𝖧𝗈𝗐 𝖮𝖻𝗍𝖺𝗂𝗇 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀

𝖧𝗈𝗐 𝖢𝖺𝗇 𝖨 𝖮𝖻𝗍𝖺𝗂𝗇 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀 𝖮𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝗎𝗆 𝖮𝗏𝖾𝗋𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖣𝖾𝗅𝗂𝗏𝖾𝗋𝗒 𝖶𝗂𝗍𝗁 𝖲𝖾𝖼𝗎𝗋𝖾 𝖮𝗋𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀
👉👉👉👉✅✅✅✅𝓒𝓛𝓘𝓒𝓚 𝓗𝓔𝓡𝓔 𝓣𝓞 𝓑𝓤𝓨 𝓝𝓞𝓦🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬
𝖧𝗈𝗐 𝖢𝖺𝗇 𝖨 𝖮𝖻𝗍𝖺𝗂𝗇 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀 𝖮𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝗎𝗆 𝖮𝗏𝖾𝗋𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖣𝖾𝗅𝗂𝗏𝖾𝗋𝗒 𝖶𝗂𝗍𝗁 𝖲𝖾𝖼𝗎𝗋𝖾 𝖮𝗋𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖨𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗋𝖾 𝗋𝖾𝗌𝖾𝖺𝗋𝖼𝗁𝗂𝗇𝗀 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀 𝗈𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝗅𝗈𝗈𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋 𝗌𝖾𝖼𝗎𝗋𝖾 𝗈𝗋𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀, 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝗎𝗆 𝗌𝖾𝗋𝗏𝗂𝖼𝖾, 𝗈𝗋 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖽𝖾𝗅𝗂𝗏𝖾𝗋𝗒 𝗈𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝗂𝗍 𝗂𝗌 𝗂𝗆𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗇𝗍 𝗍𝗈 𝗎𝗇𝖽𝖾𝗋𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗋𝖾𝗊𝗎𝗂𝗋𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌, 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝖺𝖿𝖾 𝗉𝗎𝗋𝖼𝗁𝖺𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗉𝗋𝖺𝖼𝗍𝗂𝖼𝖾𝗌 𝖻𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾 𝗆𝖺𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗇𝗒 𝖽𝖾𝖼𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌. 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗂𝗇𝗌 𝖺 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗈𝖿 𝖻𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅, 𝖺𝖼𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇𝗈𝗉𝗁𝖾𝗇, 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝖻𝖾𝖽 𝖿𝗈𝗋 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝖾𝗅𝗂𝖾𝖿 𝗈𝖿 𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾𝗌, 𝖺𝗅𝗌𝗈 𝗄𝗇𝗈𝗐𝗇 𝖺𝗌 𝗆𝗎𝗌𝖼𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖺𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾𝗌. 𝖳𝗁𝖾 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗐𝗈𝗋𝗄𝗌 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝖺 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗈𝖿 𝗉𝖺𝗂𝗇-𝗋𝖾𝗅𝗂𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌, 𝗆𝗎𝗌𝖼𝗅𝖾-𝗋𝖾𝗅𝖺𝗑𝗂𝗇𝗀 𝗉𝗋𝗈𝗉𝖾𝗋𝗍𝗂𝖾𝗌, 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾-𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝖽 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝗒. 𝖮𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾 𝗁𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗌𝖾𝗋𝗏𝗂𝖼𝖾𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝖾𝗅𝖾𝗁𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁 𝗉𝗅𝖺𝗍𝖿𝗈𝗋𝗆𝗌 𝗆𝖺𝗒 𝗆𝖺𝗄𝖾 𝗂𝗍 𝖾𝖺𝗌𝗂𝖾𝗋 𝖿𝗈𝗋 𝗉𝖺𝗍𝗂𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗍𝗈 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗎𝗌𝗌 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖼𝖾𝗋𝗇𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗊𝗎𝖺𝗅𝗂𝖿𝗂𝖾𝖽 𝗁𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝗌. 𝖧𝗈𝗐𝖾𝗏𝖾𝗋, 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗈𝗇𝗅𝗒 𝖻𝖾 𝗈𝖻𝗍𝖺𝗂𝗇𝖾𝖽 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗅𝖾𝗀𝗂𝗍𝗂𝗆𝖺𝗍𝖾 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅 𝖾𝗏𝖺𝗅𝗎𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖺𝗇𝖽 𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖺𝗍𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗉𝗋𝗈𝖼𝖾𝗌𝗌𝖾𝗌 𝖻𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗂𝗆𝗉𝗋𝗈𝗉𝖾𝗋 𝗎𝗌𝖾 𝗆𝖺𝗒 𝗂𝗇𝖼𝗋𝖾𝖺𝗌𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗂𝗌𝗄 𝗈𝖿 𝗌𝗂𝖽𝖾 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌, 𝖽𝖾𝗉𝖾𝗇𝖽𝖾𝗇𝖼𝖾, 𝗈𝗋 𝗎𝗇𝗌𝖺𝖿𝖾 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖺𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌. 