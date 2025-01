Klage gegen die Einreisesperre der Schweiz

Die Schweiz hat mir am 10.10.2024 eine Einreisesperre für 18 Tage erteilt. Damit soll mein, lange geplanter Vortrag am 19. kurzfristig verhindert werden. Nach dem "Pushback" im Aargau am 16.3. soll wieder eine Buchlesung verhindert werden. Obwohl die FedPol im März 2024 sagte, dass es keinen Grund für eine förderale Einreisesperre gibt, hat sie nun, wenige Monate später, völlig anders entschieden. Es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt, warum eine friedliche Lesung von mir die "öffentliche Ordnung" gefährden soll.



Ich will dagegen juristisch vorgehen. Bereits die erste Beschwerde des Anwalts kostet schon 3.192,76 Euro (3.000 CHF, 15.10.). Diese Klage ist wichtig, da diesem Missbrauch ein Riegel vorgeschoben werden muss. Neben meinen anderen Verfahren kann ich mir das Vorgehen nur leisten, wenn es von euch gewollt ist, und unterstützt wird.



Legal action against Switzerland





🟥 Switzerland issued me with an entry ban for 18 days on 10.10.2024. This is to prevent my reading in the short term. Although the FedPol said in March 2024 that there were no grounds for an entry ban, it has now, a few months later, decided completely differently.

❗️It does not give a single clue as to why a peaceful reading of mine should jeopardize “public order”.

⚖️ I want to take legal action against this. The lawyer's first complaint already costs 3,192.76 euros (3,000 CHF, 15.10.).

💪 Due to numerous ongoing proceedings, I can only start this lawsuit if it is desired & supported by you.

⚡️Dazu I have set up a Kickstarter. If you want & support it, I'll give the lawyer the order on Thursday.

👍TO THE KICKSTARTER (https://www.givesendgo.com/SellnerindieSchweiz)