærmer sig bunden, men jeg har fuld tro og tillid til, at Gud vil sørge for alt.

Hvordan kom jeg hertil?

I april 2025 gav Faderen mig en vision af himmeriget, åbenbaret som gyldne slotte, og Han sagde til mig med en dyb, kraftfuld stemme: “HERE ON THIS EARTH.”

Natten til 1. juni mødte jeg Jesus i en drøm, hvor Han gav en forbøn. Dagen efter modtog jeg min første forbøn fra en pastor, som profeterede om visioner han så for mig. Jeg stod iklædt rystning, sværd i hånden, en drage foran mig og en stor flok mennesker bag mig.

Helligånden åbenbarede for mig senere hen, at mit kald, kort sagt er: at bygge Guds rige her på jorden, konfrontere mørket og gøre disciple indtil Jesu genkomst. (Se mit fulde vidnesbyrd på Instagram: @danielsommerr)



Hvorfor gør jeg det?

Jeg HADER mørket, synden og uretfærdigheden.

I medierne hører vi om krig, sult, død og ondskab. Frygt, angst, uro og vrede bliver plantet i befolkningens sind & hjerte og det vokser. Og sandheden er at vi ikke kan stoppe det. Hvad kan vi så gøre? Vi kan og vi skal lede mennesker til frelse i Jesus Kristus, som giver evigt liv i Himlen og et nyt hjerte og en ny ånd givet af Gud. (Ezekiel 36:26)





Hvorfor jeg beder om din støtte:

Det tog mig at overvinde stolthed og usikkerhed at lave denne kampagne, men sandheden er at for jeg kan fortsætte med at sprede Jesus i Danmark gennem gadeprædiken, evangelisering, bibelstudier, undervisning og Jesus-centreret digitalt content, uafbrudt - har jeg brug for støtte fra min familie i Kristus.



Din støtte går til:

1. At dække basale omkostninger (transport, mad, produktion af content osv.)

Din støtte gør det muligt for mig at dedikere mig fuldtid i evangelisering, disciple-læring, undervisning og content til Danmark og resten af verdenen.



Tak fordi du overvejer at stå sammen med mig. Din støtte betyder mere, end du aner.

- Daniel



Lukas 6:38

“Giv, så skal der gives til jer. Et godt mål, presset, rystet og overløbet skal man give i jeres skød; for med det mål, I måler med, skal der måles jer igen.”



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ENGLISH VERSION:



Hey, my name is Daniel,

Since October 2025, I have chosen to live fully for God’s calling, in harmony with Luke 9:23, turning away from all my selfish ways. I don’t have a job or a steady income, and my savings are running low, but I have full faith and trust that God will provide for everything.



How did I get here?

In April 2025, the Father gave me a vision of heaven, revealed to me as golden castles, and He spoke to me with a deep, powerful voice: “HERE ON THIS EARTH.”

On the night of June 1st, I met Jesus in a dream, where He laid a prayer upon me. The next day, I received my first prayer from a pastor, who prophesied visions he saw for me. I was clothed in armour, holding a sword, with a dragon in front of me and a large crowd behind me.

Later, the Holy Spirit revealed to me that my calling, in short, is to build God’s kingdom here on earth, confront the darkenss and make disciples until Jesus returns. (See my full testimony on Instagram: @danielsommerr)





Why am I doing this?

I HATE the darkness, sin, and injustice.

In the media, we hear about war, hunger, death, and evil. Fear, anxiety, unrest, and anger are planted in people’s minds and hearts and they grow. And the truth is, we cannot stop it.

So what can we do? We can and we must lead people to salvation in Jesus Christ, who gives eternal life in Heaven and a new heart and a new spirit given by God. (Ezekiel 36:26)





Why I am asking for your support:

It took me time to overcome pride and uncertainty to launch this campaign, but the truth is, in order to continue spreading Jesus through street preaching, evangelism, Bible studies, teaching, and Jesus-centered digital content uninterrupted, I need support from my family in Christ.





Your support will go toward:



1. Covering basic expenses (transportation, food, content production, etc.)

Your support makes it possible for me to dedicate myself full-time to evangelism, discipleship, teaching, and creating content for Denmark and the rest of the world.



Thank you for considering standing with me. Your support means more than you realize.

— Daniel





Luke 6:38

"Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you."