𝖳𝗁𝗂𝗌 𝗀𝗎𝗂𝖽𝖾 𝖾𝗑𝗉𝗅𝖺𝗂𝗇𝗌 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀, 𝗂𝗍𝗌 𝗎𝗌𝖾𝗌, 𝗁𝗈𝗐 𝗂𝗍 𝗐𝗈𝗋𝗄𝗌, 𝗈𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾 𝖺𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗂𝖽𝖾𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝗍𝖾𝗅𝖾𝗁𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁 𝗈𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝗌𝗁𝗂𝗉𝗉𝗂𝗇𝗀 𝖿𝖺𝖼𝗍𝗈𝗋𝗌, 𝗌𝖺𝖿𝖾𝗍𝗒 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗌𝗂𝖽𝖾 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌, 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖺𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗆𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗇𝗍 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗂𝖽𝖾𝗋 𝖻𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾 𝗍𝗋𝖾𝖺𝗍𝗆𝖾𝗇𝗍. 𝖶𝗁𝖺𝗍 𝖨𝗌 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀? 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝗂𝗌 𝖺 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖺 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗈𝖿: 𝖡𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖠𝖼𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇𝗈𝗉𝗁𝖾𝗇 𝖢𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖳𝗁𝖾 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗂𝗌 𝖽𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝗋𝖾𝗅𝗂𝖾𝗏𝖾 𝗌𝗒𝗆𝗉𝗍𝗈𝗆𝗌 𝖺𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗍𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾𝗌. 𝖡𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖻𝖾𝗅𝗈𝗇𝗀𝗌 𝗍𝗈 𝖺 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 𝗈𝖿 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝗂𝗇𝖾𝗌 𝖼𝖺𝗅𝗅𝖾𝖽 𝖻𝖺𝗋𝖻𝗂𝗍𝗎𝗋𝖺𝗍𝖾𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗐𝗈𝗋𝗄𝗌 𝖻𝗒 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗂𝗇𝗀 𝖺 𝖼𝖺𝗅𝗆𝗂𝗇𝗀 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗅 𝗇𝖾𝗋𝗏𝗈𝗎𝗌 𝗌𝗒𝗌𝗍𝖾𝗆. 𝖠𝖼𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇𝗈𝗉𝗁𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗅𝗉𝗌 𝗋𝖾𝖽𝗎𝖼𝖾 𝗉𝖺𝗂𝗇, 𝗐𝗁𝗂𝗅𝖾 𝖼𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝗆𝖺𝗒 𝖾𝗇𝗁𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝖺𝗂𝗇-𝗋𝖾𝗅𝗂𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖳𝗁𝖾 “40𝗆𝗀” 𝗋𝖾𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝖼𝖾 𝗀𝖾𝗇𝖾𝗋𝖺𝗅𝗅𝗒 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝗌 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗇𝖾𝗇𝗍 𝗂𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗈𝗇 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝖿𝗈𝗋𝗆𝗎𝗅𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗂𝗇 40 𝗆𝗀 𝖼𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖺𝗅𝗈𝗇𝗀 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖻𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖺𝗇𝖽 𝖺𝖼𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇𝗈𝗉𝗁𝖾𝗇. 𝖳𝗁𝖾 𝖾𝗑𝖺𝖼𝗍 𝗌𝗍𝗋𝖾𝗇𝗀𝗍𝗁 𝖺𝗇𝖽 𝖿𝗈𝗋𝗆𝗎𝗅𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗆𝖺𝗒 𝗏𝖺𝗋𝗒, 𝗌𝗈 𝗉𝖺𝗍𝗂𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝖼𝗈𝗇𝖿𝗂𝗋𝗆 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝖻𝖾𝖽 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗍 𝖽𝖾𝗍𝖺𝗂𝗅𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺 𝗉𝗁𝖺𝗋𝗆𝖺𝖼𝗂𝗌𝗍 𝗈𝗋 𝗁𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗏𝗂𝖽𝖾𝗋. 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝗂𝗌 𝗇𝗈𝗍 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝖽𝖾𝖽 𝖺𝗌 𝖺 𝗀𝖾𝗇𝖾𝗋𝖺𝗅 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝖽𝖺𝗒 𝗉𝖺𝗂𝗇 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝖻𝖾 𝗎𝗌𝖾𝖽 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗋𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌. 𝖶𝗁𝖺𝗍 𝖨𝗌 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀 𝖴𝗌𝖾𝖽 𝖥𝗈𝗋? 𝖳𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖺𝗋𝗒 𝗎𝗌𝖾 𝗈𝖿 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝗂𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗋𝖾𝖺𝗍𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗈𝖿 𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾𝗌. 