Urgence pour un jeune année scolaire 2026 - 2027

OBJECTIF :

"Aider un jeune homme courageux et méritant à construire son AVENIR PROFESSIONNEL et sa vie"





J'ai créé cette collecte pour aider un ami qui, malgré tous ses louables efforts pour faire face aux frais qu'engendre la vie estudiantine, se trouve en grande difficulté financière pour s'inscrire dans un établissement scolaire pour la rentrée 2026 - 2027.





Voici le message qu'il a rédigé à votre intention:

Bonjour.

Je m'appelle Mor, j'ai 22 ans, je suis sénégalais et je vis actuellement au Maroc.

Aujourd’hui, je lance cette collecte avec beaucoup d’espoir mais aussi avec beaucoup d’humilité car j’ai besoin de votre aide pour réaliser un rêve que je porte depuis mon enfance : poursuivre mes études et devenir ingénieur et maître d'œuvre dans le domaine du bâtiment.

Depuis toujours, j’ai envie d’apprendre, de développer mes compétences et de construire quelque chose de positif autour de moi. Mon objectif n’est pas seulement d’obtenir un diplôme ou de trouver un bon emploi. Je veux acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir un professionnel capable de participer à des projets utiles, de construire des habitations où il fait bon vivre et qui rendent leurs occupants heureux, de créer des lieux de vie et surtout d’aider les autres à mon tour.

J’ai obtenu mon baccalauréat et je souhaite aujourd’hui poursuivre un cursus d’ingénierie au Maroc, dans un établissement offrant une formation sérieuse et de qualité.

La formation que j’envisage se déroule sur plusieurs années.

Mon objectif final est de devenir ingénieur et maître d’œuvre dans le secteur du bâtiment , avec la volonté de participer à la réalisation de projets qui peuvent améliorer concrètement la vie des gens.

Malheureusement, aujourd’hui, ma situation financière représente le principal obstacle entre ce projet et moi.

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi et je fais de mon mieux pour avancer par mes propres moyens. Mais entre les frais d’études, le logement, la nourriture, les transports, les fournitures et les autres besoins vitaux, je ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer seul cette étape de ma vie.

Demander de l’aide n’est pas une chose facile pour moi.

Mais je préfère essayer plutôt que d’abandonner un rêve qui me tient à cœur depuis tant d’années.





Donc, je sollicite de votre part un coup de pouce pour me donner une chance de franchir la première étape.





Mon objectif est de réunir la somme nécessaire pour financer ma première année d'études, afin de faire face de manière aussi économe que possible aux dépenses suivantes:

* 👨‍🎓 frais d'inscription scolarité

* 🏠 logement étudiant ou colocation

* 🍚 achat de nourriture et besoins essentiels

* 🚌 transports

* 📚 fournitures et matériel nécessaire aux études

* 💡dépenses indispensables pour pouvoir me consacrer sérieusement à ma formation





Je chercherai constamment les solutions les plus économiques afin que chaque euro récolté soit utilisé à bon escient et avec rigueur.





Pour certaines personnes, quelques euros peuvent sembler être une petite somme.

Pour moi, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € peuvent représenter une partie concrète de mon avenir.





Votre contribution ne servira pas simplement à financer une dépense.

Elle me donnera la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences, de construire ma vie professionnelle et, un jour, de mettre ces compétences au service des autres.

Je veux que cette aide ait un sens qui dépasse ma propre personne.

Si j’arrive à construire ma vie professionnelle grâce à cette opportunité, mon ambition sera également d'aider d’autres personnes qui, comme moi aujourd’hui, ont des rêves mais manquent de moyens pour les réaliser.

C’est pourquoi, lorsque j’en aurai la possibilité, j’aimerais à mon tour être présent pour ceux qui auront besoin d’aide.





Si vous ne pouvez pas faire un don, merci de partager cette campagne autour de vous auprès de votre entourage. Ce sera déjà une aide très précieuse.

