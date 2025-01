Donate to Mickey’s medical bills

Hi everyone. My dog, Mickey, had gotten loose and, unfortunately, was attacked by not 1 but 2 coyotes this past weekend. His vet bills have been extensively costly, plus the quarantine he has to undergo at the shelter due to him being attacked by wildlife. Any donations would be greatly appreciated to provide him with the care he needs and help pay his vet bills. From the bottom of my heart, my family and I genuinely appreciate it; we want him back home with us 馃檹馃徏馃馃徏馃惗馃惥

Hola a todos. Mi perrito, Mickey, desafortunadamente se sali贸 y fue atacado no por 1 sino por 2 coyotes el fin de semana pasado. Sus facturas veterinarias han sido muy costosas, adem谩s de la cuarentena que tiene que someterse en el refugio debido a que fue atacado por la vida silvestre. Cualquier donaci贸n ser铆a muy apreciada para proporcionarle la atenci贸n que necesita y ayudar a pagar sus facturas veterinarias. Desde el fondo de mi coraz贸n, mi familia y yo lo apreciamos sinceramente; y lo queremos es que el este de vuelta en casa con nosotros 馃檹馃徏馃馃徏馃惗馃惥





Other ways to donate / Otras formas de donar:

PayPal: @ClaudiaC93

Cashapp: $ClaudyLis

Venmo: ClaudyLisette

Zelle: claudia_celedon14@yahoo.com