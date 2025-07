Support Jahats' healing journey after transplant

Psalms 121

1 I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from?

2 My help comes from the LORD, the Maker of heaven and earth.





In January 2025, Jahat was diagnosed with a rare medical condition. The family has chosen to withhold this diagnosis during this time for privacy as Jahat heals. This led to an unexpected hospitalization and some complications along the way. Jahat has remained strong in his will to overcome this difficult diagnosis. Given the medical complications, Jahat received a double organ transplant July 2025 that lasted 8.5 hours. While he continues to fight to overcome this, he will need to continue close medical care with a specialized team of healthcare providers. The medical center able to assist him during this time is far from his home and due to the organ transplant, will require an extended stay outside of his hometown. Being the primary provider for his wife and 3 kids, this has led to a financial strain given his inability to work since January and for the foreseeable future.

The family would appreciate all prayers and any help they can get. God has provided Jahat with strength, resilience, and faith to get through this difficult moment in his life. Reading the Bible, listening to worship songs, and prayer has helped his journey immensely. He reiterates one of his favorite verses, “I can do all things through Christ which strengthens me,” Phillipians 4:13. Jahat and his family have had countless prayers from so many people who know and love him. This encouragement from family and friends is what has helped Jahat through these difficult times. We will continue to pray for a healthy recovery. May God bless you for helping the Riley Family in any way you can.

Psalms 23

1 The LORD is my shepherd, I lack nothing.

2 He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters,

3 he refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name’s sake.

4 Even though I walk through the darkest valley,I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.

5 You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows.

6 Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the LORD forever.





Salmos 121

1 A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi ayuda?

2 Mi ayuda proviene del Señor,que hizo el cielo y la tierra.





En enero de 2025, a Jahat le diagnosticaron una enfermedad poco común. La familia ha decidido mantener este diagnóstico en privado por el momento, mientras Jahat se recupera. Esto provocó una hospitalización inesperada y algunas complicaciones en el camino. Jahat ha demostrado una gran fortaleza y determinación para superar este difícil momento. Debido a las complicaciones médicas, en julio de 2025 Jahat recibió un doble trasplante de órganos, una cirugía que duró 8 horas y media. Aunque sigue luchando por salir adelante, necesitará continuar con un seguimiento médico muy cercano por parte de un equipo especializado. El centro médico que puede brindarle la atención necesaria se encuentra lejos de su hogar, y debido al trasplante, será necesario que permanezca fuera de su ciudad durante un tiempo prolongado.

Jahat es el principal sustento de su esposa y sus tres hijos, y esta situación ha generado una fuerte carga económica, ya que no ha podido trabajar desde enero ni podrá hacerlo en el futuro cercano. La familia agradecería mucho todas sus oraciones y cualquier tipo de apoyo que puedan brindar. Dios le ha dado a Jahat fuerza, resiliencia y fe para enfrentar este momento tan complicado en su vida. Leer la Biblia, escuchar alabanzas y orar han sido de gran ayuda en su proceso. Él recuerda constantemente uno de sus versículos favoritos: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Filipenses 4:13. Jahat y su familia han recibido incontables oraciones de muchas personas que lo conocen y lo quieren. Ese apoyo de sus seres queridos es lo que le ha dado fuerzas para seguir adelante. Seguiremos orando por una recuperación completa. Que Dios los bendiga por ayudar a la familia Riley en lo que les sea posible.





Salmos 23

1 El Señor es mi pastor, nada me falta;

2 en verdes pastos me hace descansar.Junto a tranquilas aguas me conduce;

3 me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia haciendo honor a su nombre.

4 Aun si voy por valles tenebrosos,no temeré ningún mal porque tú estás a mi lado; tu vara y tu bastón me reconfortan.

5 Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar.

6 Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor habitaré para siempre.