Pomoc dla Rodziny Slawka Kosakowskiego

Z ogromną prośbą zwracamy sie o wsparcie dla naszej przyjacólki Beaty,która straciła męza. Jego smierć sprawiła, że pozostała sama wraz z dwójką dzieci, 18 lat i 6 lat. Kazda, nawet najmniejsza kwota będzie dla niej ogromnym wsparciem i znakiem ze nie jest sama.

środki ze zbiórki zostaną przekazane na:

koszty domu pogrzebowego

wysylka prochów do Polski

pogrzeb w Polsce

bieżace potrzeby rodziny

Prosimy jesli możesz, przekaż darowiznę lub udostepnij zbiórkę dalej.Wspólnymi silami możemy zrobić wiele dobrego .Dziekujemy z calego serca

We want to kindly ask for your donations for our friend Beata who lost her husband and the father of her children, ages 18 and 6. All donations will be used to cover the funeral costs here as well as the immediate needs of the family. Thank you for all the support..