Support Our Mission

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Class trigger .givesendgo-trigger

Any element with .givesendgo-trigger and data-givesendgo-hash opens the widget. Works with Elementor, Divi, page builders.

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Class trigger
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