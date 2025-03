Unterstuetzung Shlomo Finkelstein

Freiheit für Shlomo!

Liebe Freunde,

der YouTuber Shlomo Finkelstein sitzt seit sieben Monaten im Gefängnis.

Sechs Monate erhielt er allein für das Einspielen einer politisch inkorrekten Songparodie des Komikers "Rucka Rucka Ali".

Er wurde von seiner Freundin und seinem kleinen Sohn getrennt, der seit über einem halben Jahr lang ohne ihn aufwachsen musste.



Lassen wir ihn diese Ungerechtigkeit nicht allein durchstehen!



Wofür sammeln wir?

Die Kosten für die Überwachung seines Umfelds sowie für verdeckte Ermittler, die tagelang seine Wohnung beschatteten, wurden ihm auferlegt. Die Kosten belaufen sich auf 10.277,48 €.

Durch seine anwaltliche Vertretung entstehen ihm laufende Kosten.

In Haft kann er seine Familie natürlich nicht finanziell unterstützen. Seine Freundin und sein Sohn sind auf sich gestellt.

Jede Spende – egal, wie klein – hilft ihm und seiner Familie durch diese schwere Zeit und setzt ein Zeichen für die Meinungsfreiheit.

(Das GoFundMe wurde auf Shlomos Wunsch erstellt. Die Einnahmen gehen zu 100 % an ihn und seine Familie. Falls durch den Spendenaufruf versteckte Kosten für mich entstehen, tragen wir sie gemeinsam.)



English Version:



Freedom for Shlomo!

Dear friends,

The YouTuber Shlomo Finkelstein has been imprisoned for seven months.

He received a six-month sentence solely for playing a politically incorrect song parody by comedian "Rucka Rucka Ali".

He has been separated from his girlfriend and young son, who now has to grow up without him for another six months.





Let's not let him face this injustice alone!



What are we raising funds for?





The costs for monitoring his environment, as well as undercover investigators who observed his apartment for days, have been imposed on him. These costs amount to €10,277.48.

Ongoing expenses are arising from his legal representation.

In prison, he cant earn any money to support his family.





Every donation—no matter how small—is important to help him and his family through this difficult time and to make a stand for freedom of speech.

(This GoFundMe was created at Shlomo's request . The proceeds go 100 % to him and his family. If any hidden costs arise for me, we will bear them together.)