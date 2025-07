Help me leave Quebec for a New Life in Alberta

English (french will follow // le français juste après):

Dear Generous Supporter,

I’m reaching out with a humble heart, asking for your help to start a new chapter in Calgary, Alberta. My name is Raphaël Barbe, a hardworking Christian from Montreal, Quebec, living with Asperger’s syndrome. Despite my determination, the past five years have been a financial struggle, my savings are just $4,000, and every pay raise has been eroded by high taxes and living costs in Quebec. I’m not one to ask for handouts; I take pride in earning my way. But I dream of a life beyond survival, a future with a wife, children, and a thriving career.

Why Calgary? Alberta offers economic freedom, where I can keep more of my earnings (up to 85% vs. Quebec’s 15% ,53% taxed + 31% rent cost) and build a stable future. As a Christian, I’m drawn to Calgary’s family-oriented, faith-based communities. My plan is to move, secure a carpentry apprenticeship (earning $20–$30/hour), and launch a small business, like an arcade restaurant bar, or a micro-green or hydroponic indoor farm. Creating a community hub and achieve financial independence.

How Your Support Will Help: My $15,000 goal will cover:

Moving Costs: $1000.

Settling In: $2000 (driver’s license, initial rent, postal address box).

Job and Business Startup: $9000 (tools, startup equipment, permits).

Early survival in the first month: $3000 (groceries, transports, unexpected expenses)

With your generosity, I’ll establish a place to live, find work, and build connections in Calgary, far from Quebec’s bureaucracy that chips away at my dreams. This is my chance to live with purpose, not just survive.

For Fellow Christians: Like Abraham leaving Babylon behind for the Promised Land, I’m stepping out in faith toward a better future. Your support is a blessing, and I pray God returns it tenfold.

Thank you for believing in me. Every dollar brings me closer to freedom, family, and a life of impact in Calgary. Please share my campaign and join me on this journey.

God bless,

Raphaël Barbe

S.: Follow my updates to see how your gift transforms my life. first stop, Calgary!





French: Aidez-moi à quitter le Québec pour l'Alberta et avoir une chance de nouvelle vie

Chers généreux donateurs,

C’est avec un coeur humble et un rêve audacieux que je sollicite votre aide pour ouvrir un nouveau chapitre de ma vie à Calgary, en Alberta. Je m’appelle [Votre Nom], je suis un chrétien travailleur originaire de Montréal, au Québec, vivant avec le syndrome d’Asperger. Ces cinq dernières années ont été marquées par des luttes financières : mes économies, qui s’élèvent à 4 000 $, sont insuffisantes face aux lourdes taxes et au coût de la vie élevé au Québec, où je ne conserve que 15 % de mes revenus. Je ne cherche pas la charité ; je suis fier de gagner ma vie par mon travail. Mais j’aspire à une vie au-delà de la simple survie — une vie avec une épouse, des enfants, et une entreprise florissante qui serve ma communauté.

Pourquoi Calgary ? L’Alberta offre une liberté économique, me permettant de conserver jusqu’à 85 % de mes revenus, un tremplin vers une stabilité financière.

En tant que chrétien, je suis attiré par les communautés de Calgary, centrées sur la famille et la foi, où je peux vivre mes valeurs

(Hébreux 10:24–25 « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres ; n’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. »).

Mon projet est de déménager, d’obtenir un apprentissage en menuiserie (20 à 30 $ de l’heure, soit 20 800 $ par an à temps partiel), et de lancer une petite entreprise travaillant un autre 20h.

Comment votre soutien aidera : Mon objectif de 15 000 $ couvrira :

Frais de déménagement : 1000 $ (envoi de 7 cartons, vol, hébergement temporaire).

Installation : 2 000 $ (permis de conduire, loyer chambre ou appartement à 600–800 $/mois, case postale).

Lancement de l’entreprise : 9 000 $ (équipement, loyer entreprise, permis de vente).

Survie au premier mois : 3 000 $ (épicerie, transport, imprévus).

Pour mes frères et soeurs chrétiens : Comme Abraham quittant son pays par la foi (Genèse 12:1–3, Louis Segond : « L’Éternel dit à Abraham : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. »), je fais confiance à Dieu pour me guider vers les opportunités de Calgary. Votre soutien est une bénédiction, et je prie pour que Dieu vous le rende au centuple.

Pourquoi cela compte : Votre générosité m’aidera à échapper à la bureaucratie du Québec, à établir un foyer, et à lancer une entreprise qui crée des emplois et du lien social à Calgary. Avec des réglementations plus simples que celles des entreprises ce commerce sera ma voie vers l’indépendance financière et un avenir familial.

Merci : Chaque dollar me rapproche de la liberté, de la foi et de l’impact. Partagez ma campagne et suivez mes progrès. Avec votre soutient et un meilleur environnement économique, je suis prêt à réussir.

Que Dieu vous bénisse,

Raphaël Barbe



QC taxes : Gst 5%+ TVQ 10% + federal earning tax 10% + 27% provincial earning tax + about 2% when i file my taxes.

AB taxes: Gst 5% + federal tax 10%.