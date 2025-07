Assisting Luis Figueroa to get Medical Care

Una traducción al español sigue. (A Spanish translation follows.)

My name is Bethany, and I’m facilitating a fundraiser for my dear friend Luis Figueroa. Thank you very much for your support, both in prayer and finances. My family has been friends with Luis for about 20 years. Over this time, we have worked closely on several ministry projects. Currently, he is the associate pastor of a small church plant in Maracay, Venezuela. He is also a devoted husband, father, and grandfather to two preschoolers.

Luis also has severe hemorrhoids (stage 4). They aren’t a new thing in his life, but they have grown more and more intrusive. Beyond being painful and causing bleeding, they affect his ability to do physical tasks like carrying groceries or walking up steps. They even impact his job as pastor by limiting where and for how long he can sit. His doctor has recommended surgical removal, using the Milligan-Morgan technique.

Unfortunately, the Venezuelan economy has been experiencing extreme inflation – often into triple digits – for more than a decade. In the most recent data (April 2025), it was 172% for just the one month. This makes daily living very difficult and saving money virtually impossible. For comparison, the Federal Reserve tries to keep US annual inflation around 2%, although it did hit 8% in 2022.

Luis calculates the costs of his surgery as follows:

$ 600 Preparation (exams and consultations)

$6,100 Surgery (anesthesia, supplies and technical services)

$1,000 Recovery (medications and follow-up visits)

$ 475 Fundraiser costs (estimated transaction fees and a donation to GiveSendGo)

Luis concludes by saying (translation): “in these challenging circumstances, I thank you for helping me to overcome this hurdle in my life and ministry.”

Me llamo Betania y soy facilitadora para la recaudación de fondos a favor de mi gran amigo Luis Figueroa. Muchísimas gracias por su apoyo, tanto en oración como en ayuda financiera. Nuestra familia y Luis hemos sido amigos por unos 20 años. Durante este tiempo, trabajamos juntos en varios ministerios en Venezuela. Actualmente, Luis es pastor asociado. Trabaja en la fundación de una pequeña iglesia en Maracay, Venezuela. También es fiel esposo, padre, y abuelo de dos preciosos nietos preescolares.

Luis padece de una condición severa de hemorroides (etapa cuatro). Es algo que ha empeorado durante los años, dando ahora como resultado una condición que obstaculiza una vida normal. Más allá de causarle dolor y sangramiento, impacta en su habilidad de hacer tareas diarias como cargar cosas o subir escaleras. Aun dificulta su trabajo como pastor, limitando dónde puede visitar y por cuánto tiempo puede sentarse. Basado en su condición actual, su doctor recomienda la extirpación quirúrgica de las hemorroides, usando la técnica Milligan-Morgan.

Lamentablemente, la economía venezolana ha experimentado la inflación extrema por más de una década, y meses en exceso del 100% son comunes. El último cálculo (abril del 2025) queda en 172% mensual (según tradingeconomics.com https://tradingeconomics.com/venezuela/inflation-cpi ). En contextos así, la vida diaria llega a ser muy difícil, y es casi imposible ahorrar algo de dinero.

En cuanto a los gastos de esta cirugía, Luis calcula un total de $8.175,00 (en dólares EE. UU.) repartido así:

$600,00 para preparativos quirúrgicos (consultaciones y exámenes)

$6.100,00 para la cirugía propia (incluye anestesia, suministros, y servicios técnicos)

$1.000,00 para el período de recuperación (medicamentos y visitas médicas)

$475,00 para gastos de recaudación de fondos (monto estimado para los gastos de transacción financiera, más una donación a GiveSendGo)

Concluyo con estas palabras de agradecimiento que Luis envía: “en estas circunstancias tan difíciles, muchísimas gracias por ayudarme a superar este desafío en mi vida y en mi ministerio.”