Je vous fais la promesse que je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de la confiance que vous m’accorderez.

Aujourd’hui, je vous demande de m’aider à ouvrir une porte.

Derrière cette porte, il y a des études, un métier, un avenir et surtout une possibilité de devenir la personne que je rêve d’être depuis longtemps.

Merci d’avoir pris le temps de lire mon histoire.

Merci pour votre confiance.

Merci pour votre partage.

Et merci à toutes les personnes qui choisiront de croire en mon projet. ❤️

Un don, un partage, un encouragement ..... chaque geste peut m’aider à faire un pas de plus vers le plus grand de mes rêves : me construire une vie qui soit en adéquation avec mes aspirations les plus profondes 😊!

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AIM:

“To help a brave and deserving young man build his PROFESSIONAL FUTURE and his life”





I have set up this fundraiser to help a friend who, despite all his commendable efforts to cover the costs of student life, is facing serious financial difficulties in enrolling at an educational institution for the 2026–2027 academic year.





Here is the message he has written for you:

Hello.

My name is Mor, I am 22 years old, I am from Senegal and I currently live in Morocco.

Today, I am launching this fundraising campaign with great hope but also with great humility, as I need your help to fulfil a dream I have held since childhood: to continue my studies and become an engineer and project manager in the construction industry.

I have always wanted to learn, develop my skills and build something positive around me. My aim is not simply to obtain a degree or find a good job. I want to acquire the knowledge and skills needed to become a professional capable of contributing to meaningful projects, building homes that are pleasant to live in and make their occupants happy, creating living spaces and, above all, helping others in turn.

I have completed my A-levels and now wish to pursue an engineering degree in Morocco, at an institution offering a rigorous, high-quality programme.

The course I am considering spans several years.

My ultimate aim is to become an engineer and project manager in the construction sector, with the ambition to contribute to projects that can tangibly improve people’s lives.

Unfortunately, at present, my financial situation is the main obstacle standing between me and this goal.

I am currently looking for a job and am doing my best to get by on my own. But between tuition fees, accommodation, food, transport, study materials and other essential needs, I do not have the necessary resources to fund this stage of my life on my own.

Asking for help isn’t easy for me.

But I’d rather give it a go than give up on a dream that has been close to my heart for so many years.





So, I’m asking for your support to give me a chance to take that first step.





My aim is to raise the necessary funds to cover my first year of study, so that I can manage the following expenses as economically as possible:

* 👨‍🎓 tuition fees

* 🏠 student accommodation or a shared flat

* 🍚 food and essentials

* 🚌 transport

* 📚 study supplies and equipment

* 💡 essential expenses to enable me to devote myself fully to my studies





I will constantly seek out the most economical solutions to ensure that every euro raised is used wisely and carefully.





To some people, a few euros may seem like a small amount.

For me, €5, €10, €20, €50 or €100 can represent a tangible part of my future.





Your contribution will not simply be used to cover an expense.

It will give me the opportunity to acquire new skills, build my professional life and, one day, put these skills to use in the service of others.

I want this support to have a meaning that extends beyond myself.

If I manage to build my career thanks to this opportunity, my ambition will also be to help other people who, like me today, have dreams but lack the means to realise them.

That is why, when I have the chance, I would like in turn to be there for those who need help.





If you are unable to make a donation, please share this campaign with your friends and family. That in itself will be a huge help.

I promise you that I will do everything in my power to live up to the trust you place in me.

Today, I’m asking you to help me open a door.

Behind that door lie my studies, a career, a future and, above all, the chance to become the person I’ve long dreamed of being.

Thank you for taking the time to read my story.

Thank you for your trust.

Thank you for sharing this.

And thank you to everyone who chooses to believe in my project. ❤️

A donation, a share, a word of encouragement… every gesture can help me take one more step towards my greatest dream: building a li

fe that aligns with my deepest aspirations 😊!



