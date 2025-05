HELP ME RECOVER MY HEALTH URGENT PROSTATE SURGER

ENGLISH / SPANISH

Hello, my name is Douglas Alberto Muñoz. I’m 60 years old and I live in Callao, Peru.

I’m currently going through a serious medical situation. I was diagnosed with Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), a condition that has caused my prostate to grow to twice its normal size (86cc), leading to a severe blockage in my urinary tract. At the moment, I have a catheter inserted because I am unable to urinate on my own.

My PSA (Prostate-Specific Antigen) test result is 8.226 ng/ml, well above the normal range of 0 to 4. This represents a serious risk that requires urgent surgical intervention.

My doctor has recommended a surgery called Bipolar TURP (Transurethral Resection of the Prostate), which I need as soon as possible. However, the total cost of the operation, medications, hospital stay, and transportation is over $3,000 USD, a sum I unfortunately cannot afford on my own.

I support both my wife and my elderly mother, and that’s why I’m humbly asking for your help. Any contribution, no matter how small, can make a big difference and bring me closer to recovering my health.

I also have medical reports and test results available, in case you'd like to verify my situation transparently.

If you're unable to donate, please consider sharing this message—that alone would be an incredible help.

Thank you so much for your support, prayers, and kindness.

With hope and your help, I know I can get through this.





AYÚDAME A RECUPERAR MI SALUD – URGENTE OPERACIÓN DE PRÓSTATA

Hola, mi nombre es Douglas Alberto Muñoz, tengo 60 años y vivo en el Callao, Perú.

Me encuentro atravesando una situación médica muy delicada. Fui diagnosticado con Hiperplasia Benigna de Próstata, una condición que ha hecho que mi próstata alcance el doble de su tamaño normal (86cc), generándome una obstrucción severa de la vía urinaria. Actualmente, tengo colocada una sonda porque no puedo orinar por mis propios medios.

Mi antígeno prostático (PSA) está elevado, con un valor de 8.226 ng/ml, cuando el rango normal es de 0 a 4. Esto representa un riesgo serio que debe atenderse con urgencia.

Mi médico ha indicado que necesito una cirugía llamada RTU Bipolar lo más pronto posible. Sin embargo, el costo total de la operación, los medicamentos, la hospitalización y los traslados supera los 3,000 dólares, una suma que lamentablemente no tengo posibilidad de cubrir en este momento.

Tengo a mi esposa y a mi madre que dependen de mí, y por eso estoy recurriendo humildemente a ustedes, amigos, familiares y personas solidarias que puedan ayudarme con un granito de arena para lograr esta operación que puede salvar mi salud.

También tengo mis análisis médicos y ecografías que demuestran mi situación, si deseas revisarlos con total transparencia.

Cualquier monto, por pequeño que sea, suma muchísimo. Y si no puedes ayudar económicamente, agradeceré de corazón que compartas esta publicación.

Gracias infinitas por tu apoyo y oraciones.

Con fe, esperanza y el apoyo de ustedes, sé que podré salir adelante.