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Sevgi Sokakta

Monthly Goal:

 TRY ₺500,000

Total Raised:

 TRY ₺100

Raised this month:

 TRY ₺100

Campaign created by Zafer Durgut

Campaign funds will be received by Zafer Durgut

Sevgi Sokakta

Proje, hayvanların beslenmesi, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yaz ve kış aylarında yoğunlaştırılmış etkinlikler içeriyor. Gönüllüler, sokaklarda mama mağazaları, su kapları takma ve sığınaklar inşa etme gibi faaliyetlerle, sokak hayvanlarının yaşam alanlarını genişletmeyi amaçlıyorlar. Ayrıca çiçeklerin sokak hayvanları konusunda bilinçlendirmenin önemli bir parçası. "Sevgi Sokakta" projesi, toplumsal hayvan haklarının sona ermesine kadar yaratılanı ve sokak hayvanlarının refahını sağlamayı hedefliyor. 

Recent Donations
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Anonymous Giver
₺ 100.00 TRY
17 minutes ago

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