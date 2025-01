Supporting the Cuban People

Scroll Down for Message in English!

Imaginese enfrentar dos devastadores huracanes, un inesperado apagón nacional que duró varios días y un poderoso terremoto de magnitud 6.8, todo esto en poco tiempo. Esta es la inimaginable realidad que el pueblo de ha soportado en los últimos 3 meses. Ya enfrentando graves escaseces de artículos esenciales, estos desastres han dificultado aún más el acceso a necesidades diarias como alimentos, agua, medicinas y productos de higiene.

Estamos apelando a su bondad y generosidad para que se una a nosotros en la misión de proporcionar el apoyo urgente que se necesita. Con su ayuda, esperamos enviar suministros vitales para ayudar a las familias que ahora están sufriendo aún más adversidades debido a los recientes desastres naturales.

Su donación nos permitirá proporcionar:

- Artículos de higiene personal: cepillos de dientes, pasta de dientes, jabón, desodorante, crema de afeitar, cepillos para el cabello, peines, champú y gel de baño.

- Elementos esenciales de nutrición: vitaminas, proteínas en polvo, alimentos enlatados, leche en polvo.

- Ropa y artículos básicos: camisetas, pantalones cortos, ropa interior y calcetines.

- Suministros médicos y artículos de confort: productos menstruales, baterías, ventiladores portátiles, linternas.

Estos suministros esenciales serán cuidadosamente empacados y enviados en diciembre de 2024 a La Habana, , a través de La Ermita de la Caridad, una iglesia católica de confianza en Miami, Florida. Al colaborar con La Ermita de la Caridad, podemos asegurarnos de que el gobierno cubano no interfiera con las donaciones, lo que significa que cada artículo llegará directamente a las personas que más lo necesitan.

Con su apoyo, podemos marcar una verdadera diferencia en la vida de las familias que enfrentan grandes dificultades. Ninguna contribución es demasiado pequeña, cada dólar recaudado se destina a restaurar esperanza, salud y un sentido de normalidad para personas que están pasado por tanto.

Juntos, podemos llevar alivio, compasión y un poco de luz al pueblo cubano. Gracias por leer, y esperamos que se una a nosotros en esta misión de amor.

——————————————————————

Imagine facing two devastating hurricanes, an unexpected nationwide blackout lasting several days, and a powerful 6.8-magnitude earthquake—all within a short time. This is the unimaginable reality the people of have endured in the last 3 months. Already grappling with severe shortages of essential items, these compounded disasters have made accessing everyday necessities like food, water, medicine, and hygiene products nearly impossible.



We’re calling on your kindness and generosity to join us in providing urgently needed support. With your help, we aim to send vital supplies to to help families who are struggling even more than before as a result of these tragedies.

Your donation will allow us to provide:

Personal hygiene items: toothbrushes, toothpaste, soap, deodorant, shaving cream, hairbrushes, combs, shampoo, and body wash.

Nutrition essentials: vitamins, protein powder, canned food, powdered milk.

Clothing and basics: shirts, shorts, underwear, and socks.

Medical supplies and comfort items: menstrual products, batteries, portable fans, flashlights.

These essential supplies will be carefully packed and shipped in December 2024 to Havana, , through La Ermita de la Caridad, a trusted Catholic church in Miami, Florida. By partnering with La Ermita de la Caridad, we can ensure that the Cuban government does not interfere with the donations, meaning every single item will go directly to the people who need it most.

With your support, we can make a real difference in the lives of families facing tremendous hardship. No contribution is too small—every dollar raised goes toward restoring hope, health, and a sense of normalcy to people who have been through so much.

Together, we can bring relief, compassion, and a bit of light to the Cuban people. Thank you for reading, and we hope you will join us in this mission of love and resilience.