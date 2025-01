Support Francisco Salazar to fight his decease

In english and spanish:



Hello,

My name is Douglas Salazar, and together with my brother Javier, we would like to take a moment of your time to share a very delicate family situation that we are currently facing. We reach out to you in the hope of receiving your understanding and support.

Our father, Francisco Salazar, 72 years old, currently lives in Barcelona, the capital of Anzoátegui state in Venezuela. He is a man who has always led an exemplary life: father of 4 children, proud grandfather of 7 grandchildren (2 adults and 5 minors), and 2 great-grandchildren. He has lived a life free from vices, neither smoking nor consuming alcohol, and he holds a deep faith in God.

For the last 15 to 20 years, he has worked as a certified professional massage therapist, dedicating his life to helping heal people's bodies through energy and well-being. Previously, he worked as an upholsterer from the age of 14, a trade he practiced for over four decades, and it is possible that the origin of his illness is related to this manual work due to the materials he used and handled for so many years: wood, sawdust, yellow industrial glue, foam for seats, etc.

Currently, our father is facing a serious health problem: a large tumor in his left lung. Additionally, he has been unable to speak for over two months due to inflammation of his vocal cords, which, according to the doctors, is caused by the tumor, leading to a persistent cough. On top of this, he has a prior diagnosis of tuberculosis, for which he had to receive strong antibiotic treatment for over six months, and he also overcame COVID-19 twice. Despite everything, our father has shown himself to be a tireless fighter, facing each challenge with courage and always trusting in God.

As an additional comment that is no less important, one of our brothers, Frank Kevin Salazar, was born with a "special condition" on July 26, 1996, and a large part of the family's efforts has also been dedicated to attending to our dear brother's needs. Frank Kevin was diagnosed with microcephaly, a genetic defect involving Chromosome 2, also known as ring chromosome 2 syndrome. This condition refers to a genetic defect where the ends of Chromosome 2 join to form a ring, leading to a loss of genetic material at these ends and, consequently, an alteration in the normal functioning of cells. Microcephaly can be one of the clinical manifestations of this syndrome, as the loss of genetic material affects the expression of genes that are important for brain growth and development. Children with microcephaly associated with ring chromosome 2 syndrome may present with a variety of additional symptoms, such as developmental delay, intellectual disability, seizures, and other physical or neurological abnormalities.

The current situation is critical: Francisco urgently needs a direct biopsy of the tumor in his left lung, but unfortunately, we no longer have the resources to cover the costs of the preoperative tests or the lumbar puncture that needs to be performed in Venezuela. The amount required to cover these expenses is approximately $4,000.00.

To support the case, we are uploading all the medical reports, clinical estimates, and diagnoses in PDF format and videos, so that you can verify the truthfulness and urgency of the situation we are facing.

This is why we turn to you, with the hope of receiving your collaboration to help us gather this amount and give our father the opportunity to continue his fight for life. Any contribution you can make will be immensely appreciated and will mean a chance to move forward for our beloved father.

We sincerely thank you for the time you have taken to read these lines and for any support you can offer. May God bless you and multiply your generosity in blessings.





Sincerely,





Douglas and Javier Salazar





In spanish:



Hola,

Mi nombre es Douglas Salazar, y junto a mi hermano Javier, quisiéramos tomar prestado un momento de su tiempo para compartirles una situación familiar muy delicada que estamos enfrentando. Nos dirigimos a ustedes con la esperanza de contar con su comprensión y apoyo.

Nuestro padre, Francisco Salazar, de 72 años, vive actualmente en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, en Venezuela. Es un hombre que siempre ha llevado una vida ejemplar: padre de 4 hijos, abuelo orgulloso de 7 nietos (2 adultos y 5 menores) y 2 bisnietos, ha vivido siempre libre de vicios, sin fumar ni consumir alcohol, y con una fe profunda en Dios.

Durante los últimos 15 a 20 años, se ha desempeñado como masajista profesional certificado, dedicando su vida a ayudar a sanar el cuerpo de las personas a través de la energía y el bienestar. Previamente, trabajó como tapicero desde los 14 años, un oficio que ejerció durante más de cuatro décadas, y es posible que el origen de su enfermedad esté relacionado con este trabajo manual, debido a los materiales utilizados y manipulados por tantos años: madera, aserrín, pega industrial amarilla, goma espuma para los asientos, etc.

Actualmente, nuestro padre enfrenta un problema de salud grave: un tumor de considerable tamaño en su pulmón izquierdo. Además, lleva más de dos meses sin poder hablar, debido a una inflamación de sus cuerdas vocales que, según nos informaron los médicos, es causada por el tumor, que le provoca una tos persistente. A esto se suma un diagnóstico previo de tuberculosis, por el cual tuvo que recibir tratamiento con fuertes antibióticos durante más de seis meses, y también superó el COVID-19 en dos ocasiones. A pesar de todo, nuestro padre ha demostrado ser un luchador incansable, enfrentando cada desafío con valentía y siempre confiando en Dios.

Como comentario adicional que no deja de ser importante, es que uno de nuestros hermanos, Frank Kevin Salazar, nació con una "condición especial", el 26 de julio de 1996, y gran parte de los esfuerzos familiares también han sido destinados a atender el caso de nuestro querido hermano. Frank Kevin fue diagnosticado con Microcefalia, defecto genético a nivel del Cromosoma 2, conocido tambien como síndrome de anillo en los cromosomas 2. El síndrome de anillo en el cromosoma 2, se refiere a un defecto genético donde los extremos del cromosoma 2 se unen formando un anillo, lo que genera una pérdida de material genético en estos extremos y, por lo tanto, una alteración en el funcionamiento normal de las células. La microcefalia puede ser una de las manifestaciones clínicas de este síndrome, ya que la pérdida de material genético afecta la expresión de genes importantes para el crecimiento y desarrollo cerebral. Los niños con microcefalia asociada a un síndrome de anillo en el cromosoma 2 pueden presentar una variedad de síntomas adicionales, como retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, convulsiones y otras anomalías físicas o neurológicas.

La situación actual es crítica: Francisco necesita urgentemente una punción directa a la lesión tumoral en su pulmón izquierdo, pero lamentablemente ya no contamos con los recursos para cubrir los costos de los exámenes preoperatorios ni de la punción lumbar que debe realizarse en Venezuela. El monto requerido para cubrir estos gastos asciende a aproximadamente $4,000.00.

Para respaldar el caso, estamos subiendo en formato PDF y videos todo el soporte de informes médicos, presupuestos clínicos y diagnósticos, de manera que puedan verificar la veracidad y la urgencia de la situación que estamos enfrentando.

Es por ello por lo que acudimos a ustedes, con la esperanza de contar con su colaboración para poder reunir esta cantidad y darle a nuestro padre la oportunidad de continuar su lucha por la vida. Cualquier aporte que puedan brindar será inmensamente agradecido y significará una oportunidad de seguir adelante para nuestro querido padre.

Les agradecemos de antemano el tiempo que nos han brindado para leer estas líneas y por cualquier apoyo que puedan ofrecernos. Que Dios los bendiga y multiplique en bendiciones su generosidad.

Atentamente,





Douglas y Javier Salazar