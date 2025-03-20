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SokakHayvanlar

Goal:

 TRY ₺500,000

Raised:

 TRY ₺101,000

Campaign created by Veli Gök

SokakHayvanlar

Merhabalar, sokakta kalan bu sessiz kullarımıza hep beraber el uzatalım 

Sokak Hayvanlarını Korumak İçin Neler Yapabiliriz

Kapınızın Önüne Bir Kap Su Bırakabilirsiniz. ...

Öğünlerinizi Onlarla da Paylaşabilirsiniz. ...

Yanınızda Mama Taşıyabilirsiniz. ...

Güvenli Alanlar Hazırlayabilirsiniz. ...

Belediyelerin Veterinerlik Hizmetlerinden Yardım Alabilirsiniz. ...

Hayvan Bakımevlerine Destek Olabilirsiniz.

Recent Donations
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Serkan Sekom
₺ 1000.00 TRY
36 minutes ago

Caner Turkoglu
₺ 90000.00 TRY
47 minutes ago

Caner Turkoglu
₺ 10000.00 TRY
49 minutes ago

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