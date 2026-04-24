Steidzama palīdzība maniem zobiem!

... Sveiki visiem! ...
... Mani sauc Ivars Saulītis, un šodien es dalos ar jums ļoti personīgā stāstā…
Gadu gaitā dzīve man ir sagādājusi daudz grūtību…
Esmu pārvarējis daudz šķēršļu, saskāries ar daudzām grūtībām…
Bet es turpinu cīnīties uz priekšu!…
... Tagad mani zobi ir ļoti sliktā stāvoklī, man jāievieto zobu implanti – All-on-4 vai All-on-6 ... Tagad situācija ar maniem zobiem jau ir kritiska, un es vairs nevaru gaidīt — mans sakodiens ir tikai uz 2 zobiem, un visi zobi ir pilnībā sabojāti, tāpēc ir jārīkojas steidzami!…
(Visi uz 4 maksā 6000 EUR, visi uz 6 maksā 6600 EUR)…Kopš 2010. gada es nevarēju atrast darbu būvniecībā apkārtējās situācijas, centra, neprāta, bet patiesības dēļ, un man nebija naudas, lai dzīvotu…
Un, lai izdzīvotu, man daudzas reizes nācās zagt no veikaliem…
Man nebija naudas zobārstam, un laika gaitā mani zobi kļuva ļoti bojāti!…
2011. gadā es paņēmu ātros kredītus – kopā 1000 EUR, plānojot, ka dabūšu darbu būvniecībā un varēšu tos atmaksāt…
Es nopirku datoru, un ar atlikušo naudu centos savākt vairāk spēļu automātos, lai man būtu nepieciešamais minimums – apmēram 1500 EUR (elektronikai, apģērbam, instrumentiem, zobārstam).
Bet es pazaudēju naudu automātos…
Un darbs tā arī neatnāca…
Līdz šim brīdim neesmu spējis atmaksāt kredītus…
Tāpat ir parādi tiesu izpildītājiem, un tagad kopējā aizdevumu summa ar procentiem ir aptuveni 10 000 EUR…
Mani bankas konti tagad ir bloķēti, man ir tikai pasta konts, un jebkura summa, kas tajā nonāk, tiek automātiski noņemta…
Un tā kā mani zobi ir ļoti sliktā stāvoklī, man ir jāievieto zobu implanti – All-on-4 vai All-on-6.
(Visi uz 4 maksā 6000 EUR, visi uz 6 maksā 6600 EUR)…
Un tā kā man jāmaksā tiesu izpildītājiem, un aizdevuma maksājumi tiek iekasēti automātiski, lai es varētu iegūt jaunus zobus, man kopumā ir nepieciešami 23 200 eiro…
2020. gadā es guvu kājas traumu, un tagad es dzīvoju psihiatriskajā aprūpes namā, jo man nav kur citur dzīvot…
Tagad esmu ratiņkrēslā un atrast darbu nav iespējams, un man ir grūti pat piedalīties ikdienas aktivitātēs…
Un lielākās grūtības sākās ar zobiem, kas gadu gaitā ir ļoti cietuši — puse zobu jau ir izrauti…
Diskomforts ir nepanesams — tie ir tik bojāti, ka pat ēšana ir sāpīga…
Tagad situācija ar maniem zobiem jau ir kritiska, un es vairs nevaru gaidīt — mans sakodiens ir tikai uz 2 zobiem, un viens no tiem ir pilnībā sabojāts, tāpēc ir jārīkojas steidzami!…
Ar katru dienu kļuva arvien skaidrāks, ka man nepieciešama nopietna zobu ārstēšana…
Mans sapnis ir ne tikai izdzīvot, bet dzīvot pilnvērtīgi — atkal spēt ēst bez sāpēm, smaidīt ar pārliecību, ar Holivudas smaidu!…
Šī ārstēšanas metode — All-on-4 vai All-on-6 implanti — nav paredzēta tikai izskatam.
Tas maina dzīvi, atjauno dzīves kvalitāti…
Tas nozīmētu, ka es beidzot varētu ēst bez sāpēm, atkal brīvi smieties un dzīvot katru dienu ar jaunu cerību un labāku nākotni…
Esmu reperis — Black Eagle, rakstu un izpildu repu, un zobi man ir ļoti svarīgi ne tikai izskata, bet arī veselības dēļ!…
Es arī plānoju atvērt uzņēmumu “…Sun & Moon…”, kas specializēsies grafiti ielu mākslas drukāšanā uz dažādiem priekšmetiem (glāzēm, krūzēm, apģērba, interjera, eksterjera, automašīnu vinila utt.)…
Nākotnē ir arī plāns izveidot Universālu SuperMegaUzņēmumu “…X…”.
Kad pienāks laiks runāt par manas kājas operāciju, un man arī tai būs nepieciešama nauda
Es plānoju piesaistīt investīcijas no investoriem, kurus vēlāk atradīšu tiešsaistē!…
Katrs ziedojums man palīdz tuvoties šim sapnim…
Pat vismazākā summa var būt milzīgs solis uz priekšu — uzlabot ne tikai manu zobu veselību, bet arī vispārējo labsajūtu un turpmāko biznesa attīstību…
Man pašam nav iespējas šo naudu dabūt…
Šis solis ir būtisks, lai atgūtu ne tikai smaidu, bet arī kontroli pār savu dzīvi, ko sāpes un grūtības man ir atņēmušas…
Es ticu atbalstam, laipnībai un vienotības spēkam…
Katrs ziedojums ir cerība uz labākām dienām.
Paldies visiem, kas atbalsta šo mērķi.
Jūsu dāsnums var palīdzēt pārveidot tādas dzīves kā manējā par kaut ko daudz labāku, cerību pilnāku un ar reālu nākotni!…
Ja mans stāsts jūs aizkustināja vai vēlaties kļūt par daļu no mana spēka un atveseļošanās ceļojuma — lūdzu, ziedojiet!…
Kopā mēs varam panākt reālas pārmaiņas!…
Pat neliels ziedojums man palīdz tuvoties brīdim, kad es varēšu smaidīt ar Holivudas smaidu un dzīvot bez sāpēm.
Paldies visiem, kas mani atbalsta! ...