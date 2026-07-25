A l'abordage du gaspillage alimentaire !

📖 L'histoire peut paraître incroyable, mais elle est pourtant vraie.

Un militant contre le gaspillage alimentaire interpelle la 4e personnalité politique la plus influente en France, lors du 10ᵉ anniversaire de la loi contre le gaspillage alimentaire à l'Assemblée Nationale :

« Madame, pourquoi s'opposer à la commission d'enquête parlementaire visant l'affaire Epstein ? »

Agacée, cette dernière lui répond avec un certain mépris qu'il préférerait mieux de s'intéresser au vrai sujet qui concerne les Français : le gaspillage alimentaire.

🚔 10 jours plus tard ce jeune homme se voit placé en garde à vue pendant 13 heures pour avoir récupéré 250 kg de nourriture dans les poubelles de deux supermarchés.

Ces deux enseignes porteront plainte pour vol.

⚖️ Le Procureur de la République lui inflige :

💶 200 € d'amende

📚 un stage de citoyenneté

Mais le « coupable » ne voit pas la même fin à cette histoire.

✊🏻 Il souhaite faire valoir le droit au glanage et refuser ces sanctions.

📢 C'est désormais via cette cagnotte que la suite de cette histoire continue.

🤜🏻 Cet homme a créé en 2013 un mouvement visant à alerter l'opinion publique sur les pratiques de la grande distribution concernant la gestion de ses poubelles.

Avec son mouvement Les Récup'errants, qu'il a cofondé en 2013 :

il récupère la nuit les denrées jetées par les supermarchés

il les redistribue gratuitement le lendemain sur une place publique fréquente

🎯 L'objectif : toucher les consommateurs et les inviter à financer un modèle agroalimentaire vertueux.

🎬 Parallèlement, il réalise actuellement un film sur le gaspillage alimentaire, mêlant désobéissance civile et souveraineté alimentaire 🌱

Le teaser https://youtu.be/MILtFybL-SQ

🙏 Il a aujourd'hui besoin d'un immense soutien pour :

⚖️ financer les frais de cette bataille juridique

🎥 développer son documentaire

🎞️ prépare une sortie en salles en décembre 2026

🍿 Les projections-débats, en sa présence, se termineront chaque soir par :

🌙 une virée nocturne dans les poubelles dans une quinzaine de villes en France.

🗑️🇫🇷 Un véritable Tour de France des poubelles.

🤝 Ce projet est mené en partenariat avec La Table de Gaya, restaurant fermier situé en Ariège, au pied des Pyrénées.

👩‍🌾👨‍🌾 Kyria et Manu, paysans et restaurateurs, donnent de la visibilité aux personnes qui en ont le plus besoin.

💰 Répartition de la cagnotte :

50 % → Les Récup'errants

25 % → associations d'aide aux victimes liées à la pédocriminalité

25 % → association de Gaya

⚖️ Frais juridiques + Film ciné-débat + Tour de France des poubelles

💼 Frais d'avocat : 2 500 €

🎥 Tournoi : 3 000 €

✂️ Montage : 5 000 €

🎨 Motion Design : 1 000 €

🎧 Étalonnage & Mixage : 2 000 €

💻 Matériel audiovisuel & informatique : 4 500 €

📢 Communication et distribution : 3 000 €

🗑️ Tour de France des poubelles : 3 000 €

💰 Total : 25 000 €

🤍 Associations d'aide aux victimes liées à la pédocriminalité :

➡️ 12 500 €

🌿 Association de Gaya :

➡️ 12 500 €

💰 TOTAL GÉNÉRAL : 50 000 €

🚨 ATTENTION !!!

Parmi toutes les personnes qui participent à cette cagnotte, l'une d'entre vous tirez au sort remportera le tableau dont la valeur sera équivalente à celle de la cagnotte . 🖼️

🧾Cette œuvre est particulière.

Elle a été réalisée à partir des véritables documents de la garde à vue :

procès-verbaux

papiers officiels

document mentionnant le « préjudice » subi par le magasin… pour avoir récupéré des denrées qu'ils avaient eux-mêmes jetées.

🗂️ Ces papiers administratifs, symboles d'une situation profondément absurde, ont été intégrés directement dans la toile.

🎨 Le tableau représente un homme jetant un caddy rempli.

Mais au moment où les déchets tombent, ils se transforment en fleurs. 🌸

✨ Parce que face à l'absurde, il ne reste parfois qu'une chose à faire : le sublimer en beauté.