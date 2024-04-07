SUPPORTING THE HANNON FAMILY

Raised:
USD $1,925
Campaign funds will be received by Jenny Anne Hannon
BLESSINGS. MY NAME IS JENNY ANNE. I AM A DISABLED, RETIRED VETERAN AND A MOTHER OF A WONDERFUL TEENAGE DAUGHTER. I HAVE BEEN UNABLE TO WORK FOR 20+ YEARS DUE TO INJURIES/ILLNESS OCCURRED FROM MILITARY SERVICE. I HAVE BEEN RAISING MY DAUGHTER ON MY OWN SINCE SHE WAS 3. WE HAVE DONE OK FOR THE MOST PART UNTIL RECENTLY. I HAD SOME MAJOR HEALTH CHALLENGES THAT LEFT ME IN THE HOSPITAL FOR 4 MONTHS IN 2020. AFTER THIS MY DAUGHTER AND I WERE IN A HOMELESS SHELTER FOR A YEAR AND A HALF. I AM ON DISABILITY AND IT HAS ALWAYS BEEN TIGHT FINANCIALLY BUT IT WAS RELATIVELY DOABLE. AFTER BEING IN THE HOSPITAL I RECEIVED A HOUSING VOUCHER FOR DISABLED VETERANS. RECENTLY I WAS TOLD I NO LONGER QUALIFY. WITH INFLATION BEING WHAT IT IS I AM ALSO NO LONGER ABLE TO AFFORD THE OUT OF POCKET EXPENSES REQUIRED THAT HELP ME STAY FUNCTIONAL. VA PAYS FOR BASIC CARE BUT THEY DO NOT COVER THE NECESSARY AMOUNTS OF CHIROPRACTIC AND ACUPUNCTURE REQUIRED TO KEEP PAIN LEVELS AT BAY AND ALLOW ME TO DO MOST BASIC DAILY ACTIVITIES. THIS HAS KEPT MYSELF AND MY DAUGHTER EXTREMELY SHELTERED AND UNABLE TO PLUG IN WITH EVERYDAY ACTIVITIES. I AM AT MY ROPES END. MY CREDIT CARDS ARE MAXED FROM TRYING TO KEEP UP WITH MEDICAL APPTS, ELECTRIC BILL IS PAST DUE AND NOW I NEED TO FIGURE OUT HOW TO RAISE ENOUGH MONEY TO KEEP US IN OUR HOME WHILE I FIGURE OUT WHAT OUR NEXT STEP IS. I AM SELLING EVERYTHING IN OUR HOME THAT WE NO LONGER USE AND REACHING OUT WHERE I CAN TO APPLY FOR ASSISTANCE. WE ARE AT THAT DIFFICULT PLACE WHERE MY DISABILITY IS JUST A HAIR OVER THE MAX TO QUALIFY FOR MOST PROGRAMS.
SO I AM HUMBLY ASKING FOR ANY AND ALL WHO FEEL CALLED TO PLEASE HELP.
I CAN NOT ALLOW MY DAUGHTER TO BE HOMELESS AGIAN. IN SPITE OUR CHALLENGING LAST FEW YEARS, SHE HAS MANAGED TO SET A GOAL OF GRADUATING HIGH SCHOOL IN 3 YEARS (WHICH SHE WILL ACCOMPLISH THIS MAY). SHE WILL BE STARTING AT THE LOCAL COMMUNITY COLLEGE THIS FALL AND WILL BE ENTERING THEIR FIRE SCIENCE PROGRAM. SHE HAS A DREAM OF BECOMING A FIRE FIGHTER. YOU CAN SAY THAT BEING OF SERVICE TO OUR COMMUNITY RUNS IN OUR BLOOD.
PLEASE HELP ME GET THROUGH THIS WITH MY HEAD HELD HIGH. I AM LOOKING AT SEVERAL OPTIONS FOR RETRAINING TO BE ABLE TO RESOLVE THIS BUT IN THE MEAN TIME I NEED TO INSURE OUR RENT CAN BE PAID FOR THE NEXT FEW MONTHS AND THAT I CAN GET USBOTH BACK IN FOR OUR CHIROPRACTIC AND ACUPUNCTURE CARE SO I CAN HANDLE A FEW MORE TASKS THROUGHOUT MY DAY.
PLEASE KNOW ANY AMOUNT WILL HELP. WHETHER IT IS $5, $10, $20 OR $100. EVERY LITTLE BIT ADDS UP AND IS APPRECIATED. PRAYERS ARE GLADLY RECEIVED AS WELL.
