SaitSasmazYalnizDegil

DESTEK ÇAĞRISI | SAİT ŞAŞMAZ'IN

Sait Şaşmaz, Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşayan 40 yaşında bir eğitimci. %100 engelli raporu var.

Şimdi Sait, daha da ciddi bir mücadele veriyor: Karaciğer kanseri.

Şu anda İzmir'de tedavi görüyor ve aylık 223.000 TL'ye (yaklaşık 7.000 ABD Doları) mal olan özel hedefli bir tedaviye (akıllı ilaç) ihtiyacı var. Ne yazık ki, bu hayat kurtarıcı ilaç devlet tarafından karşılanmıyor.

Bu inanılmaz zor zamanda Sait'e destek olmak için sizin gibi iyi kalpli insanlara ulaşıyoruz. Her katkı onu umuda ve iyileşmeye bir adım daha yaklaştıracak.

Bir araya gelip onun sesi olalım. Sait'in hayatı için savaşmasına yardımcı olalım.

Lütfen daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olmak için bu mesajı paylaşın.

Bu kampanya, Sait Şaşmaz’ın karaciğer kanseri tedavisi süresince karşılaştığı ilaç, hastane, ulaşım ve bakım giderlerini karşılamak amacıyla başlatılmıştır.

Toplanan tüm bağışlar yalnızca sağlık harcamalarına yönelik kullanılacak olup, herhangi bir ticari kazanç veya gelir elde etme amacı taşımamaktadır.

Harcamalar düzenli olarak belgelenecek, isteyen destekçilere şeffaf şekilde paylaşılabilecektir.

Kampanya, Türkiye'deki vergi mevzuatına uygun olarak yalnızca kişisel tedaviye yönelik bir dayanışma çağrısıdır.

A CALL FOR SUPPORT | SAIT ŞASMAZ





Sait Şaşmaz is a 40-year-old educator living in İzmir, Turkey. He has a 100% disability report.





Now, Sait is fighting an even more serious battle: liver cancer.





He is currently receiving treatment in İzmir and needs a targeted therapy (smart drug) that costs 223,000 TRY (approximately 7,000 USD) per month. Unfortunately, this life-saving medication is not covered by the state.





In this incredibly difficult time, we are reaching out to kind-hearted people like you. Every contribution will bring him one step closer to hope and healing.





Let’s come together and be his voice. Let’s help Sait fight for his life.





Please help us reach more people by sharing this message.





This campaign has been launched to cover the costs of medication, hospital care, transportation, and caregiving during Sait Şaşmaz’s liver cancer treatment.





All donations will be used solely for medical expenses and not for any commercial profit or personal income.





Expenses will be documented regularly and shared transparently with supporters upon request.





This is a solidarity campaign initiated in accordance with Turkish tax regulations and is solely for personal medical treatment