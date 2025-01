Ecole du dépotoir de Zihuatanejo

*Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son bienfait.* Proverbes 19:17

Une communauté de touristes croyants a débuté une œuvre communautaire chrétienne à l'intérieur des terrains de la décharge des ordures d'Ixtapa Zihuatanejo.

Une école a été construite et permet à plus de 130 enfants d'être soutenus et enseignés par des enseignants locaux financés par la communauté chrétienne du Manitoba, de Ixtapa et du Québec .

Chaque jour, 2 repas sont servis à ces enfants qui acceptent de se scolariser.

Grâce à ce soutien, ces enfants de bas âge sont sortis du cycle de l'esclavage au travail forcé dans les ordures de la décharge publique.

Notre campagne de levée de fonds consiste à non seulement fournir de la nourriture et des biens essentiels à cette communauté mais les apprendre à cultiver leurs propres légumes.

Grâce à la fondation USANA, nous avons réussi à financer l'achat de 10 tours d'un jardin. De plus nous désirons ardemment rénover la cuisine qui doit préparer 2 repas par jour à plus de 80 à 100 enfants.Et une partie de cette sommes sera utilisé pour l'instalation d'un aire de jeu

Soyez assurés que toutes vos contributions seront entièrement affectées au projet et nous vous sommes très reconnaissants de l'appui à cette cause qui nous tient à cœur et qui peut redonner un espoir de vie nouvelle pour ces enfants et par le fait même leurs familles.

Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. Proverbs 19:17

A community of tourists, believers, has started a Christian community work within the grounds of the Ixtapa-Zihuatanejo garbage dump.

A school has been built, enabling over 130 children to be supported and taught by local teachers, funded by the Christian community in Manitoba, Ixtapa and Quebec.

Every day, 2 meals are served to these children who agree to attend school.

Thanks to this support, these young children escaped the cycle of slavery and forced labour in the garbage dump.

Our fundraising campaign involves not only providing this community with food and essential goods, but also teaching them to grow their own vegetables.

With the help of the USANA Foundation, we have managed to finance the purchase of 10 garden towers. We are also keen to renovate the kitchen, in which 2 meals a day a prepared for 80 to 100 children. And part of this amount will be used to install a play area

Rest assured that all your contributions will be entirely used for the project, and we are very grateful for all your support for this cause, which is so close to our hearts and which can give these children, and by extension their families, hope of a new life.