Para nosso amigo, Petronilio. Se você está familiarizado com sua situação atual e acredita que ele merece a chance de defender sua liberdade, junte-se a nós para apoiar seu caso. Os fundos arrecadados serão usados ​​para cobrir suas despesas legais.





For our friend, Petronilio. If you are familiar with his current situation and believe he deserves the chance to defend his freedom, please join us in supporting his case. The funds raised will be used to cover his legal expenses.



Seus amigos e familiares agradecem seu apoio!

His friends and family thank you for your support!





-Katie & Lorena