THANK YOU IN ADVANCE FOR YOUR CONSIDERATION, LOVE AND KINDNESS!!!
MUCH LOVE,
JENNY ANNE
To help with shipping, gas ZD, groceries
Akhunter
Utility Bill
I will pray you guys.
For Cowboy
December 23rd, 2024
WANT TO THANKS THOSE THAT WERE KIND ENOUGH TO SEND SUPPORT AND/OR PRAYERS FOR MYSELF AND MY DAUGHTER AS WE WORK THROUGH THIS DIFFICULT TIME.
WE ARE STILL DEALING WITH HOUSING TO GET IT FIXED. WHILE WE DID GET IT APPROVED FOR SOME REASON THEY DECIDED WE ONLY NEEDED A 1 BEDROOM AFTER THEY ORIGINALLY PLACED US IN A 2 BEDROOM DO TO MY HEALTH ISSUES. SO THEY DID MAKE A PAYMENT TOWARDS OUR DEC. RENT IT DID NOT MAKE MUCH OF A DENT. OUR RENT WAS ORIGINALLY $2500. HOUSING ORIGINALLY PAID OVER $900 TOWARDS OUR RENT. THIS MAJORITY OF THIS YEAR THEY HAVE PAID NOTHING. WHILE THE PAY KICKED IN FOR DECEMBER, OUR RENT INCREASED AS WELL TO $2600. WITH THE CURRENT ALLOTMENT HOUSING ONLY COVERS $132 OF THAT BRINGING RENT TO $2432. THIS IS LESS THAN IDEAL.
WE PUT IN AN APPEAL SO WE CAN BE AWARDED TO 2 BEDROOM ACCOMMODATION AND HAVE BEEN TOLD IT WAS APPROVED. WE JUST HAVE NOT BEEN TOLD WHEN. WE WERE HOPING IT WOULD TAKE EFFECT FOR DECEMBERS RENT BUT THAT WAS NOT THE CASE.
DURING THIS PAST YEAR THE SHORTAGE OF ASSISTANCE HAS MADE IT NECESSARY FOR ME TO STOP ALL OUT OF POCKET MEDICAL CARE FOR MYSELF AND MY DAUGHTER WHICH HAS HAD SOME NEGATIVE HEALTH BENEFITS FOR US. WE HAVE ALSO HAD TO CUT EXPENSES SUCH AS CAR INSURANCE, ANY AND ALL PAYMENTS ON CREDIT CARDS AND WE WERE PAST DUE ON ELECTRICAL UNTIL A COUPLE DAYS AGO AND ON OCCASION HAVE HAD SOME PRETTY EMPTY CUPBOARDS IN THE KITCHEN.
WE ARE REALLY HOPING THAT HOUSING KICKS IN FOR JANUARY BUT THERE IS NO GUARANTEE. ALSO, IT LOOKS LIKE THE 2 BEDROOM ACCOMMODATION WILL BE LESS THAN IT WAS PRIOR, SITTING AT AROUND $700 INSTEAD OF THE PREVIOUS $900+.
AT THIS POINT I AM JUST GRATEFUL IT IS COMING.
MEANWHILE, I HAVE A HEAP OF PAST DUE BILLS THAT I AM UNABLE TO TAKE CARE OF AND CAN REALLY USE SOME ASSISTANCE. WE REALLY NEED TO GET INSURANCE BACK ON THE CAR. AS MY DAUGHTER JUST STARTED SCHOOL AT THE LOCAL COLLEGE TO BECOME A FIREFIGHTER AND NOT DRIVING IS NOT AN OPTION.
SO IF ANYONE IS ABLE TO ASSIST IN ANY FORM, NO MATTER HOW SMALL OR LARGE IT IS, IT WILL BE GREATLY APPRECIATED. I AM REALLY HOPING THAT WITH THE BEGINNING OF THIS NEW YEAR WE WILL HAVE A CHANCE TO DIG OUR WAY OUT OF THIS FINANCIAL HOLE AND BE IN A BETTER POSITION.
THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION.
