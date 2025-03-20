SokakHayvanlar

Goal:
TRY ₺500,000
Raised:
TRY ₺101,000
Merhabalar, sokakta kalan bu sessiz kullarımıza hep beraber el uzatalım
Sokak Hayvanlarını Korumak İçin Neler Yapabiliriz
Kapınızın Önüne Bir Kap Su Bırakabilirsiniz. ...
Öğünlerinizi Onlarla da Paylaşabilirsiniz. ...
Yanınızda Mama Taşıyabilirsiniz. ...
Güvenli Alanlar Hazırlayabilirsiniz. ...
Belediyelerin Veterinerlik Hizmetlerinden Yardım Alabilirsiniz. ...
Hayvan Bakımevlerine Destek Olabilirsiniz.
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