𝖳𝖾𝗇𝗌𝗂𝗈𝗇 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾𝗌 𝗆𝖺𝗒 𝗂𝗇𝗏𝗈𝗅𝗏𝖾: 𝖯𝗋𝖾𝗌𝗌𝗎𝗋𝖾 𝗈𝗋 𝗍𝗂𝗀𝗁𝗍𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗌𝖾𝗇𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖺𝗋𝗈𝗎𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝗁𝖾𝖺𝖽 𝖬𝗎𝗌𝖼𝗅𝖾-𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝖽 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗈𝗆𝖿𝗈𝗋𝗍 𝖬𝗂𝗅𝖽 𝗍𝗈 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝖺𝗍𝖾 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗉𝖺𝗂𝗇 𝖲𝗍𝗋𝖾𝗌𝗌-𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝖽 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗒𝗆𝗉𝗍𝗈𝗆𝗌 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝗆𝖺𝗒 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝖻𝗒 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖽𝗂𝖿𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗍 𝗆𝖾𝖼𝗁𝖺𝗇𝗂𝗌𝗆𝗌: 𝖡𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖡𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖺𝖼𝗍𝗌 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗅 𝗇𝖾𝗋𝗏𝗈𝗎𝗌 𝗌𝗒𝗌𝗍𝖾𝗆 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝖺𝗒 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝗋𝖾𝖽𝗎𝖼𝖾 𝗆𝗎𝗌𝖼𝗅𝖾 𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗍𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗑𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖠𝖼𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇𝗈𝗉𝗁𝖾𝗇 𝖠𝖼𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇𝗈𝗉𝗁𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝗄𝗌 𝖺𝗌 𝖺𝗇 𝖺𝗇𝖺𝗅𝗀𝖾𝗌𝗂𝖼 𝗍𝗈 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝗋𝖾𝖽𝗎𝖼𝖾 𝗉𝖺𝗂𝗇 𝗌𝗂𝗀𝗇𝖺𝗅𝗌. 𝖢𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖢𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝗂𝗌 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝖽𝖾𝖽 𝖻𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗂𝗍 𝗆𝖺𝗒 𝖾𝗇𝗁𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾𝗇𝖾𝗌𝗌 𝗈𝖿 𝗉𝖺𝗂𝗇-𝗋𝖾𝗅𝗂𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗇𝗀𝗋𝖾𝖽𝗂𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗇𝖿𝗅𝗎𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖻𝗅𝗈𝗈𝖽 𝗏𝖾𝗌𝗌𝖾𝗅 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝗒. 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝗂𝗌 𝗇𝗈𝗍 𝖽𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇𝖾𝖽 𝖿𝗈𝗋 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒 𝗍𝗒𝗉𝖾 𝗈𝖿 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾, 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗅𝗅 𝗆𝗂𝗀𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝖺𝗇𝖽 𝖺 𝗁𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝖽𝖾𝗍𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖾 𝗐𝗁𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋 𝗂𝗍 𝗂𝗌 𝖺𝗇 𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖺𝗍𝖾 𝗍𝗋𝖾𝖺𝗍𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗈𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝖧𝗈𝗐 𝖣𝗈𝖾𝗌 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀 𝖶𝗈𝗋𝗄? 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝗐𝗈𝗋𝗄𝗌 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗂𝗇𝖾𝖽 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝗋𝖾𝖾 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗂𝗇𝗀𝗋𝖾𝖽𝗂𝖾𝗇𝗍𝗌. 𝖡𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖤𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍 𝖡𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅 𝗂𝗌 𝖺 𝖻𝖺𝗋𝖻𝗂𝗍𝗎𝗋𝖺𝗍𝖾 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖺𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗅 𝗇𝖾𝗋𝗏𝗈𝗎𝗌 𝗌𝗒𝗌𝗍𝖾𝗆. 𝖨𝗍 𝗆𝖺𝗒 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝖾 𝖺 𝖼𝖺𝗅𝗆𝗂𝗇𝗀 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗁𝖾𝗅𝗉𝗌 𝗋𝖾𝖽𝗎𝖼𝖾 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾-𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝖽 𝗆𝗎𝗌𝖼𝗅𝖾 𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝗈𝗇. 