WITH MUCH LOVE, FAITH AND GRATITUDE,
JENNY ANNE
June 21st, 2024
MAKING PROGRESS. AS MOST OF YOU KNOW WE LOST OUR VOUCHER. I HAD SENT MY PAPERWORK IN A COUPLE TIMES AND WAS TOLD THEY NEVER RECEIVED IT, THEN TOLD I MAKE TOO MUCH. NEITHER IS TRUE BUT IT HAPPENS THAT AT THE SAME TIME ALL OF THIS WAS GOING ON THE COMPANY MY HOUSING CASE WORKER WORKED FOR WAS TOLD THEY WERE NO LONGER GOING TO BE WORKING WITH HUD. SO EVERYTHING WAS A MESS. FORTUNATELY MY CASEWORKER NVER EXITED ME FROM THE PROGRAM AND INSISTED WE CONTINUE TO REAPPLY UNTIL THEY GOT IT RIGHT. SHE WAS ALSO HIRED BY THE COMPANY TAKING OVER FOR HER OLD COMPANY. SO I GET TO KEEP HER WHICH IS A FANTASTIC THING. NOT EVERYONE IN A SERVICE POSITION IS THERE TO TRULY HELP, BUT SHE IS.
WELL SHE CAME BACK AND TOLD ME THURSDAY THAT MY APPLICATION WAS JUST APPROVED. WE DO NOT KNOW IF THEY WILL APPROVE THE SAME AMOUNT OF $990 OR IF IT WILL BE MORE OR LESS. WHAT WE DO KNOW IS THAT THEY WILL NOT START PAYMENTS UNTIL THEY CAN COME OUT AND DO ANOTHER HOME INSPECTION WHICH MOST LIKELY WILL NOT BE FOR A MONTH OR MORE. I AM HOPING THAT IT WILL KICK IN ON TIME TO HELP WITH AUGUSTS RENT BUT IT MAY NOT HAPPEN UNTIL SEPTEMBER. SO WE STILL NEED A LITTLE ASSISTANCE GETTING BY UNTIL THAT TIME COMES.
AS OF TODAY I HAVE MANAGED TO GET RENT AND BASIC EXPENSES COVERED BUT WE ARE STILL BEHIND ROUGHLY $700 ON OUR ELECTRIC BILL. WE HAVE RECEIVED 3 RED NOTICES FROM THEM SO FAR. EACH TIME I GET AN EXTRA $20, $30 OR $100 I PAY WHAT I CAN BUT UNTIL I CAN GET THE ENTIRE THING PAID OFF IT WILL CONTINUE TO BE A PAIN IN THE .
WE ALSO HAVE NOT RAISED ENOUGH MONEY IN SALES TO MAKE UP THE DIFFERENCE FOR JULYS UPCOMING RENT.
DURING THIS PROCESS I HAVE STARTED A LITTLE BUSINESS SELLING COINS I ALREADY OWN ON EBAY AND ON NEXT DOOR. I HAVE ALWAYS LOVED COINS AND HAVE DECIDED TO CONTINUE TO SELL THEM AND BUILD UP A LITTLE SIDE BUSINESS TO HELP US GET THROUGH THIS BUT ALSO CONTINUE TO BUILD IT UP AND HOPEFULLY GET US TO A POINT WHERE WE ARE NOT DEPENDENT ON HOUSING ASSISTANCE IN THE FUTURE. ONE THING I LEARNED IS THAT I DO NOT ENJOY BEING DEPENDENT ON OTHERS TO KNOW MY DAUGHTER AND I ARE SECURE WITH A ROOF OVER OUR HEAD.
I HAVE MANAGED TO GET MOST SUPPLIES REQUIRED TO HANDLE SHIPPING FOR THE DIFFERENT ITEMS POSTED FOR SALE. I STILL HAVE A COUPLE TOOLS I NEED TO PURCHASE SUCH AS A METAL TESTER TO HELP INSURE ITEMS ARE WHAT PEOPLE SAY THEY ARE WHEN PURCHASING FROM INDIVIDUALS COLLECTIONS AS WELL AS A LITTLE SEED MONEY TO INVEST IN OTHER COINS TO BUILD UP THE ITEMS FOR SALE.
SO WE ARE STILL PRAYING THAT WE CAN GET THE HELP OF OUR LOCAL COMMUNITY EITHER THROUGH DONATIONS OR THROUGH PURCHASES EITHER THROUGH EBAY https://www.ebay.com/usr/ktsexygirl. IF YOU ARE LOCAL AND ABLE TO CONNECT WITH ME AND ARE INTERESTED IN AN ITEM REACH OUT AND WE CAN DO A PRIVATE SALE TO ELIMINATE ANY EXTRA SELLER FEES FROM THE STORE.
SO THINGS ARE LOOKING UP AND I AM FEELING VERY HOPEFUL AND BLESSED THAT THERE IS A FOCUSED DIRECTION AND EASE COMING SOON.
