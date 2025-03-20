Proje, hayvanların beslenmesi, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yaz ve kış aylarında yoğunlaştırılmış etkinlikler içeriyor. Gönüllüler, sokaklarda mama mağazaları, su kapları takma ve sığınaklar inşa etme gibi faaliyetlerle, sokak hayvanlarının yaşam alanlarını genişletmeyi amaçlıyorlar. Ayrıca çiçeklerin sokak hayvanları konusunda bilinçlendirmenin önemli bir parçası. "Sevgi Sokakta" projesi, toplumsal hayvan haklarının sona ermesine kadar yaratılanı ve sokak hayvanlarının refahını sağlamayı hedefliyor.