𝖠𝖼𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇𝗈𝗉𝗁𝖾𝗇 𝖤𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍 𝖠𝖼𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂𝗇𝗈𝗉𝗁𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗅𝗉𝗌 𝖽𝖾𝖼𝗋𝖾𝖺𝗌𝖾 𝗉𝖺𝗂𝗇 𝗉𝖾𝗋𝖼𝖾𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖻𝗒 𝖺𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗁𝗈𝗐 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗈𝖽𝗒 𝗉𝗋𝗈𝖼𝖾𝗌𝗌𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗂𝗇 𝗌𝗂𝗀𝗇𝖺𝗅𝗌. 𝖢𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖤𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍 𝖢𝖺𝖿𝖿𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖺𝖼𝗍𝗌 𝖺𝗌 𝖺 𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗅 𝗇𝖾𝗋𝗏𝗈𝗎𝗌 𝗌𝗒𝗌𝗍𝖾𝗆 𝗌𝗍𝗂𝗆𝗎𝗅𝖺𝗇𝗍 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝖺𝗒 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝗂𝖻𝗎𝗍𝖾 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗁𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾-𝗋𝖾𝗅𝗂𝖾𝖿 𝗉𝗋𝗈𝖼𝖾𝗌𝗌. 𝖡𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝖺𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝖾𝗋𝗏𝗈𝗎𝗌 𝗌𝗒𝗌𝗍𝖾𝗆, 𝗉𝖺𝗍𝗂𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗎𝗇𝖽𝖾𝗋𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽 𝗁𝗈𝗐 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖺𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌 𝗍𝗁𝖾𝗆 𝖻𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾 𝖽𝗋𝗂𝗏𝗂𝗇𝗀, 𝗈𝗉𝖾𝗋𝖺𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖺𝖼𝗁𝗂𝗇𝖾𝗋𝗒, 𝗈𝗋 𝗉𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝗂𝖾𝗌 𝗋𝖾𝗊𝗎𝗂𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗅𝖾𝗋𝗍𝗇𝖾𝗌𝗌. 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 40𝗆𝗀 𝖣𝗈𝗌𝖺𝗀𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝖲𝗍𝗋𝖾𝗇𝗀𝗍𝗁 𝖨𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖳𝗁𝖾 𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖺𝗍𝖾 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝖽𝗈𝗌𝖾 𝖽𝖾𝗉𝖾𝗇𝖽𝗌 𝗈𝗇 𝗂𝗇𝖽𝗂𝗏𝗂𝖽𝗎𝖺𝗅 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅 𝖿𝖺𝖼𝗍𝗈𝗋𝗌, 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝖽𝗂𝗇𝗀: 𝖧𝖾𝖺𝖽𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗌𝖾𝗏𝖾𝗋𝗂𝗍𝗒 𝖬𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗁𝗂𝗌𝗍𝗈𝗋𝗒 𝖮𝗍𝗁𝖾𝗋 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀 𝗎𝗌𝖾𝖽 𝖱𝖾𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝖾 𝗍𝗈 𝗍𝗋𝖾𝖺𝗍𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖱𝗂𝗌𝗄 𝖿𝖺𝖼𝗍𝗈𝗋𝗌 𝖿𝗈𝗋 𝗌𝗂𝖽𝖾 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗌 𝖯𝖺𝗍𝗂𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗍𝖺𝗄𝖾 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝖾𝗑𝖺𝖼𝗍𝗅𝗒 𝖺𝗌 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝖻𝖾𝖽 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗇𝗈𝗍 𝗂𝗇𝖼𝗋𝖾𝖺𝗌𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝖺𝗆𝗈𝗎𝗇𝗍 𝗈𝗋 𝖿𝗋𝖾𝗊𝗎𝖾𝗇𝖼𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗀𝗎𝗂𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾. 𝖴𝗌𝗂𝗇𝗀 𝖥𝗂𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾𝗍 𝗆𝗈𝗋𝖾 𝗈𝖿𝗍𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖺𝗇 𝗋𝖾𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾𝗇𝖽𝖾𝖽 𝗆𝖺𝗒 𝗂𝗇𝖼𝗋𝖾𝖺𝗌𝖾 𝗋𝗂𝗌𝗄𝗌 𝖺𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗍𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖻𝗎𝗍𝖺𝗅𝖻𝗂𝗍𝖺𝗅, 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖽𝖾𝗉𝖾𝗇𝖽𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇-𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝖽 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌. 𝖧𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁𝖼𝖺𝗋𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝗌 𝗆𝖺𝗒 𝗋𝖾𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝗈𝗐𝖾𝗌𝗍 𝖾𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖺𝗆𝗈𝗎𝗇𝗍 𝖿𝗈𝗋 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗁𝗈𝗋𝗍𝖾𝗌𝗍 𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖺𝗍𝖾 𝖽𝗎𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖻𝖺𝗌𝖾𝖽 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝖺𝗍𝗂𝖾𝗇𝗍’𝗌 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇.