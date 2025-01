Support Dries

Today I was sentenced to one year of effective prison sentence, 10 months of suspended prison sentence, €16,000 effective fine, €6,000 suspended fine, €10,000 in compensation and 10 years of loss of civil rights, which means I am no longer allowed to participate in politics.

However, a years-long investigation, on which the Justice Department wasted millions of euros of taxpayers’ money, shows that the S&V activists cannot be charged with anything other than some memes. Humor. Memes that I didn’t even post myself, by the way.

S&V is therefore launching a crowdfunding campaign to help pay the fines of Dries and the other activists.

Contributing is possible via givesendgo.com/SteunDries, via kiesdries.be/steun or via the S&V IBAN BE80 9734 8438 3577.

Dries Van Langenhove staat al sinds jaar en dag voor ons volk op de barricaden. Eerst als oprichter van Schild & Vrienden, daarna als Kamerlid en sinds vorig jaar voltijds als activist, videomaker en oprichter van de boksclubs van Weerbaar vzw.



Het Belgische regime wil Dries al vele jaren het zwijgen opleggen. De politie viel driemaal bij hem thuis binnen, hij werd buitengegooid bij de bank, bij de universiteit en bij zowat alle payment providers. Ook Schild & Vrienden kreeg het zwaar te verduren met twintig huiszoekingen en vijftig verhoren. Desondanks staan wij nog steeds paraat om de rechten van de Vlaamse en Nederlandse jeugd te verdedigen.

Vandaag ging het regime nog een stap verder. Dries werd veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf, 10 maanden voorwaardelijke celstraf, €16.000 effectieve boete, €6000 voorwaardelijke boete, €10.000 schadevergoeding en 10 jaar verlies van burgerrechten waardoor hij niet meer mag deelnemen aan de politiek. Een veel zwaardere straf dan menig pedofiel of corrupte politicus.

Ook vijf andere activisten werden veroordeeld tot zware straffen. Nochtans blijkt uit een jarenlang onderzoek, waar Justitie miljoenen euro’s belastinggeld aan verspilde, dat er de activisten van S&V niets anders ten laste gelegd kan worden dan wat memes. Humor dus.

Wil u de Vlaamse jeugd steunen en de vrije meningsuiting verdedigen, help Dries dan in zijn strijd tegen het regime. Zorg er mee voor dat hij zijn projecten kan verderzetten.

Wij lanceren vanuit S&V de crowdfunding "Breek Dries Uit" om de boetes te betalen van Dries en de andere activisten.

U kan een bijdrage leveren door te storten via givesendgo.com/Dries. Helaas werken bij dit platform enkel creditcards. Wie wil bijdragen via crypto of gewone bankkaart kan dit via kiesdries.be/steun of door te storten naar het S&V-rekeningnummer BE80 9734 8438 3577.

U kan een boodschap plaatsen bij uw steunbijdrage. Als u meer dan €25 steunt, zal Dries deze boodschap delen op zijn sociale media. Alle boodschappen worden anoniem gedeeld, tenzij u zelf kiest om uw naam er aan toe te voegen bij givesendgo.com/Dries of bij kiesdries.be/steun. Als u steunt via het rekeningnummer delen wij uw boodschap anoniem tenzij u zelf uw naam bij de mededeling zet.

Wij danken iedereen voor de steun. Samen staan we sterk.