IN THE MEAN TIME IF YOU FEEL CALLED TO SHARE, DONATE OR MAKE A PURCHASE IT WOULD HELP OUR FAMILY GREATLY.
THANK YOU TO ALL THAT HAVE TAKEN THE TIME TO DONATE, SEND PRAYERS AND/OR REACH OUT WITH A HUG OR INSPIRING WORD. TO HAVE SO MANY KIND SOULS REACH OUT WITH SUCH LOVE AND KINDNESS TO US HAS BEEN TOUCHING AND VERY APPRECIATED.
WITH MUCH LOVE,
JENNY ANNE
June 6th, 2024
I WANT TO SEND A BIG THANK YOU OUT TO THOSE THAT EITHER DONATED OR REACHED OUT TO ASSIST IN ONE WAY OR ANOTHER. WE HAVE MANAGED TO PAY OUR RENT THE LAST COUPLE MONTHS BETWEEN DONATIONS OR SELLING ITEMS WE OWN. WE ARE STILL CATCHING UP ON OUR ELECTRIC BILL BUT THINGS LOOK MUCH BETTER THAN THEY DID PREVIOUSLY. A BIG PART IS DUE TO THE KINDNESS AND LOVED SHARED BY EACH OF YOU AS I HAVE NAVIGATED THESE TRYING TIMES.
A BIG CHALLENGE WAS THAT I HAD NO IDEA OF HOW I WAS GOING TO CONTINUE TO KEEP A ROOF OVER OUR HEAD.
AS I HAVE SHARED I AM A RETIRED DISABLED VETERAN SO NEED TO OPERATE WITHIN THE SCOPE OF MY ABILITIES.
ONE GOAL I HAVE HAD IS TO GET MY COIN COLLECTION ORGANIZED. AFTER I WAS INJURED, WORKING ON STUFF LIKE THAT WAS NOT FEASIBLE. WELL I HAVE STARTED WORKING ON THEM AND POSTED MANY FOR SALE. WHILE DOING SO I CAME TO THE CONCLUSION THIS IS WHAT I WHERE I WOULD LIKE TO FOCUS MY ENERGIES AND START TO DO A LITTLE SIDE BUSINESS. SOMETHING THAT WILL BE FUN FOR MYSELF AND ENABLE ME TO COVER THE RENT AND MONTHLY EXPENSES THAT MY DISABILITY IS UNABLE TO COVER. AS MOST OF YOU KNOW IT HAS BECOME QUIET EXPENSIVE TO LIVE LATELY, ADD A TEENAGER IN THE MIX AND WE'VE GOT A NICE CHALLENGE.
SO MY NEXT GOAL IS TO RAISE SOME SEED MONEY SO I MAY PURCHASE SOME BASIC INVENTORY AND SUPPLIES TO HELP US GET UP AND RUNNING. THAT AND BE ABLE TO AFFORD MY DAUGHTERS GRADUATION PICTURES. AFTER ALL GRADUATING IN 3 YEARS IS PRETTY AWESOME. ESPECIALLY CONSIDERING WE WERE HOMELESS FOR 1.5 OF THOSE.
SO IF ANYONE FEELS INCLINED TO DONATE, SHARE OUR GOFUNDME AND/OR SEND PRAYERS OUR WAY FOR THIS NEXT ADVENTURE IT WILL BE GREATLY APPRECIATED. EVEN IF YOU PURCHASE ONE OF THE COINS I ALREADY HAVE UP FOR SALE, THAT WOULD BE A HELP AS WELL.
I AM DOING MY BEST TO PROVIDE MY DAUGHTER A STABLE HOME AFTER A NOT SO STABLE CHILDHOOD. SHE IS STARTING A COUPLE INTRODUCTION CLASSES AT LONG BEACH THIS SUMMER AND ENTERS THE FIRE SCIENCE PROGRAM THERE IN THE FALL. SHE HAS DONE WITHOUT A LOT DUE TO MY HEALTH CHALLENGES AND IT IS IMPORTANT THAT I HELP HER WITH A SAFE FOUNDATION AS SHE STARTS TRAINING FOR HER CAREER.
IF YOU WOULD PREFER TO DONATE THROUGH VENMO, ZELLE OR PAYPAL JUST LET ME KNOW.
THANK YOU FOR TAKING THE TIME TO READ THIS.
MUCH LOVE AND LIGHT,
JENNY ANNE
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