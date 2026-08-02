Aidez un père à défendre ses droits et sa famille

FRANCAIS:

Aidez-moi à continuer de me battre pour être présent dans la vie de ma fille.

Il y a des combats que nous ne choisissons pas, mais que nous menons par amour pour ceux qui comptent le plus. Depuis près de six ans, je me bats pour préserver ma place dans la vie de ma fille. Ce qui aurait dû être une coparentalité respectueuse est malheureusement devenu une longue et éprouvante bataille devant le système judiciaire. Au fil des années, j’ai dû faire appel à des avocats à plusieurs reprises. Chaque nouvelle étape représente des frais juridiques importants, beaucoup de stress, de l’incertitude et des moments très difficiles. Malgré tout, je n’ai jamais abandonné, parce que ma fille mérite tous les efforts possibles. Mon objectif a toujours été de rester un père présent, aimant et impliqué dans sa vie. Aujourd’hui, je dois une fois de plus retenir les services d’un avocat, et les frais juridiques sont extrêmement élevés. Même si je travaille à temps plein, avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, il devient de plus en plus difficile d’assumer mes dépenses quotidiennes tout en couvrant les frais liés à ma représentation juridique. Je ne demande pas de la pitié. Je demande simplement un coup de main afin de pouvoir continuer à être représenté adéquatement et avoir la possibilité de faire entendre ma voix dans ce processus. Chaque parent mérite une chance équitable de défendre ses droits et, surtout, de protéger le lien précieux qu’il partage avec son enfant. Chaque don, peu importe le montant, m’aidera à avancer vers cet objectif. Tous les fonds recueillis serviront exclusivement à couvrir les frais d’avocat et les dépenses judiciaires liées à mon dossier en droit de la famille. Si vous n’êtes pas en mesure de contribuer financièrement, partager cette campagne serait déjà une aide immense pour moi et ma famille. Du fond du cœur, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de lire mon histoire, de me soutenir ou de partager cette campagne. Votre générosité représente bien plus qu’une aide financière : elle me donne la force de continuer à avancer et l’espoir qu’un jour cette longue épreuve prendra fin. Au bout de ce combat, je ne cherche pas une victoire personnelle. Je veux simplement continuer d’être le père que ma fille mérite d’avoir dans sa vie. Merci sincèrement, Jonathan





ANGLAIS:

Help Me Continue Fighting to Be Present in My Daughter’s Life There are battles we do not choose, but we fight them because of the love we have for the people who matter most. For nearly six years, I have been fighting to preserve my place in my daughter’s life. What should have been a respectful co-parenting relationship has unfortunately become a long and emotionally exhausting journey through the legal system. Over the years, I have had to seek legal representation multiple times. Each new step has brought significant legal expenses, stress, uncertainty, and very difficult moments. Despite everything, I have never given up, because my daughter is worth every effort. My goal has always been to remain a present, loving, and involved father in her life. Today, I once again need to retain a lawyer, and the legal costs are extremely high. Even though I work full-time, with the cost of living continuing to rise, it has become increasingly difficult to manage my everyday expenses while also covering the costs of legal representation. I am not asking for pity. I am simply asking for a helping hand so I can continue to have proper legal representation and have the opportunity to make my voice heard throughout this process. Every parent deserves a fair chance to defend their rights and, most importantly, protect the precious bond they share with their child. Every donation, no matter the amount, will help me move closer to this goal. All funds raised will be used exclusively to cover lawyer fees and legal expenses related to my family law case. If you are unable to contribute financially, sharing this campaign would already mean so much to me and my family. From the bottom of my heart, thank you to everyone who takes the time to read my story, support me, or share this campaign. Your generosity represents much more than financial assistance—it gives me the strength to keep moving forward and the hope that one day this long and difficult journey will come to an end. At the end of this fight, I am not seeking a personal victory. I simply want to continue being the father my daughter deserves to have in her life. Thank you sincerely, Jonathan